Alex Rins (Honda/10.): Kalex-Chassis nur für Kurven

LCR-Honda-Neuzugang Alex Rins durfte sich beim MotoGP-Saisonstart in Portimão über das Siegel als bester Honda-Fahrer freuen und überlegte nach dem Rennen, welche Lösungen es für das Top-Speed-Problem gibt.

Alex Rins vollführte in Portimão ein solides Rennen und brachte die LCR-Honda in seinem ersten Rennen für Lucio Cecchniello ohne Schrammen auf Platz 10 ins Ziel. Damit war der Spanier nach dem spektakulären Ausfall von Marc Márquez sogar auf Anhieb bester Honda-Fahrer, unmittelbar vor seinem ehemaligen Suzuki-Ecstar-Teamkollegen Joan Mir, der allerdings einen Long-Lap-Penalty absolvieren musste.

«Der Sprint am Samstag war aggressiver, als das Rennen am Sonntag. Aber es stimmt schon, es ist das erste Rennen und alle Fahrer sind irgendwie aufgeregt. Es gibt Anspannung, viele Kollegen fahren in neuen Teams. Die Motorräder sind auch noch schneller geworden, die Aerodynamik ist jetzt besser.»

Der Spanier stellte fest: «Ich bin etwas frustriert. Das schwierigste waren für mich die Überholmanöver. Ich bin eigentlich nur überholt worden. Ich konnte selbst aber keinen Fahrer überholen, nicht einmal einen oder zwei. Abgesehen vom Start, als wir einige Positionen gewonnen haben. IN dieser Hinsicht war es ein Desaster. Als mich Fabio geschnappt hat, war ich in der Lage mit ihm zu fahren und 1:39er-Zeiten vorzulegen. Aber ich hatte viel Mühe, auch im letzten Teil des Rennens. Das Vorderrad ist ein wenig gerutscht. Ich habe mein Bestes gegeben und das Bike am Limit bewegt.»

Rins bringt einen interessanten Vergleich: «Es erinnert mich an die Suzuki-Zeit vor etwa zwei Jahren. Wir verloren damals viel Zeit auf den Geraden und holten dann alles in den Kurven auf. Wir sind hier nur auf Platz 10 gelandet, weil vor mit einige Fahrer gestürzt sind. Ich denke, aber mit der Honda das Niveau, um weiter vorne zu sein. Aber im Moment ist es so, wie es ist. Wir werden sehen, ob mir Honda in Argentinien etwas geben wird, was ich probieren kann – zumindest probieren. Aber ich weiß nicht, ob uns Las Termas besser liegen wird. Denn auch dort gibt es eine lange Gerade.»

Zum Nachteil mit dem Motor auf den Geraden sagt Rins: «Wenn sie eine aerodynamische Verkleidung bringen, könnten wir das Problem mit dem Top-Speed auf den Geraden eventuell lösen. In Sepang habe ich vom ersten Tag an gespürt, dass das Bike recht kraftvoll war. Aber beim Schalten vom vierten in den fünften Gand und vom fünften in den sechsten, rührte sich das Bike nicht mehr vom Fleck, es war wie festgenagelt. Der Motor war dann nicht mehr so aggressiv wie in den niedrigeren Gängen.»

Zu den Optionen, mit denen die angesprochenen Probleme zu beseitigen wären, sagt Rins: «Sie könnten mit dem Auspuff und mit der Aerodynamik spielen, aber nicht mit dem Motor spielen. Denn da ist die Entwicklung bis zum Saisonende eingefroren.»

Zur Frage, ob das deutsche Kalex-Chassis eventuell helfen könnte, die Power besser auf den Boden zu bringen, es fehlt ja laut Marc Márquez an Traktion, sagt Rins: «Das deutsche Chassis wäre nur für die Kurven hilfreich, nicht für den fünften oder sechsten Gang!»

Ergebnisse MotoGP-Rennen Portimao:

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 25 Runden in 41:25,401 min

2. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,687 sec

3. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +2,726

4. Johann Zarco (F), Ducati, +8,060

5. Alex Márquez (E), Ducati, +8,125

6. Brad Binder (ZA), KTM, +8,247

7. Jack Miller (AUS), KTM, +8,381

8. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +8,543

9. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +9,294

10. Alex Rins (E), Honda, +11,591

11. Joan Mir (E), Honda, +16,992

12. Takaaki Nakagami (J), Honda, +17,448

13. Augusto Fernandez (E), GASGAS, +21,723

14. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +27,050

– Raúl Fernández (E), Aprilia, 2 Runden zurück

– Luca Marini (I), Ducati, 4 Runden zurück

– Jorge Martin (E), Ducati, 6 Runden zurück

– Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 15 Runden zurück

– Miguel Oliveira (P), Aprilia, 23 Runden zurück

– Marc Márquez (E), Honda, 23 Runden zurück

MotoGP-Ergebnisse Sprint, Portimão (25.3.):

1. Bagnaia, Ducati, 12 Rdn in 19:52,862 min

2. Martin, Ducati, + 0,307 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 1,517

4. Miller, KTM, + 1,603

5. Viñales, Aprilia, + 1,854

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,106

7. Oliveira, Aprilia, + 2,940

8. Zarco, Ducati, + 5,595

9. Alex Márquez, Ducati, + 5,711

10. Quartararo, Yamaha, + 5,924

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 8,160

12. Brad Binder, KTM, + 8,384

13. Rins, Honda, + 11,288

14, Morbidelli, Yamaha, + 17,138

15. Nakagami, Honda, + 18,128

16. Di Giannantonio, Ducati, + 21,235

Stand Fahrer-WM nach 2 von 42 Rennen:

1. Bagnaia, 37 Punkte. 2. Viñales 25. 3. Bezzecchi 16. 4. Zarco 15. 5. Miller 15. 6. Alex Márquez 12. 7. Aleix Espargaró 11. 8. Brad Binder 10. 9. Martin 9. 10. Quartararo 8. 11. Marc Márquez 7. 12. Rins 6. 13. Mir 5. 14. Nakagami 4. 15. Augusto Fernández 3. 16. Oliveira 3. 17. Morbidelli 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 37 Punkte. 2. Aprilia 25. 3. KTM 16. 4. Honda 13. 5. Yamaha 8.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo, 37 Punkte. 2. Aprilia Racing 36. 3. Red Bull KTM 25. 4. Prima Pramac 24. 5. Mooney VR46 Racing 16. 6. Gresini Racing 12. 7. Repsol Honda 12. 8. Monster Energy Yamaha 10. 9. LCR Honda 10. 10. GASGAS Tech3 3. 11. CryptoDATA RNF 3.