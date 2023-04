Nakagami ist überzeugt: «Habe keinen Fehler gemacht»

LCR-Honda-Pilot Takaaki Nakagami musste sich nach dem Regenrennen in Termas de Rio Hondo viel Kritik wegen seiner Fahrweise anhören. «Es mag aggressiv ausgesehen haben, war aber nicht verrückt», sagte er.

Bereits nach wenigen Kurven wurde Yamaha-Star Fabio Quartararo im Argentinien-GP von Takaaki Nakagami (LCR Honda) fast abgeräumt und fiel dadurch auf den letzten Platz zurück. «Es ist frustrierend, wenn in den ersten Runden immer etwas geschieht, das dir dein Rennen erschwert», ärgerte sich Quartararo.

Die Offiziellen stuften das Manöver des Japaners als normale Rennaction ein, was Quartararo auf die Palme brachte: «Sein Manöver war so hart, als wäre es die letzte Runde. Ich verstehe nicht, was die Rennleitung sich denkt. Ayumu Sasaki hat in der Moto3 aufgrund einer leichten Berührung eine Strafe erhalten. Taka hat mein Rennen zerstört, dafür jedoch keine Strafe kassiert. Ich bin über diese Entscheidungen nicht glücklich.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Argentinien © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Rins und Miller © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Rins und Zarco © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Di Giannantonio und Quartararo © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Marco Bezzecchi © Gold & Goose Johann Zarco, Marco Bezzecchi, Alex Márquez © Gold & Goose Sieger Marco Bezzecchi Zurück Weiter

Nakagami, der das Rennen mit 28,4 sec Rückstand auf Sieger Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Ducati) vor gut 72.000 Zuschauern als 13. beendete, während sich Quartararo vom letzten Platz noch bis auf Position 7 vorfahren konnte, versuchte den Vorfall zu erklären. «Von außen mag es etwas aggressiv ausgesehen haben», bemerkte er. «In diesem Moment dachte ich aber, ich könnte überholen. Dann verpasste ich etwas den Scheitelpunkt der Kurve, das war aber nicht verrückt, wie ich fuhr. Wir berührten uns etwas, aber so ist das im Rennsport – ich habe keinen Fehler gemacht. Glücklicherweise ist er nicht gestürzt. Okay, er hat viele Positionen eingebüßt, aber so ist Racing.»

«Ich hatte vom Start weg einige Probleme, mein Windschild war innen wie weiß und ich konnte nichts sehen», ergänzte Nakagami. «Ich musste also ständig mit dem gesamten Körper neben dem Motorrad hängen, um etwas sehen zu können. Das hatte ich nicht erwartet, es war sehr schwierig, mich zu konzentrieren. Der Griplevel war okay, mit der Elektronik waren wir aber nicht auf dem richtigen Niveau. Sie griff so stark ein, dass ich nicht frei fahren konnte. Ich hatte mir im Rennen besseren Speed erwartet, im Warm-up war ich als Sechster noch recht konkurrenzfähig und schnell. Entsprechend enttäuscht bin ich über Platz 13.»



Nakagami hat jetzt sieben Punkte auf dem Konto und liegt damit in der Gesamtwertung nach vier Rennen auf dem 15. Rang.

Ergebnisse MotoGP-Rennen, Termas de Rio Hondo (2. April):

1. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 25 Runden in 44:28,518 min

2. Johann Zarco (F), Ducati, +4,085 sec

3. Alex Márquez (E), Ducati, +4,681

4. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +7,581

5. Jorge Martin (E), Ducati, +9,746

6. Jack Miller (AUS), KTM, +10,562

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +11,095

8. Luca Marini (I), Ducati, +13,694

9. Alex Rins (E), Honda, +14,327

10. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +18,515

11. Augusto Fernández (E), KTM, +19,380

12. Maverick Viñales (E), Aprilia, +26,091

13. Takaaki Nakagami (J), Honda, +28,394

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +29,894

15. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +36,183

16. Pecco Bagnaia (I), Ducati, +47,753

17. Brad Binder (ZA), KTM, +48,106

Ergebnisse MotoGP-Sprint, Termas der Rio Hondo (1.4.):

1. Brad Binder, KTM, 12 Rdn in 19:56,873 min

2. Marco Bezzecchi, Ducati, +0,072 sec

3. Luca Marini, Ducati, +0,877

4. Franco Morbidelli, Yamaha, +2,354

5. Alex Márquez, Ducati, +2,462

6. Pecco Bagnaia, Ducati, +2,537

7. Maverick Viñales, Aprilia, +2,643

8. Jorge Martin, Ducati, +3,754

9. Fabio Quartararo*, Yamaha, +4,856

10. Jack Miller, KTM, +5,143

11. Takaaki Nakagami, Honda, +5,574

12. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +6,965

13. Johann Zarco, Ducati, +7,568

14. Raúl Fernández, Aprilia, +7,725

15. Alex Rins, Honda, +8,687

16. Augusto Fernández, KTM, +9,040



*= mit 1 Sekunde Zeitstrafe wegen Überholens bei gelber Flagge

WM-Stand nach 4 von 42 Rennen:

1. Bezzecchi, 50 Punkte. 2. Bagnaia 41. 3. Zarco 35. 4. Alex Márquez 33. 5. Viñales 32. 6. Miller 25. 7. Martin 22. 8. Binder 22. 9. Morbidelli 21. 10. Quartararo 18. 11. Marini 15. 12. Rins 13. 13. Aleix Espargaró 12. 14. Augusto Fernández 8. 15. Nakagami 7. 16. Marc Márquez 7. 17. Di Giannantonio 6. 18. Mir 5. 19. Oliveira 3. 20. Raúl Fernández 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 71 Punkte. 2. KTM 38. 3. Aprilia 32. 4. Yamaha 27. 5. Honda 20.



Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing, 65 Punkte. 2. Prima Pramac 57. 3. Red Bull KTM 47. 4. Aprilia Racing 44. 5. Ducati Lenovo 41. 6. Gresini Racing 39. 7. Monster Energy Yamaha 39. 8. LCR Honda 20. 9. Repsol Honda 12. 10. GASGAS Tech3 8. 12. CryptoDATA RNF 5.