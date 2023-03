Alex Márquez: «Darüber ist Marc nicht glücklich»

Ducati-Neuling Alex Márquez ist gespannt, ob er seine Performance in Las Termas bestätigen kann. An der Frage nach Bruder Marc Márquez führte nach dem viel diskutierten Portimão-Aufreger natürlich kein Weg vorbei.

Seinen ersten Grand Prix auf Ducati beendete Alex Márquez am Sonntag an der Algerve auf Platz 5. «Ich habe es genossen und das Wichtige ist, dass wir uns seit dem ersten Tag mit der Ducati mit jedem weiteren Tag verbessern», meinte der Gresini-Neuzugang rückblickend.

«Portimão war mein erstes GP-Wochenende mit Ducati und dem Gresini Team, wir haben ein paar Fehler gemacht und wir waren nicht im Q2. Ich bin auch zum ersten Mal eine volle Renndistanz gefahren, wir hatten in den letzten zehn Runden Mühe, die Pace zu managen und dabei zu bleiben. Wir wissen also, woran wir arbeiten müssen.»

Nicht nur das Motorrad, auch sein Fahrstil müsse noch besser angepasst werden. «Ich fahre noch zu sehr wie auf der Honda und versuche das Potenzial in Bereichen herauszuholen, wo ich nicht so sehr pushen müsste», schilderte der 26-jährige Spanier. «Wir haben aber einige Ideen und eine klare Vorstellung», kündigte er am Donnerstag in Termas de Río Hondo an.

«Ich weiß, dass die Strecke hier ganz anders ist, mit niedrigen Grip-Verhältnissen. Deshalb glaube ich, dass die ersten drei bis vier Rennen wichtig sein werden, um sich anzupassen und zu sehen, ob wir auf allen Strecken und bei allen Bedingungen konkurrenzfähig sein können», fügte der jüngere Márquez an.

Großes Thema ist im Fahrerlager aber trotz seiner Abwesenheit Bruder Marc Márquez, der nach dem von ihm ausgelösten Crash in Portimão am Daumen operiert wurde und den Argentinien-GP nach 2022 zum zweiten Mal hintereinander verpassen wird.

Auf ein mögliches Comeback des Repsol-Honda-Stars in Austin/Texas in zwei Wochen angesprochen machte Alex Márquez deutlich: «Ich bin nicht die richtige Person, um zu sagen, wann er zurückkommen wird. Er wird Tag für Tag weitersehen, aber ich glaube, dafür hat er einen Teammanager, um sich dazu zu äußern. Ich kann nur sagen, dass er ruhig ist und es ihm gut geht. Er hatte die OP Sonntagnacht und fühlt sich recht gut. Er verpasst den Argentinien-GP zum zweiten Mal in Folge, darüber ist er natürlich nicht glücklich. Es ist aber, wie es ist.»

«Er hat den Fehler gemacht und es akzeptiert», ergänzte Alex. «So sind die Rennen und das ist Teil des Jobs. Das werden wir in diesem Jahr noch öfter auf verschiedene Weisen sehen.»

Übrigens: Ob Marc Márquez den doppelten Long-Lap-Penalty bei seiner Rückkehr wird absitzen müssen ober ob die Strafe aufgrund des Formfehlers der FIM MotoGP Stewards verfällt, liegt nun in den Händen des MotoGP Court of Appeal.

Ergebnisse MotoGP-Rennen Portimão (26.3.):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 25 Runden in 41:25,401 min

2. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,687 sec

3. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +2,726

4. Johann Zarco (F), Ducati, +8,060

5. Alex Márquez (E), Ducati, +8,125

6. Brad Binder (ZA), KTM, +8,247

7. Jack Miller (AUS), KTM, +8,381

8. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +8,543

9. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +9,294

10. Alex Rins (E), Honda, +11,591

11. Joan Mir (E), Honda, +16,992

12. Takaaki Nakagami (J), Honda, +17,448

13. Augusto Fernandez (E), GASGAS, +21,723

14. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +27,050

– Raúl Fernández (E), Aprilia, 2 Runden zurück

– Luca Marini (I), Ducati, 4 Runden zurück

– Jorge Martin (E), Ducati, 6 Runden zurück

– Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 15 Runden zurück

– Miguel Oliveira (P), Aprilia, 23 Runden zurück

– Marc Márquez (E), Honda, 23 Runden zurück

MotoGP-Ergebnisse Sprint, Portimão (25.3.):

1. Bagnaia, Ducati, 12 Rdn in 19:52,862 min

2. Martin, Ducati, + 0,307 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 1,517

4. Miller, KTM, + 1,603

5. Viñales, Aprilia, + 1,854

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,106

7. Oliveira, Aprilia, + 2,940

8. Zarco, Ducati, + 5,595

9. Alex Márquez, Ducati, + 5,711

10. Quartararo, Yamaha, + 5,924

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 8,160

12. Brad Binder, KTM, + 8,384

13. Rins, Honda, + 11,288

14, Morbidelli, Yamaha, + 17,138

15. Nakagami, Honda, + 18,128

16. Di Giannantonio, Ducati, + 21,235

Stand Fahrer-WM nach 2 von 42 Rennen:

1. Bagnaia, 37 Punkte. 2. Viñales 25. 3. Bezzecchi 16. 4. Zarco 15. 5. Miller 15. 6. Alex Márquez 12. 7. Aleix Espargaró 11. 8. Brad Binder 10. 9. Martin 9. 10. Quartararo 8. 11. Marc Márquez 7. 12. Rins 6. 13. Mir 5. 14. Nakagami 4. 15. Augusto Fernández 3. 16. Oliveira 3. 17. Morbidelli 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 37 Punkte. 2. Aprilia 25. 3. KTM 16. 4. Honda 13. 5. Yamaha 8.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo, 37 Punkte. 2. Aprilia Racing 36. 3. Red Bull KTM 25. 4. Prima Pramac 24. 5. Mooney VR46 Racing 16. 6. Gresini Racing 12. 7. Repsol Honda 12. 8. Monster Energy Yamaha 10. 9. LCR Honda 10. 10. GASGAS Tech3 3. 11. CryptoDATA RNF 3.