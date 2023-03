Brad Binder (KTM): Vom Krankenbett auf Platz 6

Red Bull-KTM-Werkspilot Brad Binder fürchtete nach dem ersten Freitagstraining, er könne den Grand Prix nicht fortsetzen. Aber er heimste heute zehn kostbare Punkte ein.

Brad Binder stellte beim MotoGP-Saisonauftakt auf dem «Autódromo Internacional do Algarve» wieder einmal eindrucksvoll unter Beweis, dass er ein «Sunday Man ist», denn er litt an den Trainingstagen und im Sprint nach an den Nachwirkungen seines schmerzhaften Sturzes vor zwei Wochen beim letzten Vorsaisontest. Der Südafrikaner, 2021 und 2022 starker Sechster in der Fahrer-WM, verlor am Freitag im FP2 noch 1,201 Sekunden auf die Bestzeit und kam über Platz 18 nicht hinaus.

Doch im Rennen brauste der Red Bull-KTM-Werkspilot auf Platz 10 um die anspruchsvoll 4,592 km langen langen Berg-und-Tal-Strecke (9 Rechtskurven, 6 Linkskurven) und hielt sich vor Alex Márquez, Rins, Aleix Espargaró, Mir und Quartararo.

Nach sieben der 25 Runden hatte sich «Brad Attack» bereits auf Platz 6 hinter Bagnaia, Viñales, Bezzecchi, Alex Márquez und Miller durchgeschlagen.

«Dieses ganze Weekend war unheimlich hart für mich», seufzte Binder. «Am Freitagmorgen konnte ich noch kaum fahren. Deshalb kann ich mit diesem Ergebnis heute gut leben. Mein Dank gilt allen Physios, die mich wieder auf die Beine gebracht haben und meinem Team, das mir ein so ein gutes Motorrad für den Sonntag hingestellt hat. Ich denke, wir haben einen schönen Schritt nach vorne gemacht. Ich fliege jetzt mit einem viel positiveren Gefühl nach Argentinien.»

Binder war in einer hart umkämpften Gruppe von Gegnern wie Zarco, Alex Márquez, Miller und Quartararo umzingelt. «Ja, ich habe diese Gruppe eingeholt, aber das Überholen war danach wirklich mühsam. Sobald ich dort angekommen war, konnte ich nicht mehr viel ausrichten. Es war schwierig, mit diesen Jungs zu kämpfen. Ich habe mein Bestes versucht, aber in den letzten fünf Runen habe ich gelitten. Das war nicht angenehm, aber wir sind durchgekommen und haben gute Punkte gesammelt; außerdem habe ich jetzt vier weitere Tage zur Erholung.»

Traut sich Brad zu, in Las Termas am kommenden Wochenende wieder bei 100 Prozent zu sein? «Mein Zustand wird von Tag zu Tag besser. In Südamerika wird es mir sicher viel besser gehen als heute.»

In der vorletzten Runde hielt sich Binder noch auf Platz 4 hinter Bagnaia, Viñales und Bezzecchi. Aber im Finish trickste ihn das Ducati-Duo Zarco und Alex Márquez noch aus.

«Für eine Sekunde dachte ich, ich hätte den vierten Platz in der Tasche», schilderte der KTM-Werkspilot. «Aber ich beschwere mich nicht, denn nach dem FP1 am Freitag habe ich noch gezweifelt, ob ich die nächsten Sessions überhaupt fahren kann. Dank der tatkräftigen Unterstützung durch die Ärzte und Physios konnte ich den Grand Prix fortsetzen und dann halbwegs fahren. Das war fantastisch. Noch im Sprintrennen am Samstag hatte ich höllisch Mühe. Doch meine Crew hat mir heute ein besseres Bike hingestellt, auf dem ich mich viel, viel komfortabler gefühlt habe. Schon im Warm-up in der Früh ging mir alles viel leichter von der Hand.»

Ergebnisse MotoGP-Rennen Portimao:

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 25 Runden in 41:25,401 min

2. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,687 sec

3. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +2,726

4. Johann Zarco (F), Ducati, +8,060

5. Alex Márquez (E), Ducati, +8,125

6. Brad Binder (ZA), KTM, +8,247

7. Jack Miller (AUS), KTM, +8,381

8. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +8,543

9. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +9,294

10. Alex Rins (E), Honda, +11,591

11. Joan Mir (E), Honda, +16,992

12. Takaaki Nakagami (J), Honda, +17,448

13. Augusto Fernandez (E), GASGAS, +21,723

14. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +27,050

– Raúl Fernández (E), Aprilia, 2 Runden zurück

– Luca Marini (I), Ducati, 4 Runden zurück

– Jorge Martin (E), Ducati, 6 Runden zurück

– Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 15 Runden zurück

– Miguel Oliveira (P), Aprilia, 23 Runden zurück

– Marc Márquez (E), Honda, 23 Runden zurück

MotoGP-Ergebnisse Sprint, Portimão (25.3.):

1. Bagnaia, Ducati, 12 Rdn in 19:52,862 min

2. Martin, Ducati, + 0,307 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 1,517

4. Miller, KTM, + 1,603

5. Viñales, Aprilia, + 1,854

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,106

7. Oliveira, Aprilia, + 2,940

8. Zarco, Ducati, + 5,595

9. Alex Márquez, Ducati, + 5,711

10. Quartararo, Yamaha, + 5,924

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 8,160

12. Brad Binder, KTM, + 8,384

13. Rins, Honda, + 11,288

14, Morbidelli, Yamaha, + 17,138

15. Nakagami, Honda, + 18,128

16. Di Giannantonio, Ducati, + 21,235

Stand Fahrer-WM nach 2 von 42 Rennen:

1. Bagnaia, 37 Punkte. 2. Viñales 25. 3. Bezzecchi 16. 4. Zarco 15. 5. Miller 15. 6. Alex Márquez 12. 7. Aleix Espargaró 11. 8. Brad Binder 10. 9. Martin 9. 10. Quartararo 8. 11. Marc Márquez 7. 12. Rins 6. 13. Mir 5. 14. Nakagami 4. 15. Augusto Fernández 3. 16. Oliveira 3. 17. Morbidelli 2.