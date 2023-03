Nakagami: «Versuche, die Lücke zu Marc zu schließen»

LCR-Honda-Pilot Takaaki Nakagami agierte beim MotoGP-Auftakt in Portimao chancenlos und holte nur vier WM-Punkte. Der Japaner ist überzeugt, dass er in Argentinien besser dastehen wird.

Während Marc Marquez in Portugal mit der Pole-Position und Platz 3 im Sprintrennen mit überragendem Einsatz auf der RC213V verblüffte, war von den anderen drei Honda-Piloten während des Portimao-Wochenendes nicht viel zu sehen.



Joan Mir aus dem Repsol-Werksteam stürzte im Sprintrennen und wurde im Grand Prix Elfter, das LCR-Duo Alex Rins und Takaaki Nakagami holte die Plätze 13/10 und 15/12.

«Das war hart und unsere Leistung nicht die beste», hielt Nakagami fest. «Als ich einen Rhythmus gefunden hatte, war die Pace nicht so schlecht – angesichts unserer Situation. Wir fahren aber nicht, um ein paar Punkte zu sammeln, sondern für gute Ergebnisse. Wir machen weiter Druck, haben für die Zukunft aber viel zu tun.»

In Termas de Rio Hondo am nächsten Wochenende wird Honda nur mit drei Fahrern antreten, nachdem Marc Marquez mit seinem gebrochenen Daumen an der rechten Hand ausfällt.



«Normal funktionierte die Honda in der Vergangenheit dort gut», überlegte Nakagami. «Deshalb glauben wir, dass uns dort bessere Resultate als in Portimao gelingen. In Sepang und Portimao hatten wir Tests und dann das Rennen in Portugal. Wir haben viele Daten gesammelt – jetzt ist es an der Zeit zu verstehen, wo wir verlieren und wo wir uns verbessern können. Wir schuften immer und versuchen das beste Paket zu haben, um das bestmögliche Ergebnis zu holen, so einfach ist das. Das gilt auch für mich. Marc hat einiges Potenzial gezeigt, er zeigte eine gute Leistung. Ich versuche die Lücke zu Marc zu schließen und in Argentinien einen ordentlichen Schritt zu machen.»

Ergebnisse MotoGP-Rennen Portimao:

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 25 Runden in 41:25,401 min

2. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,687 sec

3. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +2,726

4. Johann Zarco (F), Ducati, +8,060

5. Alex Márquez (E), Ducati, +8,125

6. Brad Binder (ZA), KTM, +8,247

7. Jack Miller (AUS), KTM, +8,381

8. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +8,543

9. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +9,294

10. Alex Rins (E), Honda, +11,591

11. Joan Mir (E), Honda, +16,992

12. Takaaki Nakagami (J), Honda, +17,448

13. Augusto Fernandez (E), GASGAS, +21,723

14. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +27,050

– Raúl Fernández (E), Aprilia, 2 Runden zurück

– Luca Marini (I), Ducati, 4 Runden zurück

– Jorge Martin (E), Ducati, 6 Runden zurück

– Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 15 Runden zurück

– Miguel Oliveira (P), Aprilia, 23 Runden zurück

– Marc Márquez (E), Honda, 23 Runden zurück

MotoGP-Ergebnis Sprint, Portimão (25.3.):

1. Bagnaia, Ducati, 12 Rdn in 19:52,862 min

2. Martin, Ducati, + 0,307 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 1,517

4. Miller, KTM, + 1,603

5. Viñales, Aprilia, + 1,854

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,106

7. Oliveira, Aprilia, + 2,940

8. Zarco, Ducati, + 5,595

9. Alex Márquez, Ducati, + 5,711

10. Quartararo, Yamaha, + 5,924

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 8,160

12. Brad Binder, KTM, + 8,384

13. Rins, Honda, + 11,288

14, Morbidelli, Yamaha, + 17,138

15. Nakagami, Honda, + 18,128

16. Di Giannantonio, Ducati, + 21,235

Stand Fahrer-WM nach 2 von 42 Rennen:

1. Bagnaia, 37 Punkte. 2. Viñales 25. 3. Bezzecchi 16. 4. Zarco 15. 5. Miller 15. 6. Alex Márquez 12. 7. Aleix Espargaró 11. 8. Brad Binder 10. 9. Martin 9. 10. Quartararo 8. 11. Marc Márquez 7. 12. Rins 6. 13. Mir 5. 14. Nakagami 4. 15. Augusto Fernández 3. 16. Oliveira 3. 17. Morbidelli 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 37 Punkte. 2. Aprilia 25. 3. KTM 16. 4. Honda 13. 5. Yamaha 8.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo, 37 Punkte. 2. Aprilia Racing 36. 3. Red Bull KTM 25. 4. Prima Pramac 24. 5. Mooney VR46 Racing 16. 6. Gresini Racing 12. 7. Repsol Honda 12. 8. Monster Energy Yamaha 10. 9. LCR Honda 10. 10. GASGAS Tech3 3. 11. CryptoDATA RNF 3.