Marc Márquez: «Meine Verletzung ist Nebensache»

Marc Márquez zeigte sich nach dem Zusammenstoss mit Lokalmatador Miguel Oliveira in Portimão reumütig. Stefan Bradl wird Marc am Wochenende beim Argentinien-GP vertreten.

Nach dem mageren 14. Platz am Freitag und der erstaunlichen Bestzeit im Qualifying 1 und der folgenden Pole-Posotion ging Marc Márquez mit hohen Erwartungen in die beiden Rennen von Portimão. Doch er reist mit nur sieben Punkten als Weltmeister ab, hat dazu einen gebrochenen Mittelhandknochenbruch davongetragen und zu allem Überdruss einen doppelten Long-Lap-Penalty bei seinem nächsten GP-Auftritt, wo immer dieser stattfinden kann. denn die Stewards stuften die Attacke gegen Oliveira erwartungsgemäss nicht als normalen Rennunfall ein.

Beim verspäteten Media Debrief wurde der Repsol-Honda-Werkspilot zuerst gefragt, ob er trotz des gebrochenen Mittelhandknochens an der rechten Hand in Argentinien starten könne. «Ehrlich gesagt, der Argentinien-GP beschäftigt mich momentan nicht besonders. Heute ist am wichtigsten, dass Miguel in Ordnung ist. Alles andere ist Nebensache. Denn ich habe in dieser Kurve 4 im ersten Teil des Rennens einen schweren Fehler gemacht, er hat diesen Zwischenfall ausgelöst. Ich habe gebremst und dann hat das Vorderrad massiv blockiert. Ich musste also die Bremse loslassen, und mein Plan war, dann auf die linke Seite auszuweichen. Aber ich war schon nach rechts in Schräglage und konnte die Richtung nicht mehr ändern. Ich konnte den Zusammenstoß mit Martin vermeiden, aber ich war nicht in der Lage, der Kollision mit Miguel zu entgehen. Ich habe mir große Sorgen um ihn gemacht, denn der Zusammenstoß war sehr wuchtig. Ich habe mich bei ihm entschuldigt und möchte mich auch bei seinem Team und seinen portugiesischen Fans entschuldigen. Ich bin jetzt mit einem doppelten Long-Lap-Penalty für meinen nächsten Grand Prix bestraft worden, einer Strafe, der ich komplett zustimme.»

«Abgesehen davon habe ich ein paar Verletzungen erlitten, an der rechten Hand und am Knie, wir müssen das genauer untersuchen lassen. Wir werden sehen. Aber wie gesagt: Meine Situation ist im Moment nicht so wichtig.»

Als Zuschauer kann man genau beobachten, dass Marc Márquez dauernd in den Bremszonen versucht, die Nachteile seines Bikes, die sich bei den Tests jeweils auf 0,8 Sekunden summiert haben, durch heldenhafte Bremsmanöver wettzumachen.

So eine unverantwortliche Fahrweise bringt die Gegner in den Rennen in höchste Gefahr, besonders bei der Pulkbildung in der Anfangsphase.

Márquez: «Natürlich willst du nie in so einer Situation sein und solche Zwischenfälle heraufbeschwören. Aber momentan kann es passieren, dass beim Bremsen ein Rad blockiert oder wir ins Rutschen kommen. Dann nimmt der Speed zu, besonders in den engen Kurven. Wir haben das 2022 auf Phillip Island gesehen bei Fabio Quartararo. Er hat sich verbremst, aber zum Glück niemand in Gefahr gebracht. Aber mein Bruder konnte die Kollision mit Jack Miller dort nicht vermeiden. Trotzdem konnte ich meine Manöver hier an den ersten zwei Tagen kontrollieren. Niemand stürzt absichtlich; ich wollte natürlich das Rennen nicht auf diese Art und Weise beenden. Aber vielleicht war der harte Reifen vorne nicht die ideale Option. Ich war ja beim Rausfahren aus den Kurven 1 und 2 weit hinter dieser Gruppe. Deshalb hatte ich auch kein Überholmanöver geplant. Ich habe nicht einmal daran gedacht. Aber dann kam es zu dieser massiven Blockade des Vorderrads.»

