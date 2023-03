Miguel Oliveira: Keine Brüche nach Márquez-Rammstoß

Wenn ein Fahrer torpediert wird, wie es Miguel Oliveira (RNF Aprilia) im MotoGP-Rennen in Portimao passierte, sind meist schwere Verletzungen die Folge. Laut Erstdiagnose hatte der Portugiese viel Glück.

Es war der Schreckmoment des «Grande Prémio Tissot de Portugal» am Sonntagnachmittag in Portimao: Marc Márquez (Repsol Honda) verbremste sich in der dritten Runde hoffnungslos und torpedierte in Kurve 3 den bemitleidenswerten Miguel Oliveira.

Der Portugiese wurde vor 67.000 erschütterten Fans auf einer Trage abtransportiert und ins Medical Center der Rennstrecke gebracht. Von dort gab das Team CryptoDATA RNF Aprilia Entwarnung: «Miguel erlitt eine Prellung am rechten Oberschenkel, die Röntgenbilder zeigen glücklicherweise keine Brüche.»

Etwas später meldete sich der 28-Jährige selbst zu Wort. «Dass mein Heim-GP nach zwei Runden vorbei ist, hatte ich nicht erwartet», teilte Oliveira mit. «Eine Schande. Aber wir können stolz sein auf die gemachten Fortschritte nach dem schwierigen Freitag. Das Qualifying war gut und im Sprintrennen hatte ich den Podestplatz in Händen. Heute hatte ich einen guten Start und lag auf dem zweiten Platz, das war eine gute Möglichkeit auf einen Podestplatz. An der Hüfte habe ich rechts starke Prellungen, ich werde alles tun, um für Argentinien am nächsten Wochenende fit zu sein.»

Ergebnisse MotoGP-Rennen Portimao:

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 25 Runden in 41:25,401 min

2. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,687 sec

3. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +2,726

4. Johann Zarco (F), Ducati, +8,060

5. Alex Márquez (E), Ducati, +8,125

6. Brad Binder (ZA), KTM, +8,247

7. Jack Miller (AUS), KTM, +8,381

8. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +8,543

9. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +9,294

10. Alex Rins (E), Honda, +11,591

11. Joan Mir (E), Honda, +16,992

12. Takaaki Nakagami (J), Honda, +17,448

13. Augusto Fernandez (E), GASGAS, +21,723

14. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +27,050

– Raúl Fernández (E), Aprilia, 2 Runden zurück

– Luca Marini (I), Ducati, 4 Runden zurück

– Jorge Martin (E), Ducati, 6 Runden zurück

– Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 15 Runden zurück

– Miguel Oliveira (P), Aprilia, 23 Runden zurück

– Marc Márquez (E), Honda, 23 Runden zurück

MotoGP-Ergebnis Sprint, Portimão (25.3.):

1. Bagnaia, Ducati, 12 Rdn in 19:52,862 min

2. Martin, Ducati, + 0,307 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 1,517

4. Miller, KTM, + 1,603

5. Viñales, Aprilia, + 1,854

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,106

7. Oliveira, Aprilia, + 2,940

8. Zarco, Ducati, + 5,595

9. Alex Márquez, Ducati, + 5,711

10. Quartararo, Yamaha, + 5,924

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 8,160

12. Brad Binder, KTM, + 8,384

13. Rins, Honda, + 11,288

14, Morbidelli, Yamaha, + 17,138

15. Nakagami, Honda, + 18,128

16. Di Giannantonio, Ducati, + 21,235

Stand Fahrer-WM nach 2 von 42 Rennen:

1. Bagnaia, 37 Punkte. 2. Viñales 25. 3. Bezzecchi 16. 4. Zarco 15. 5. Miller 15. 6. Alex Márquez 12. 7. Aleix Espargaró 11. 8. Brad Binder 10. 9. Martin 9. 10. Quartararo 8. 11. Marc Márquez 7. 12. Rins 6. 13. Mir 5. 14. Nakagami 4. 15. Augusto Fernández 3. 16. Oliveira 3. 17. Morbidelli 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 37 Punkte. 2. Aprilia 25. 3. KTM 16. 4. Honda 13. 5. Yamaha 8.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo, 37 Punkte. 2. Aprilia Racing 36. 3. Red Bull KTM 25. 4. Prima Pramac 24. 5. Mooney VR46 Racing 16. 6. Gresini Racing 12. 7. Repsol Honda 12. 8. Monster Energy Yamaha 10. 9. LCR Honda 10. 10. GASGAS Tech3 3. 11. CryptoDATA RNF 3.