Taka Nakagami (Honda/8.): «Müssen viel verbessern»

LCR-Honda-Pilot Taka Nakagami rettete mit Platz 8 gestern beim Argentinien-GP die Honda-Ehre. «Ich habe überall durchdrehende Hinterräder und Qualm gesehen», berichtete er.

Erstmals seit seiner schweren Handverletzung nach dem Zusammenstoss mit Marc Márquez in der ersten Runde des Aragón-GP 2022 erfüllte Taka Nakagami gestern auf dem 4,806 km langen Autódromo Termas de Río Hondo mit seinen neun Rechts- und fünf Linkskurven wieder einmal die Erwartungen. Der Idemitsu-LCR-Honda-Pilot schaffte im FP1 die viertbeste Zeit und hielt sich auch mit Platz 8 am Nachmittag als Bester des Honda-Trios in den Top-Ten. Dadurch gelang ihm der direkte Einzug ins Q2.

Übrigens: der All Time Lap Record in Las Termas liegt bei 1:37,683 min. Diese Zeit wurde vom abwesenden Marc Márquez bereits 2014 gefahren, das ergibt einen beachtlichen Schnitt von 177,1 km/h.

Im zweiten freien Freitag-Training zum «Gran Premio Michelin de la República Argentina» sorgte heute Aprilia-Werkspilot Aleix Espargaró mit 1:38,518 min (= 175,6 km/h für die Bestzeit.

«Das Motorrad war am Freitag in einem Zustand, der es mir recht leicht machte, die gewünschte Performance zu zeigen», stellte Takaaki Nakagami fest. «Schon im FP1 hatte ich recht viel Vertrauen. Ich merkte zwar, dass die Piste wenig Grip offenbart. Aber ich konnte einige Gegner verfolgen, so habe ich gesehen, dass alle Fahrer mit dem Gripmangel zu kämpfen hatten. Ich habe überall durchdrehende Hinterräder und Qualm gesehen. Das ist typisch für diese Strecke hier, weil am ersten Tag nie Gummiabrieb auf der Strecke zu sehen ist. das waren knifflige Bedingungen, zumal am Nachmittag auch noch ein heftiger Wind geblasen hat. Es war nicht einfach, auf dem Bike sitzen zu bleiben.»

«Es war wirklich wichtig, den ersten Tag unter den Top-Ten zu vollenden», erklärte der 31-jähriger Japaner, der bereits einen 224. Grand Prix absolviert. «Wir müssen noch viele Dinge verbessern, aber die Teilnahme am Q2 ist ein wichtiger Etappenerfolg. Bei dem geringen Grip am Freitag war es sehr schwierig, die Pace mehrere Runden lang hochzuhalten. Es war mühsam, die Rundenzeit zu verbessern. Doch zum Glück bin ich in der letzten Runde fehlerlos gefahren, ich habe alle Sektoren gut zustande gebracht», schilderte Taka. «Die Runde in 1:39,0 min ist nicht schnell genug. denn im Vorjahr sind wir viele Runden in 1:38 min gefahren. Am Freitag habe ich maximal gepusht, aber wenn der Grip besser wird, werden die Zeiten purzeln.»

«Unser Ziel ist, im Q2 in die zweite Reihe zu kommen», hat sich Nakagami vorgenommen. «Zumindest wollen wir in der dritten Reihe stehen. Besonders für das kurze Sprint Race brauchen wir eine gute Startposition.»