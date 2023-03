Fabio Quartararo (Yamaha): «Mag den Sprint nicht!»

Yamaha-Star Fabio Quartararo hatte nach dem ersten Sprintrennen in Portimão einen klare Meinung über das neue MotoGP-Samstags-Format, sprach Warnungen aus und brachte sich dann auch noch mit einem Vorschlag ein.

Fabio Quartararo verpatzte den Start zum ersten Sprint der MotoGP-Geschichte in Portimão und war am Ende des extrem nervösen Feldes, in dem es zu einigen Scharmützeln kam. Im Finish der Sprint-Premiere kämpfte der MotoGP-Weltmeister von 2021 dann mit Ducati-Neuling Alex Márquez (Gresini) um den neunten Rang.

«Ich mag das Sprintrennen überhaupt nicht», polterte der 23-Jährige aus Nizza am Samstagnachmittag ohne Umschweife und kündigte sogar bald einen großen Unfall an. Der Franzose sagt aber auch: «Ich bin nicht überrascht, dass es ein aggressives Rennen war. Ich war zu Beginn Letzter wegen der Kupplung.»

Quartararo dachte daher schon für sich selbst laut an eine Lösung: «Für die Sicherheit wäre es besser, wenn wir zweimal 25 Runden fahren würden, als zwölf Runden am Samstag. Es wäre körperlich hart – okay. Aber in 25 Runden hätte man mehr Zeit. Wenn man jetzt im Sprint drei Position verliert, ist man im Arsch.»

Zur Macht der Fahrer stellte Quartararo jedoch dann eher emotionslos und demoralisiert fest: «Was sollen wir schon ausrichten - wer entscheidet das alles? Wir haben nicht die Macht. Am Ende macht es keinen Sinn.» Und trotzdem ärgerte er sich: «Ich möchte mich nicht beklagen. Aber es geht um die Sicherheit. Es ist kein Problem, wenn man sich berührt. Ich habe mich mit Alex am Ende des Rennens ja auch einige Male berührt.»

«Aber das hier zu Beginn des Rennens ist einfach verrückt. So wie einige manchmal reagieren, ist das nicht zu kontrollieren! Ich will da nicht reingeraten. Aber es ist ja auch normal, weil man natürlich keine Plätze verlieren will. Jeder wird auch in den nächsten Rennen extrem hart kämpfen und das ist gefährlich!»

Ergebnisse MotoGP-Rennen Portimão (26.3.):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 25 Runden in 41:25,401 min

2. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,687 sec

3. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +2,726

4. Johann Zarco (F), Ducati, +8,060

5. Alex Márquez (E), Ducati, +8,125

6. Brad Binder (ZA), KTM, +8,247

7. Jack Miller (AUS), KTM, +8,381

8. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +8,543

9. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +9,294

10. Alex Rins (E), Honda, +11,591

11. Joan Mir (E), Honda, +16,992

12. Takaaki Nakagami (J), Honda, +17,448

13. Augusto Fernandez (E), GASGAS, +21,723

14. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +27,050

– Raúl Fernández (E), Aprilia, 2 Runden zurück

– Luca Marini (I), Ducati, 4 Runden zurück

– Jorge Martin (E), Ducati, 6 Runden zurück

– Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 15 Runden zurück

– Miguel Oliveira (P), Aprilia, 23 Runden zurück

– Marc Márquez (E), Honda, 23 Runden zurück



MotoGP-Ergebnisse Sprint, Portimão (25.3.):

1. Bagnaia, Ducati, 12 Rdn in 19:52,862 min

2. Martin, Ducati, + 0,307 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 1,517

4. Miller, KTM, + 1,603

5. Viñales, Aprilia, + 1,854

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,106

7. Oliveira, Aprilia, + 2,940

8. Zarco, Ducati, + 5,595

9. Alex Márquez, Ducati, + 5,711

10. Quartararo, Yamaha, + 5,924

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 8,160

12. Brad Binder, KTM, + 8,384

13. Rins, Honda, + 11,288

14, Morbidelli, Yamaha, + 17,138

15. Nakagami, Honda, + 18,128

16. Di Giannantonio, Ducati, + 21,235

Stand Fahrer-WM nach 2 von 42 Rennen:

1. Bagnaia, 37 Punkte. 2. Viñales 25. 3. Bezzecchi 16. 4. Zarco 15. 5. Miller 15. 6. Alex Márquez 12. 7. Aleix Espargaró 11. 8. Brad Binder 10. 9. Martin 9. 10. Quartararo 8. 11. Marc Márquez 7. 12. Rins 6. 13. Mir 5. 14. Nakagami 4. 15. Augusto Fernández 3. 16. Oliveira 3. 17. Morbidelli 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 37 Punkte. 2. Aprilia 25. 3. KTM 16. 4. Honda 13. 5. Yamaha 8.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo, 37 Punkte. 2. Aprilia Racing 36. 3. Red Bull KTM 25. 4. Prima Pramac 24. 5. Mooney VR46 Racing 16. 6. Gresini Racing 12. 7. Repsol Honda 12. 8. Monster Energy Yamaha 10. 9. LCR Honda 10. 10. GASGAS Tech3 3. 11. CryptoDATA RNF 3.