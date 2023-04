Sieger Bezzecchi: «Ohne Vale und Academy unmöglich»

Die MotoGP hat einen neuen Sieger – und einen neuen WM-Leader: Der 24-jährige VR46-Schüler Marco Bezzecchi (Ducati) lieferte im Regenrennen von Las Termas eine beeindruckende Vorstellung ab.

Im Sprint war Marco Bezzecchi trotz turbulenter Anfangsphase als Zweiter schon nahe dran, im 25-Runden-Rennen feierte der Schützling von Valentino Rossi dann einen souveränen Start-Ziel-Sieg. «Es ist fantastisch, man kann es nicht beschreiben, es ist unglaublich», suchte der sonst so schlagfertige Italiener nach den richtigen Worten. «Es war eine lange Reise und endlich ist der Moment gekommen.»

«Ich habe es am Morgen gefühlt, aber dann habe ich den Regen gesehen und war verzweifelt, ganz ehrlich. Denn gestern war das Gefühl auf dem Motorrad sehr gut und ich habe mir gedacht: Wenn ich morgen keinen Fehler mache, kann ich wirklich versuchen zu gewinnen.‘ Zum ersten Mal ist mir dieser Gedanke in meiner Karriere durch den Kopf gegangen. Als ich den Regen gesehen habe, war es für meine Gefühlslage ein Desaster», erzählte «Bez» schmunzelnd. «Im Warm-up bin ich aber auf das Motorrad gesprungen und das Gefühl war unglaublich, auch im Nassen. Also habe ich mir gesagt: ‚Okay, ich kann das schaffen.‘»

Der 24-Jährige ließ es leicht aussehen, tatsächlich war es aber harte Arbeit: «Es war wirklich hart. Mental sind diese Art von Rennen sehr hart. Ich weiß nicht, aber ich habe mich einfach gut gefühlt. Ich habe versucht, smooth zu sein. Denn ich wusste, dass der Reifen nachlassen würde. Also habe ich schon gepusht, aber mich gleichzeitig darauf konzentriert, sanft mit dem Bike umzugehen.»

Um die Konzentration auf seinen einsamen Runden hoch zu halten, redete Bezzecchi sich selbst und seinem Bike gut zu. «Als ich zum ersten Mal geschaut habe, wie viele Runden noch fehlen würden, waren es 14. Da habe ich mir gedacht: ‚Oh, das ging ja schnell.‘ Aber diese letzten 14 Runden waren dann unglaublich lang. Es war hart.»

Übrigens: Ducati hatte zuvor noch keinen Sieg in Termas de Río Hondo gefeiert, am Sonntag gab es gleich einen Dreifach-Triumph. Kurioserweise standen dabei nach dem Sturz von Pecco Bagnaia nur Kundenteam-Fahrer auf dem Podest.

Der Patzer des Titelverteidigers hatte außerdem zur Folge, dass die WM-Führung innerhalb der VR46 Riders Academy in die Hände von Bezzecchi wanderte. «Wir sind erst zwei Grand Prix gefahren, trotzdem sind es unglaubliche Emotionen. Mir ging alles durch den Kopf, aber das nie. Es ist fantastisch, aber ehrlich gesagt, am meisten freue ich mich für das Team. Ohne Vale und ohne die Academy wäre es für mich wahrscheinlich unmöglich gewesen, es an diesen Punkt zu schaffen.»

Bei all den Emotionen wirkte Bezzecchi äußerlich recht gefasst, aber als er über seine Familie sprach, bekam er dann doch glänzende Augen. «Mein Vater und meine ganze Familie haben Opfer gebracht, wir sind viel durch ganz Italien und dann um die Welt gereist. Ich sehe sie nicht so oft, aber sie haben große Mühen unternommen, damit ich mir meinen Traum erfüllen konnte. Ich werde ihnen nie genug danken können. Dasselbe gilt für Vale. Er war mein Idol – er ist immer noch mein Idol. Ich habe wegen ihm angefangen. Ihn dann zu treffen, sein Kumpel und sein Fahrer zu werden und ein MotoGP-Rennen zu gewinnen, ist unglaublich. Ein großes Dankeschön geht an ihn.»

Ergebnisse MotoGP-Rennen, Termas de Rio Hondo (2. April):

1. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 25 Runden in 44:28,518 min

2. Johann Zarco (F), Ducati, +4,085 sec

3. Alex Márquez (E), Ducati, +4,681

4. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +7,581

5. Jorge Martin (E), Ducati, +9,746

6. Jack Miller (AUS), KTM, +10,562

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +11,095

8. Luca Marini (I), Ducati, +13,694

9. Alex Rins (E), Honda, +14,327

10. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +18,515

11. Augusto Fernández (E), KTM, +19,380

12. Maverick Viñales (E), Aprilia, +26,091

13. Takaaki Nakagami (J), Honda, +28,394

14. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +36,183

15. Raúl Fernández (E), Aprilia, +2,462

16. Pecco Bagnaia (I), Ducati, +47,753

17. Brad Binder (ZA), KTM, +48,106

Ergebnisse MotoGP-Sprint, Las Termas (1. April):

1. Brad Binder, KTM, 12 Rdn in 19:56,873 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 0,072 sec

3. Marini, Ducati, + 0,877

4. Morbidelli, Yamaha, + 2,354

5. Alex Márquez, Ducati, + 2,462

6. Bagnaia, Ducati, + 2,537

7. Viñales, Aprilia, + 2,643

8. Martin, Ducati, + 3,754

9. Quartararo*, Yamaha, + 4,856

10. Miller, KTM, + 5,143

11. Nakagami, Honda, + 5,574

12. Di Giannantonio, Ducati, + 6,965

13. Zarco, Ducati, + 7,568

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 7,725

15. Rins, Honda, + 8,687

16. Augusto Fernández, KTM, + 9,040

– Aleix Espargaró, Aprilia, 4 Runden zurück

– Mir, Honda, 1. Runde nicht beendet



*= mit 1 Sekunde Zeitstrafe wegen Überholens bei gelber Flagge

WM-Stand nach 4 von 42 Rennen:

1. Bezzecchi, 50 Punkte. 2. Bagnaia 41. 3. Zarco 35. 4. Alex Márquez 33. 5. Viñales 32. 6. Miller 25. 7. Martin 22. 8. Binder 22. 9. Morbidelli 21. 10. Quartararo 18. 11. Marini 15. 12. Rins 13. 13. Aleix Espargaró 12. 14. Augusto Fernández 8. 15. Nakagami 7. 16. Marc Márquez 7. 17. Di Giannantonio 6. 18. Mir 5. 19. Oliveira 3. 20. Raúl Fernández 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 71 Punkte. 2. KTM 38. 3. Aprilia 32. 4. Yamaha 27. 5. Honda 20.



Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing, 65 Punkte. 2. Prima Pramac 57. 3. Red Bull KTM 47. 4. Aprilia Racing 44. 5. Ducati Lenovo 41. 6. Gresini Racing 39. 7. Monster Energy Yamaha 39. 8. LCR Honda 20. 9. Repsol Honda 12. 10. GASGAS Tech3, 8. 12. CryptoDATA RNF 5.