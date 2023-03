Maverick Vinales: Augenzeuge von Marquez‘ Harakiri

Aprilia-Werksfahrer Maverick Vinales hat sich mit dem zweiten Platz im Grand Prix von Portugal in Portimao auf den zweiten Gesamtrang der MotoGP-WM verbessert. Wie er den Crash von Marc Marquez sah.

Als Fünfter im Sprintrennen am Samstag hatte Maverick Vinales mit seiner Aprilia RS-GP23 einen guten Start in die Saison. Schon da hatte er den Speed fürs Podium, kam in den zwölf Runden aber nicht schnell genug nach vorne und wurde zudem einmal abgedrängt.

Im Grand Prix am Sonntag über 25 Runden und 114,8 km übernahm der von Startplatz 7 gekommene Aprilia-Pilot in der dritten Runde den zweiten Platz hinter Weltmeister Pecco Bagnaia und folgte dem Ducati-Star wie ein Schatten. Vinales konnte den Rückstand konstant unter einer Sekunde halten, hatte aber nie wirklich eine Chance, die Führung zu übernehmen.

«Dafür musste ich schwer schuften», grinste Vinales nach Platz 2, der ihn in der Gesamtwertung von Position 5 auf 2 vorspülte, zwölf Punkte hinter dem ungeschlagenen Bagnaia. «Ich bin stolz auf Aprilia und meine Crew, die das ganze Wochenende schwer gearbeitet haben. Und ich bin glücklich, dass ich Pecco unter Druck setzen konnte. Einige Runden fuhr ich wie im Qualifying und habe maximal gepusht, aber er machte keinen Fehler. Er war wirklich gut, ich kann ihnen nur gratulieren. Uns bleibt nur zu arbeiten, zu arbeiten und noch mehr zu arbeiten. Unser Ziel ist, dass wir jedes Wochenende vorne kämpfen. Wenn wir das Maximum aus unserer Aprilia holen, dann sind wir dabei. Wenn mir das gelingt, dann bin ich glücklich – egal, ob ich gewinne oder nicht. Ich bin mir sicher, dass wir irgendwann gewinnen werden.»

Der 28-Jährige wurde in der Vergangenheit immer wieder dafür kritisiert, dass er in den ersten Kurven und Runden nicht hart genug reinhalten würde. «Heute habe ich die Ellbogen von Anfang an ausgefahren», grinste Vinales. «Ich sagte mir, dass ich derjenige bin, der alle überholt – ich werde keinen vorbeilassen. Am Samstag wurde ich in Kurve 5 von einem Gegner nach außen gedrückt, das hat mich die Chance auf den Sieg gekostet.»

Vinales verfolgte als Augenzeuge aus nächster Nähe, wie Marc Marquez Miguel Oliveira in der zweiten Runde in Kurve 3 abschoss. «Ich war schon sehr spät auf der Bremse und mir war klar, dass sie die Kurve niemals kriegen», schilderte der 9-fache MotoGP-Sieger. «Ich sah, wie Marc nach innen stach und Jorge Martin die Tür zuschlug. Marc berührte Jorge und musste die Bremse loslassen, sonst wären alle drei gestürzt. Als ich sah, wie Miguel getroffen wurde, dachte ich mir, dass er große Schmerzen haben würde.»

Ergebnisse MotoGP-Rennen Portimao:

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 25 Runden in 41:25,401 min

2. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,687 sec

3. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +2,726

4. Johann Zarco (F), Ducati, +8,060

5. Alex Márquez (E), Ducati, +8,125

6. Brad Binder (ZA), KTM, +8,247

7. Jack Miller (AUS), KTM, +8,381

8. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +8,543

9. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +9,294

10. Alex Rins (E), Honda, +11,591

11. Joan Mir (E), Honda, +16,992

12. Takaaki Nakagami (J), Honda, +17,448

13. Augusto Fernandez (E), GASGAS, +21,723

14. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +27,050

– Raúl Fernández (E), Aprilia, 2 Runden zurück

– Luca Marini (I), Ducati, 4 Runden zurück

– Jorge Martin (E), Ducati, 6 Runden zurück

– Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 15 Runden zurück

– Miguel Oliveira (P), Aprilia, 23 Runden zurück

– Marc Márquez (E), Honda, 23 Runden zurück

MotoGP-Ergebnis Sprint, Portimão (25.3.):

1. Bagnaia, Ducati, 12 Rdn in 19:52,862 min

2. Martin, Ducati, + 0,307 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 1,517

4. Miller, KTM, + 1,603

5. Viñales, Aprilia, + 1,854

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,106

7. Oliveira, Aprilia, + 2,940

8. Zarco, Ducati, + 5,595

9. Alex Márquez, Ducati, + 5,711

10. Quartararo, Yamaha, + 5,924

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 8,160

12. Brad Binder, KTM, + 8,384

13. Rins, Honda, + 11,288

14, Morbidelli, Yamaha, + 17,138

15. Nakagami, Honda, + 18,128

16. Di Giannantonio, Ducati, + 21,235

Stand Fahrer-WM nach 2 von 42 Rennen:

1. Bagnaia, 37 Punkte. 2. Viñales 25. 3. Bezzecchi 16. 4. Zarco 15. 5. Miller 15. 6. Alex Márquez 12. 7. Aleix Espargaró 11. 8. Brad Binder 10. 9. Martin 9. 10. Quartararo 8. 11. Marc Márquez 7. 12. Rins 6. 13. Mir 5. 14. Nakagami 4. 15. Augusto Fernández 3. 16. Oliveira 3. 17. Morbidelli 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 37 Punkte. 2. Aprilia 25. 3. KTM 16. 4. Honda 13. 5. Yamaha 8.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo, 37 Punkte. 2. Aprilia Racing 36. 3. Red Bull KTM 25. 4. Prima Pramac 24. 5. Mooney VR46 Racing 16. 6. Gresini Racing 12. 7. Repsol Honda 12. 8. Monster Energy Yamaha 10. 9. LCR Honda 10. 10. GASGAS Tech3 3. 11. CryptoDATA RNF 3.