Portimão FP1: Alex Márquez (Ducati) vor Mir & Marini

Das erste Training der MotoGP-Saison 2023 endete in Portimão mit Bestzeit von Gresini-Ducati-Neuzugang Alex Márquez. Die meisten Favoriten gingen allerdings noch nicht auf Zeitenjagd.

Die neue Saison begann am Freitagvormittag im Autódromo Internacional do Algarve bei 18 Grad Luft- und 22 Grad Asphalttemperatur unter leichtem Nieselregen. Dennoch gingen die meisten MotoGP-Asse zu Beginn ihres ersten Trainings für eine Out-Lap auf Slick-Reifen auf die Strecke – und Franco Morbidelli wurde in Kurve 8 gleich per Highsider abgeworfen, er konnte aber weiterfahren.

In der ersten Viertelstunde hielten sich die Fahrer dann größtenteils in der Box auf. Als sie zurück auf die Strecke gingen, flog Fabio Di Giannantonio in Kurve 5 ab. Der Gresini-Ducati-Pilot, der den zweiten Portimão-Testtag wegen einer Gehirnerschütterung verpasst hatte, rappelte sich aber gleich wieder auf.

Im Laufe der 45-minütigen Session verbesserten sich die Verhältnisse, über weite Strecken hielt sich Pramac-Ducati-Ass Jorge Martin mit einer 1:39,206 min an der Spitze der Zeitenliste, im Finish rutschte er aber noch auf Platz 7 zurück.

Denn in den finalen fünf Minuten setzten einige Fahrer bereits die ersten frischen Soft-Hinterreifen ein und Alex Márquez startete in 1:38,782 min mit Trainingsbestzeit in seine Ducati-Karriere. Nur 0,045 sec dahinter überraschte Repsol-Honda-Neuzugang Joan Mir als Zweiter. Das VR46-Ducati-Duo Marini und Bezzecchi und Pramac-Routinier Zarco komplettierten die Top-5.

Zur Erinnerung: Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia beendete den Portimão-Test vor zwei Wochen mit einer 1:37,968 min an der Spitze der Zeitenliste. Der All-Time-Lap-Record aus dem zweiten GP-Wochenende 2021 steht bei 1:38,725 min, ebenfalls gehalten von Bagnaia.

Der Titelverteidiger reihte sich zwischen Fabio Quartararo und Marc Márquez auf Platz 9 der Zeitenliste ein. Alle drei zählten zu den Fahrern, die noch auf eine Zeitenjagd verzichteten. Das wird sich schon in der nächsten Session ändern, weil sich mit dem neuen Sprint-Format bereits nach dem zweiten Training am Freitagnachmittag (ab 16 Uhr MEZ) entscheiden wird, welche zehn MotoGP-Piloten direkt ins Q2 einziehen.

MotoGP-Ergebnis FP1, Portimão (24.3.):

1. Alex Márquez, Ducati, 1:38,782 min

2. Mir, Honda, + 0,045 sec

3. Marini, Ducati, + 0,140

4. Bezzecchi, Ducati, + 0,236

5. Zarco, Ducati, + 0,286

6. Viñales, Aprilia, + 0,398

7. Martin, Ducati, + 0,424

8. Quartararo, Yamaha, + 0,499

9. Bagnaia, Ducati, + 0,693

10. Marc Márquez, Honda, + 0,755

11. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,770

12. Miller, KTM, + 0,776

13. Rins, Honda, + 0,813

14. Morbidelli, Yamaha, + 0,847

15. Bastianini, Ducati, + 0,900

16. Oliveira, Aprilia, + 1,012

17. Rául Fernández, Aprilia, + 1,112

18. Nakagami, Honda, + 1,277

19. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,421

20. Pol Espargaró, GASGAS, + 1,689

21. Di Giannantonio, Ducati, + 1,695

22. Brad Binder, KTM, + 2,204