Jorge Martin (Ducati/7.): «Den miesen Grip erwartet»

Der Spanier Jorge Martin brachte seine Pramac-Ducati am Freitag in Termas auf Rang 7. Er spricht über seine Verletzungen von Portimão und den Abstand auf Aprilia.

Prima-Pramac-Ducati-Werksfahrer Jorge Martin beendete den ersten Trainingstag in Termas de Río Hondo auf Platz 7 und hat sich somit eine durchaus gute Ausgangsposition geschaffen. Der Spanier lag am Ende des Tages nur knapp hinter seinem Teamkollegen Johann Zarco, der Fünfter wurde.

Der bescheidene Grip, vor allem in der ersten Session, war bei vielen Fahrern in der Analyse ein Thema. «Es war eine schwieriger Tag. Der Grip war in der Früh ein Desaster, aber es war für alle Fahrer die gleiche Situation», bestätigt auch Martin.

«Ich habe dieses Gefühl eigentlich schon erwartet. Ich habe dann zu Beginn mit dem weichen Vorderreifen gearbeitet, es lief damit aber nicht ordentlich. Wir haben nachher auch Änderungen am Bike gemacht. Ich habe die Zeitenjagd mit diesem Set-up gestartet und war nicht happy.»

«Mir hat generell der Grip am Hinterrad gefehlt. Das ging schon von der Boxenausfahrt weg so, normalerweise ist das kein Problem. Ich musste das Gas deshalb sehr sensibel steuern, was normalerweise kein Problem ist über eine Runde. Ich fühle mich aber ganz okay. Wir verbessern uns, was mein Gefühl für das Bike betrifft, die Steigerung verläuft vielversprechend.»

Zu seinem gesundheitlichen Zustand sagt Martin: «Ich habe von Portimão einige Verletzungen an den Bändern, aber es ist okay. Es geht zum Glück sehr schnell mit der Heilung. Es ist gut, dass ich da immer mit den gleichen Leuten zusammenarbeiten kann. Sie verfolgen die Behandlungen genau, das ist der Schlüssel. Ich fühle mich wirklich wohl mit diesen Leuten.»

Martin hat am Freitag auch zu seinen beiden Landsleuten bei Aprilia geblickt und weiß: «Die Pace von Aleix und Maverick ist sehr stark. Aber am Beginn habe ich die Anzeige gecheckt und war da eigentlich nicht weit weg. Ich mache mir daher kaum Sorgen, was die Pace angeht. Ich mache mir mehr Sorgen, was die 'time attack' betrifft.

«Von der Pace her könnte ich sehr nahe an der Spitze dran sein», vermutet der «Martinator», der 2021 in Spielberg für den ersten MotoGP-Sieg von Pramac sorgte. «Ich muss also am Samstag clever sein, am Sonntag werden wir dann sicher stark sein. Ich habe mich hier auch im Vorjahr mit Fortdauer des Wochenendes gesteigert. Ich war heute eigentlich immer allein unterwegs, der Wind war ein wenig das Problem. Aber der Motor fühlt sich in diesem Jahr besser an.»

MotoGP, kombinierte Zeiten nach FP2, Las Termas (31.3.):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:38,518 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,162 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,249

4. Marini, Ducati, + 0,315

5. Zarco, Ducati, + 0,391

6. Bagnaia, Ducati, + 0,426

7. Martin, Ducati, + 0,488

8. Nakagami, Honda, + 0,553

9. Morbidelli, Yamaha, + 0,562

10. Rins, Honda, + 0,599

11. Alex Márquez, Ducati, + 0,666

12. Brad Binder, KTM, + 0,684

13. Mir, Honda, + 0,719

14. Quartararo, Yamaha, + 0,746

15. Di Giannantonio, Ducati, + 0,770

16. Miller, KTM, + 0,858

17. Augusto Fernández, KTM, + 1,043

18. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,057

MotoGP-Ergebnis FP1, Las Termas (31.3.):

1. Viñales, Aprilia, 1:39,209 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,284 sec

3. Martin, Ducati, + 0,301

4. Nakagami, Honda, + 0,376

5. Alex Márquez, Ducati, + 0,403

6. Zarco, Ducati, + 0,421

7. Marini, Ducati, + 0,426

8. Morbidelli, Yamaha, + 0,489

9. Bezzecchi, Ducati, + 0,493

10. Bagnaia, Ducati, + 0,544

11. Rins, Honda, + 0,595

12. Di Giannantonio, Ducati, + 0,719

13. Augusto Fernández, KTM, + 0,787

14. Miller, KTM, + 0,830

15. Quartararo, Yamaha, + 0,909

16. Brad Binder, KTM, + 1,057

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,129

18. Mir, Honda, + 1,458

Moto2, kombinierte Zeiten nach FP2, Las Termas (31.3.):

1. Arbolino, Kalex, 1:43,172 min

2. Salac, Kalex, + 0,066 sec

3. Acosta, Kalex, + 0,080

4. Dixon, Kalex, + 0,121

5. Chantra, Kalex, + 0,126

6. Canet, Kalex, + 0,154

7. Lowes, Kalex, + 0,233

8. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,268

9. Bendsneyder, Kalex, + 0,436

10. Lopez, Boscoscuro, + 0,472

11. Gonzalez, Kalex, + 0,483

12. Arenas, Kalex, + 0,571

13. Baltus, Kalex, + 0,802

14. Roberts, Kalex, + 0,853

15. Kelly, Kalex, + 0,855

16. Vietti, Kalex, + 0,949



Ferner:

26. Ogura, Kalex, + 2,194