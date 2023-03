Luca Marini (Ducati/4.): Das Fragezeichen bleibt

Luca Marini am Freitag in Argentinien

Nach der Enttäuschung beim MotoGP-Auftakt in Portimão begann VR46-Schützling Luca Marini am Freitag in Termas de Río Hondo mit Platz 4 wieder deutlich besser. Noch gibt es aber viel zu tun.

Die VR46-Ducati-Piloten Marco Bezzecchi und Luca Marini waren am Freitag die ersten Verfolger des Aprilia-Duos an der Spitze der Zeitenliste. «Es war ein positiver Tag für mich, ich bin glücklich mit dem Job, den wir erledigt haben», meinte Marini nach Platz 4 und dem direkten Q2-Einzug in Las Termas.

«Wir haben etwas am Motorrad verändert und für diese Strecke ein etwas anderes Set-up ausprobiert. Denn die Verhältnisse sind sehr schwierig. Der Asphalt ist ziemlich schlecht und der Grip-Level ist sehr schlecht. Ich habe mit der Front große Mühe und beim Hinterreifen scheint es so zu sein, dass du deine beste Zeit nur in der ersten Runde fahren kannst, dann lässt der Reifen nach, danach ist er aber konstant», schilderte der 25-jährige Italiener.

«Wir müssen für den Samstag noch arbeiten, besonders an der Motorbremse und wenn es darum geht, den Hinterreifen für die lange Renndistanz zu schonen. Ich bin mit dem ersten Tag aber zufrieden», fasste Marini zusammen. «Ich glaube, ich muss mich auf der einen Runde aber auch noch verbessern. Das ist nicht genug, aber das gilt für alle. Ich erwarte für das Qualifying am Samstag viel schnellere Rundenzeiten.»

Beim Portugal-GP erlebte der sonst so beständige Marini mit zwei Rennstürzen in zwei Tagen einen schwierigen Auftakt. Besonders den Crash am Sonntag konnte sich der VR46-Schützling nicht richtig erklären, das Feeling war verloren gegangen: «Ich hatte im Rennen Runde für Runde das Gefühl, dass irgendetwas falsch war.»

Zur Sicherheit wurde nach total vier Stürzen an einem GP-Wochenende vor dem Argentinien-GP unter anderem der Rahmen an seiner Ducati GP22 getauscht. Ist das gute Gefühl aus den Vorsaison-Tests nun zurück? «Nein, um ehrlich zu sein, ist das noch immer ein Fragezeichen», seufzte Marini am Freitagabend.

«Wir haben viele Dinge am ersten Motorrad verändert, ich bin heute aber auch zwischen den zwei Bikes hin und her gesprungen, weil ich mich mit dem ersten Motorrad nicht wohl fühle. Wir müssen der Sache noch weiter nachgehen. Die Rundenzeit ist nur ein bis zwei Zehntel langsamer, es geht mehr um das Feeling. Ich habe kein Gefühl für die Front und auch das Heck bewegt sich mehr», erklärte der Moto2-Vizeweltmeister von 2020. «Es ist wirklich merkwürdig, dieses Gefühl hatte ich in der MotoGP noch nie. Ich weiß, dass es mit zwei Motorrädern passieren kann, dass sie nicht exakt gleich sind. Ich mag diese Situation aber nicht und will verstehen, warum es so ist.»

MotoGP, kombinierte Zeiten nach FP2, Las Termas (31.3.):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:38,518 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,162 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,249

4. Marini, Ducati, + 0,315

5. Zarco, Ducati, + 0,391

6. Bagnaia, Ducati, + 0,426

7. Martin, Ducati, + 0,488

8. Nakagami, Honda, + 0,553

9. Morbidelli, Yamaha, + 0,562

10. Rins, Honda, + 0,599

11. Alex Márquez, Ducati, + 0,666

12. Brad Binder, KTM, + 0,684

13. Mir, Honda, + 0,719

14. Quartararo, Yamaha, + 0,746

15. Di Giannantonio, Ducati, + 0,770

16. Miller, KTM, + 0,858

17. Augusto Fernández, KTM, + 1,043

18. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,057

MotoGP-Ergebnis FP1, Las Termas (31.3.):

1. Viñales, Aprilia, 1:39,209 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,284 sec

3. Martin, Ducati, + 0,301

4. Nakagami, Honda, + 0,376

5. Alex Márquez, Ducati, + 0,403

6. Zarco, Ducati, + 0,421

7. Marini, Ducati, + 0,426

8. Morbidelli, Yamaha, + 0,489

9. Bezzecchi, Ducati, + 0,493

10. Bagnaia, Ducati, + 0,544

11. Rins, Honda, + 0,595

12. Di Giannantonio, Ducati, + 0,719

13. Augusto Fernández, KTM, + 0,787

14. Miller, KTM, + 0,830

15. Quartararo, Yamaha, + 0,909

16. Brad Binder, KTM, + 1,057

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,129

18. Mir, Honda, + 1,458