Pecco Bagnaia (Ducati): «Wir brauchen mehr Klarheit»

Pecco Bagnaia will in Termas seine Siegesserie aus Portimâo fortsetzen und Ducati den ersten Sieg in Argentinien bescheren. Zum Fall Marc Márquez bezog der Italiener klar Stellung.

Pecco Bagnaia trug sich beim Saisonauftakt der MotoGP in Portimâo als erster Sieger des Tissot Sprints in die Geschichtsbücher ein. Mit dem Sieg im Sonntagsrennen baute der Weltmeister von 2022 seinen Punktevorsprung aus und liegt vor dem zweiten Saisonlauf in Termas de Río Hondo mit 37 Punkten an der Spitze des Tableaus. Zwölf Zähler dahinter folgt Maverick Viñales (Aprilia) auf Platz 2 sowie Marco Bezzecchi mit 21 Punkten Rückstand auf Platz 3.

Doch das «Autódromo Termas de Río Hondo» war in der Vergangenheit keine Lieblingsstrecke der Ducati-Mannschaft, denn das Werk aus Bologna konnte dort bisher noch keinen Sieg einfahren. «Ich bin sehr gespannt auf das Wochenende. Im letzten Jahr waren wir hier erst am Sonntag schnell. Ducati hat hier noch nie gewonnen, uns hat immer etwas gefehlt. In diesem Jahr können wir prüfen, ob unser Potenzial groß genug ist, um hier zu siegen», frohlockte Bagnaia am Donnerstag in der Pressekonferenz und verwies darauf, dass er 2022 mit Startplatz 13 vorliebnehmen musste und es im Rennen schließlich auf Platz 5 schaffte.

Auch wenn er einen optimalen Start in die Saison 2023 hingelegt hat, weiß der 26-Jährige, dass der Argentinien-GP kein Selbstläufer sein wird. «Es wird ein anderes Wochenende werden als in Portugal. Wir waren hier nicht testen und der Wetterbericht sagt für den Freitag Regen voraus», erklärte Bagnaia und stellte fest: «Beim Streckenrundgang am Mittwoch habe ich gesehen, dass die Strecke sehr dreckig ist. Wir müssen also auf alles vorbereitet sein.»

Zudem bezog der Italiener Stellung zum Fall Marc Márquez, der nun bis zum FIM-Berufungsgericht weitergeleitet wurde. «Wir brauchen mehr Klarheit in Bezug auf die Sicherheit und die Strafen. Es ist schwierig zu verstehen, wie die FIM-Stewards mit Strafen umgehen. In Marcs Fall kann ich nicht nachvollziehen, wie solche Fehler passieren können.»

Um seiner Kritik Nachdruck zu verleihen fügte Bagnaia an: «Letztes Jahr in Misano wurde ich um drei Plätze in der Startaufstellung nach hinten strafversetzt, weil ich im ersten Training auf der Ideallinie langsam fuhr. Im Qualifying haben mir vier andere Fahrer meine schnellste Runde durch Bummeln zerstört und dafür keine Strafe erhalten. Wir brauchen bezüglich der Strafentscheidungen klarere Linien.»