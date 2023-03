Las Termas FP2: Aprilia stark, Quartararo muss ins Q1

Die Aprilia-Doppelführung blieb auch im zweiten MotoGP-Training in Termas de Río Hondo bestehen, dieses Mal aber mit Aleix Espargaró an der Spitze. Überraschung bei Yamaha: Franco Morbidelli blieb vor Fabio Quartararo.

Am Vormittag lag Maverick Viñales vor Aleix Espargaró an der Spitze der Zeitenliste, am Ende der 60-minütigen zweiten Session drehte Vorjahressieger Espargaró das Ergebnis um. Erste Verfolger des Aprilia-Duos waren die zwei VR46-Ducati-Piloten Marco Bezzecchi und Luca Marini.

Übrigens: Ducati wartet noch auf den ersten Sieg in Termas de Río Hondo. Portimão-Dominator Pecco Bagnaia reihte sich am Freitag zwischen den Pramac-Fahrern Johann Zarco und Jorge Martin auf Platz 6 ein.

Für die Überraschung des Tages sorgten LCR-Honda-Pilot Takaaki Nakagami und Yamaha-Werksfahrer Franco Morbidelli auf den Plätzen 8 und 9. Das letzte Q2-Ticket löste Honda-Neuling Alex Rins als Zehnter.

Sichtlich Mühe dagegen hatte Morbidos Teamkollege Fabio Quartararo, besonders im Ausgang der letzten Kurve hatte er immer wieder mit heftigen Wacklern zu kämpfen. «El Diablo» war frustriert und brachte das auf dem Motorrad und in der Box mit seinen Gesten klar zum Ausdruck. Nach Platz 14 blieb das Visier zu, der Weltmeister von 2021 muss damit am Samstag den Umweg über Q1 antreten.

Zur Erinnerung: Mit dem neuen MotoGP-Format entscheidet bereits der Freitag über den direkten Q2-Einzug, die Top-10 der kombinierten Zeitenliste nach dem zweiten Training haben damit ihr Ticket für die entscheidende zweite Qualifying-Session am Samstag (ab 16.15 Uhr MESZ) sicher. Die übrigen acht MotoGP-Piloten kämpfen im Q1 (ab 15.50 Uhr) um die letzten zwei Q2-Plätze.

Mit Brad Binder auf Platz 12 und Jack Miller auf Rang 16 sind am Samstag beide Red Bull-KTM-Werksfahrer in der ersten Qualifying-Session im Einsatz.

GASGAS-Tech3-Teamchef Hervé Poncharal berichtete am Freitag in Las Termas von guten Nachrichten zum Gesundheitszustand von Pol Espargaró, erlebte in der Nachmittags-Session nach einer Viertelstunde aber einen Schreckmoment, als Augusto Fernández in Kurve 1 stürzte. Der Rookie überschlug sich im Kiesbett, rappelte sich aber wieder auf und setzte die Session später fort.

MotoGP, kombinierte Zeiten nach FP2, Las Termas (31.3.):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:38,518 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,162 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,249

4. Marini, Ducati, + 0,315

5. Zarco, Ducati, + 0,391

6. Bagnaia, Ducati, + 0,426

7. Martin, Ducati, + 0,488

8. Nakagami, Honda, + 0,553

9. Morbidelli, Yamaha, + 0,562

10. Rins, Honda, + 0,599

11. Alex Márquez, Ducati, + 0,666

12. Brad Binder, KTM, + 0,684

13. Mir, Honda, + 0,719

14. Quartararo, Yamaha, + 0,746

15. Di Giannantonio, Ducati, + 0,770

16. Miller, KTM, + 0,858

17. Augusto Fernández, KTM, + 1,043

18. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,057

Moto2, kombinierte Zeiten nach FP2, Las Termas (31.3.):

1. Arbolino, Kalex, 1:43,172 min

2. Salac, Kalex, + 0,066 sec

3. Acosta, Kalex, + 0,080

4. Dixon, Kalex, + 0,121

5. Chantra, Kalex, + 0,126

6. Canet, Kalex, + 0,154

7. Lowes, Kalex, + 0,233

8. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,268

9. Bendsneyder, Kalex, + 0,436

10. Lopez, Boscoscuro, + 0,472

11. Gonzalez, Kalex, + 0,483

12. Arenas, Kalex, + 0,571

13. Baltus, Kalex, + 0,802

14. Roberts, Kalex, + 0,853

15. Kelly, Kalex, + 0,855

16. Vietti, Kalex, + 0,949



Ferner:

26. Ogura, Kalex, + 2,194