Und man musste kein Prophet sein, um vorauszusagen: Stefan Bradl, der morgen um 10 Uhr von Portugal nach Zürich fliegt und dann mit dem Leihauto nach Zahling reist, weil in Deutschland auf den Flughäfen gestreikt wird, wird am Dienstag seine Siebensachen zusammenpacken und nach Argentinien aufbrechen. Dort hat er Marc schon 2022 ersetzt, nachdem sich der Spanier beim vierten Sturz innerhalb von 48 Stunden in Mandalika zum dritten Mal eine Diplopie (Doppelsichtigkeit) zugezogen hatte.

Um 17.30 Uhr Ortszeit kam die Bestätigung von HRC: Stefan Bradl fährt in Termas de Río Hondo die Repsol-Honda von Márquez.

Ergebnisse MotoGP-Rennen Portimao:

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 25 Runden in 41:25,401 min

2. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,687 sec

3. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +2,726

4. Johann Zarco (F), Ducati, +8,060

5. Alex Márquez (E), Ducati, +8,125

6. Brad Binder (ZA), KTM, +8,247

7. Jack Miller (AUS), KTM, +8,381

8. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +8,543

9. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +9,294

10. Alex Rins (E), Honda, +11,591

11. Joan Mir (E), Honda, +16,992

12. Takaaki Nakagami (J), Honda, +17,448

13. Augusto Fernandez (E), GASGAS, +21,723

14. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +27,050

– Raúl Fernández (E), Aprilia, 2 Runden zurück

– Luca Marini (I), Ducati, 4 Runden zurück

– Jorge Martin (E), Ducati, 6 Runden zurück

– Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 15 Runden zurück

– Miguel Oliveira (P), Aprilia, 23 Runden zurück

– Marc Márquez (E), Honda, 23 Runden zurück

MotoGP-Ergebnisse Sprint, Portimão (25.3.):

1. Bagnaia, Ducati, 12 Rdn in 19:52,862 min

2. Martin, Ducati, + 0,307 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 1,517

4. Miller, KTM, + 1,603

5. Viñales, Aprilia, + 1,854

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,106

7. Oliveira, Aprilia, + 2,940

8. Zarco, Ducati, + 5,595

9. Alex Márquez, Ducati, + 5,711

10. Quartararo, Yamaha, + 5,924

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 8,160

12. Brad Binder, KTM, + 8,384

13. Rins, Honda, + 11,288

14, Morbidelli, Yamaha, + 17,138

15. Nakagami, Honda, + 18,128

16. Di Giannantonio, Ducati, + 21,235

Stand Fahrer-WM nach 2 von 42 Rennen:

1. Bagnaia, 37 Punkte. 2. Viñales 25. 3. Bezzecchi 16. 4. Zarco 15. 5. Miller 15. 6. Alex Márquez 12. 7. Aleix Espargaró 11. 8. Brad Binder 10. 9. Martin 9. 10. Quartararo 8. 11. Marc Márquez 7. 12. Rins 6. 13. Mir 5. 14. Nakagami 4. 15. Augusto Fernández 3. 16. Oliveira 3. 17. Morbidelli 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 37 Punkte. 2. Aprilia 25. 3. KTM 16. 4. Honda 13. 5. Yamaha 8.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo, 37 Punkte. 2. Aprilia Racing 36. 3. Red Bull KTM 25. 4. Prima Pramac 24. 5. Mooney VR46 Racing 16. 6. Gresini Racing 12. 7. Repsol Honda 12. 8. Monster Energy Yamaha 10. 9. LCR Honda 10. 10. GASGAS Tech3 3. 11. CryptoDATA RNF 3.