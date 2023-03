Las Termas FP1: Aprilia-Doppelführung, Quartararo 15.

Das erste MotoGP-Training des Argentinien-GP 2023 fand auf trockener Strecke statt, Maverick Viñales setzte vor seinem Aprilia-Teamkollegen Aleix Espargaró die Richtzeit. Taka Nakagami (Honda) überraschte.

Pol Espargaró, Enea Bastianini, Marc Márquez und Miguel Oliveira fallen verletzungsbedingt aus, die 18 verbliebenen MotoGP-Stammfahrer starteten um 10.45 Uhr Ortszeit (15.45 Uhr MESZ) bei 32 Grad Asphalttemperatur auf Slick-Reifen in den zweiten Grand Prix der Saison, nachdem es in Termas de Río Hondo zuvor am Freitagmorgen besonders gegen Ende des ersten Moto3-Trainings zeitweise stark geregnet hatte.

Jorge Martin brach sich beim Zwischenfall mit Marc Márquez am Sonntag in Portimão eine Zehne am rechten Fuß. Für dieses Wochenende rechnet der Pramac-Star aber mit keiner Einschränkung. «Ich fühle mich gut», versicherte der «Martinator» in Las Termas. «Am Montag konnte ich nicht gehen und war im Hinblick auf das Wochenende etwas besorgt, aber ich fühle mich mit jedem Tag besser. Das ist die gute Nachricht. Ich habe das Gefühl, dass wir konkurrenzfähig sein können und es für das Wochenende kein Problem darstellen wird.»

LCR-Honda-Neuzugang Alex Rins stürzte im 45-minütigen ersten Training zum Argentinien-GP nach einer halben Stunde in Kurve 1, blieb aber unverletzt. Die Zeiten lagen aufgrund des niedrigen Grip-Levels zu Beginn des Wochenendens und nach dem Regen lange über 1:40 min. Erst acht Minuten vor Schluss knackte VR46-Ducati-Jungstar Marco Bezzecchi, der Dritte des Portugal-GP, in 1:39,700 min als Erster die 1:40er-Marke.

Zum Vergleich: Die FP1-Bestzeit des Vorjahres von Takaaki Nakagami (Honda) war eine 1:39,028 min, Aleix Espargaró (Aprilia) fuhr in 1:37,688 min auf die Pole-Position. Der All-Time-Lap-Record von Marc Márquez (Honda) aus dem Jahr 2014 war mit 1:37,683 min noch einmal fünf Tausendstelsekunden schneller.

In den finalen fünf Minuten gingen die MotoGP-Asse dann aber noch auf Zeitenjagd, weil Regen am Nachmittag nicht auszuschließen ist und die kombinierte Zeitenliste des Freitags seit dieser Saison über den direkten Q2-Einzug entscheidet.

Die Bestzeit setzte Viñales in 1:39,209 min, danach rollte seiner RS-GP vermutlich ohne Sprit aus. Sein Teamkollege und Vorjahressieger Aleix Espargaró reihte sich mit 0,284 sec Rückstand auf Platz 2 ein. Hinter Jorge Martin überraschte Takaaki Nakagami auf der LCR-Honda als Vierter.

WM-Leader Pecco Bagnaia komplettiert die vorläufigen Top-10. Fabio Quartararo kam nicht über Rang 15 hinaus, während sein Yamaha-Teamkollege Franco Morbidelli immerhin Achter war.

Übrigens: Die Medium-Mischung ist an diesem Wochenende der weichere Hinterreifen in der Allocation.

MotoGP-Ergebnis FP1, Las Termas (31.3.):

1. Viñales, Aprilia, 1:39,209 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,284 sec

3. Martin, Ducati, + 0,301

4. Nakagami, Honda, + 0,376

5. Alex Márquez, Ducati, + 0,403

6. Zarco, Ducati, + 0,421

7. Marini, Ducati, + 0,426

8. Morbidelli, Yamaha, + 0,489

9. Bezzecchi, Ducati, + 0,493

10. Bagnaia, Ducati, + 0,544

11. Rins, Honda, + 0,595

12. Di Giannantonio, Ducati, + 0,719

13. Augusto Fernández, KTM, + 0,787

14. Miller, KTM, + 0,830

15. Quartararo, Yamaha, + 0,909

16. Brad Binder, KTM, + 1,057

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,129

18. Mir, Honda, + 1,458

Moto2-Ergebnis FP1, Las Termas (31.3.):

1. Gonzalez, Kalex, 1:44,185 min

2. Chantra, Kalex, + 0,058 sec

3. Canet, Kalex, + 0,084

4. Salac, Kalex, + 0,198

5. Arbolino, Kalex, + 0,207

6. Acosta, Kalex, + 0,295

7. Dixon, Kalex, + 0,309

8. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,345

9. Lowes, Kalex, + 0,458

10. Foggia, Kalex, + 0,726

11. Alcoba, Kalex, + 0,800

12. Bendsneyder, Kalex, + 0,842

13. Lopez, Boscoscuro, + 1,005

14. Roberts, Kalex, + 1,128

15. Dalla Porta, Kalex, + 1,200



Ferner:

27. Ogura, Kalex, + 3,214