Alex Márquez (Ducati/5.): «Zarco hat es ausgenutzt»

Alex Márquez meisterte in Portimão seinen Einstand bei Gresini-Ducati mit einem packenden Kampf um Platz 4. Trotz eines Fehlers zu Rennende fuhr der Spanier sein bestes Ergebnis seit zwei Jahren ein.

Für Alex Márquez begann sein neues Abenteuer bei Gresini Ducati am Freitag des Portugal-GP mit der Bestzeit. Diese Form konnte der Spanier jedoch nicht ganz aufrechterhalten und verpasste im Qualifying 1 als Dritter knapp den Einzug ins Q2.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Portimão © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Miguel Oliveira und Marc Márquez Crash © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Francesco Bagnaia gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Francesco Bagnaia © Gold & Goose Vinales, Bagnaia, Bezzecchi © Gold & Goose Sieger Francesco Bagnaia Zurück Weiter

Im ersten Sprint der MotoGP-Geschichte überquerte der Moto2-Weltmeister von 2019 den Zielstrich als Neunter mit 5,711 sec Rückstand auf Ducati-Markenkollege und Sprint-Sieger Pecco Bagnaia.

Nach der Bestzeit im Warm-up lief es für den 26-Jährigen im Sonntagsrennen dann noch besser. Innerhalb weniger Runden hatte sich Márquez von Startposition 13 an die vierte Position vorgearbeitet und lag hinter Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Ducati) auf Podestkurs. Zur Erinnerung, Márquez stand in seinen drei Honda-Jahren lediglich zwei Mal in Le Mans und Aragón 2020 auf dem Treppchen.

Der Speed des zwölffachen GP-Siegers reichte zu Rennende nicht aus, um Bezzecchi zu folgen. Stattdessen fand er sich in einer sechsköpfigen Gruppe im Kampf um Platz 4 wieder. Bis zum Schluss behauptete sich Márquez an der Spitze der Gruppe, jedoch musste er sich nach einem Fehler in der letzten Runde mit Platz 5 zufriedengeben. «Ich habe alles versucht, um den vierten Platz zu halten. Aber in Kurve 14 bin ich etwas von der Linie abgekommen und das Johann Zarco ausgenutzt.» Den Zielstrich überquerte der Gresini-Ducati-Pilot 8,125 sec hinter Rennsieger Pecco Bagnaia (Lenovo Ducati) und ließ damit die KTM-Asse Brad Binder und Jack Miller, Fabio Quartararo (Yamaha) sowie Aprilia-Werksstar Aleix Espargaró direkt hinter sich.

Für Márquez war es seine erste Top-5-Platzierung seit dem Algarve-GP 2021, bei dem er Vierter wurde. «Für das erste Rennen kann ich mich nicht beschweren und wir gehen zweifellos mit viel Selbstvertrauen nach Argentinien. Ich habe alles gegeben und hatte sogar das Podium in Sichtweite, was mir schon lange nicht mehr passiert ist. Wir wissen jetzt, woran wir arbeiten müssen, um uns am Ende des Rennens zu verbessern. In Termas werden wir bereit sein.»

Ergebnisse MotoGP-Rennen Portimao (26.3.):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 25 Runden in 41:25,401 min

2. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,687 sec

3. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +2,726

4. Johann Zarco (F), Ducati, +8,060

5. Alex Márquez (E), Ducati, +8,125

6. Brad Binder (ZA), KTM, +8,247

7. Jack Miller (AUS), KTM, +8,381

8. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +8,543

9. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +9,294

10. Alex Rins (E), Honda, +11,591

11. Joan Mir (E), Honda, +16,992

12. Takaaki Nakagami (J), Honda, +17,448

13. Augusto Fernandez (E), GASGAS, +21,723

14. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +27,050

– Raúl Fernández (E), Aprilia, 2 Runden zurück

– Luca Marini (I), Ducati, 4 Runden zurück

– Jorge Martin (E), Ducati, 6 Runden zurück

– Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 15 Runden zurück

– Miguel Oliveira (P), Aprilia, 23 Runden zurück

– Marc Márquez (E), Honda, 23 Runden zurück



MotoGP-Ergebnis Sprint, Portimão (25.3.):

1. Bagnaia, Ducati, 12 Rdn in 19:52,862 min

2. Martin, Ducati, + 0,307 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 1,517

4. Miller, KTM, + 1,603

5. Viñales, Aprilia, + 1,854

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,106

7. Oliveira, Aprilia, + 2,940

8. Zarco, Ducati, + 5,595

9. Alex Márquez, Ducati, + 5,711

10. Quartararo, Yamaha, + 5,924

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 8,160

12. Brad Binder, KTM, + 8,384

13. Rins, Honda, + 11,288

14, Morbidelli, Yamaha, + 17,138

15. Nakagami, Honda, + 18,128

16. Di Giannantonio, Ducati, + 21,235



Stand Fahrer-WM nach 2 von 42 Rennen:

1. Bagnaia, 37 Punkte. 2. Viñales 25. 3. Bezzecchi 16. 4. Zarco 15. 5. Miller 15. 6. Alex Márquez 12. 7. Aleix Espargaró 11. 8. Brad Binder 10. 9. Martin 9. 10. Quartararo 8. 11. Marc Márquez 7. 12. Rins 6. 13. Mir 5. 14. Nakagami 4. 15. Augusto Fernández 3. 16. Oliveira 3. 17. Morbidelli 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 37 Punkte. 2. Aprilia 25. 3. KTM 16. 4. Honda 13. 5. Yamaha 8.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo, 37 Punkte. 2. Aprilia Racing 36. 3. Red Bull KTM 25. 4. Prima Pramac 24. 5. Mooney VR46 Racing 16. 6. Gresini Racing 12. 7. Repsol Honda 12. 8. Monster Energy Yamaha 10. 9. LCR Honda 10. 10. GASGAS Tech3 3. 11. CryptoDATA RNF 3.