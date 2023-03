Miller grübelt über KTM: Liegt es an der Aerodynamik?

Nach fünf Jahren auf einer Ducati fuhr Red-Bull-KTM-Werksfahrer Jack Miller in Portimao seine ersten MotoGP-Rennen gegen sein altes Arbeitsgerät. Dabei ist ihm einiges aufgefallen.

Die Plätze 5 im Qualifying sowie 4 und 7 in den Rennen waren besser, als viele von Jack Miller und Red Bull-KTM beim Saisonauftakt in Portugal erwartet hatten.



Im Sprintrennen fehlte dem Australier nicht einmal eine Zehntelsekunde zum Podestplatz und nur 1,6 sec zu Sieger Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo); im Grand Prix am Sonntag kämpfte er um Position 4. Mit 15 Punkten liegt Miller nach den ersten beiden Rennen auf dem fünften Gesamtrang, zu Platz 3 fehlt ihm nur ein Punkt.

«Jedes Mal, wenn ich sie überholte, konterten sie auf der langen Geraden», sagte Jack über die Ducati-Piloten Johann Zarco (4.) und Alex Márquez (5.), gegen die er ebenso wenig ein Mittel fand wie sein Red-Bull-KTM-Teamkollege Brad Binder, der Sechster wurde. «Ich pushte bis ans Maximum, um vorbeizukommen, aber das war unmöglich. Im Kampf gegen die Ducati habe ich auf den Geraden gelitten. Davon abgesehen hat das Motorrad großartig funktioniert, der Reifenverschleiß war sehr gut, auch die Rückmeldungen. Insgesamt war es ein gutes Wochenende.»

«Es war seltsam, an der anderen Seite des Tischs zu sein», meinte Jack zu seinen Duellen mit den Maschinen aus Borgo Panigale. «Jetzt kämpfen wir gegen die Ducati-Power und müssen damit klarkommen. Unser Motorrad hat eine sehr gute Motorleistung, wir kamen aus der letzten Kurve sehr flott heraus. Aber ab Ende des fünften Gangs fehlte etwas, vor allem bei Gegenwind. Ich konnte fühlen, wie die Drehzahl weniger wurde, sobald ich aus dem Windschatten ging. Ich habe einiges über unsere Aerodynamik gelernt, so lange fuhr ich mit diesem Motorrad noch nie am Stück. Jetzt weiß ich auch, wie die Reifen an diesem Motorrad über eine Renndistanz abbauen.»

«Wir wollten das Motorrad während des GP-Wochenendes nicht wieder umkrempeln», bemerkte der 28-Jährige. «Wir wollten das Motorrad in eine Position bringen, dass ich mit ihm arbeiten kann. Das gelang uns auch. Ich glaube, dass unsere Elektronik und das Chassis auch bei den kommenden Events funktionieren werden, so wie wir sie jetzt haben. Körperlich ist das Bike sogar weniger anstrengend als die Ducati.»

Ergebnisse MotoGP-Rennen Portimao (26.3.):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 25 Runden in 41:25,401 min

2. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,687 sec

3. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +2,726

4. Johann Zarco (F), Ducati, +8,060

5. Alex Márquez (E), Ducati, +8,125

6. Brad Binder (ZA), KTM, +8,247

7. Jack Miller (AUS), KTM, +8,381

8. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +8,543

9. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +9,294

10. Alex Rins (E), Honda, +11,591

11. Joan Mir (E), Honda, +16,992

12. Takaaki Nakagami (J), Honda, +17,448

13. Augusto Fernandez (E), GASGAS, +21,723

14. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +27,050

– Raúl Fernández (E), Aprilia, 2 Runden zurück

– Luca Marini (I), Ducati, 4 Runden zurück

– Jorge Martin (E), Ducati, 6 Runden zurück

– Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 15 Runden zurück

– Miguel Oliveira (P), Aprilia, 23 Runden zurück

– Marc Márquez (E), Honda, 23 Runden zurück

MotoGP-Ergebnis Sprint, Portimão (25.3.):

1. Bagnaia, Ducati, 12 Rdn in 19:52,862 min

2. Martin, Ducati, + 0,307 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 1,517

4. Miller, KTM, + 1,603

5. Viñales, Aprilia, + 1,854

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,106

7. Oliveira, Aprilia, + 2,940

8. Zarco, Ducati, + 5,595

9. Alex Márquez, Ducati, + 5,711

10. Quartararo, Yamaha, + 5,924

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 8,160

12. Brad Binder, KTM, + 8,384

13. Rins, Honda, + 11,288

14, Morbidelli, Yamaha, + 17,138

15. Nakagami, Honda, + 18,128

16. Di Giannantonio, Ducati, + 21,235

Stand Fahrer-WM nach 2 von 42 Rennen:

1. Bagnaia, 37 Punkte. 2. Viñales 25. 3. Bezzecchi 16. 4. Zarco 15. 5. Miller 15. 6. Alex Márquez 12. 7. Aleix Espargaró 11. 8. Brad Binder 10. 9. Martin 9. 10. Quartararo 8. 11. Marc Márquez 7. 12. Rins 6. 13. Mir 5. 14. Nakagami 4. 15. Augusto Fernández 3. 16. Oliveira 3. 17. Morbidelli 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 37 Punkte. 2. Aprilia 25. 3. KTM 16. 4. Honda 13. 5. Yamaha 8.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo, 37 Punkte. 2. Aprilia Racing 36. 3. Red Bull KTM 25. 4. Prima Pramac 24. 5. Mooney VR46 Racing 16. 6. Gresini Racing 12. 7. Repsol Honda 12. 8. Monster Energy Yamaha 10. 9. LCR Honda 10. 10. GASGAS Tech3 3. 11. CryptoDATA RNF 3.