Las Termas: Bezzecchi triumphiert, Bagnaia stürzt

Nach Platz 2 im Sprint machte Marco Bezzecchi sein Wochenende in Argentinien mit einem Sieg im Sonntagsrennen perfekt. Der Mooney-VR46-Ducati-Star übernahm nach einem Sturz von Pecco Bagnaia außerdem die WM-Führung.

Aufgrund der anhaltenden Regenfälle wurde der 25-ründige MotoGP-Krimi in Argentinien als Regenrennen gestartet. Während Mooney-VR46-Ducati-Pilot Marco Bezzecchi dem Feld früh enteilte und seinen ersten MotoGP-Sieg feierte, entwickelte sich ein spannender Kampf um die verbleibenden Podestplätze.

Nachdem Francesco Bagnaia auf Platz 2 liegend patzte und seine WM-Führung in Kurve 13 des Autódromo Termas de Río Hondo ins Kiesbett geworfen hatte, sah es danach aus, als würden Alex Márquez (Gresini Ducati) und Franco Morbidelli (Yamaha) die verbleibenden Podestkandidaten sein. Doch eine fulminante Aufholjagd von Johann Zarco (Prima Pramac Ducati) in der Schlussphase des Rennens brachte dem Franzosen schließlich Platz 2, vor Márquez und Morbidelli.

Die Top-7 komplettierten Jorge Martin, KTM-Ass Jack Miller und Fabio Quartararo (Yamaha). Bemerkenswert ist auch die Leistung des einzigen Klassenneulings, Augusto Fernández, der den Argentinien-GP als Elfter beendete.

Das gesamte Rennen zum Nachlesen gibt es hier im Liveticker von SPEEDWEEK.com.

Die Stimmen der Top-3:

1. Marco Bezzecchi (Ducati): «Ich bin sprachlos. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell sein werde, da ich normalerweise im Nassen nicht sonderlich gut bin. Ich habe dann mit dem Bike gesprochen, um fokussiert zu bleiben, es war ein hartes Rennen.»



2. Johann Zarco (Ducati): «Im Regen hat man auf dieser Strecke guten Grip. Zu Beginn habe ich gekämpft, war aber nicht ganz so schnell wie die Jungs an der Spitze. Aber ab der Rennhälfte konnte ich meinen Fahrstil nutzen und mich kontinuierlich nach vorne arbeiten. Am Ende habe ich fahrerisch den Unterschied gemacht und freue mich über die Punkte und das Podest.»



3. Alex Márquez (Ducati): «Wir haben unser Bestes gegeben und viele Punkte für die Meisterschaft gesammelt. Am Ende hatte ich Probleme mit dem Grip am Hinterrad, weshalb ich Zarcos Angriff nicht standhalten konnte. Es ist mein erstes Podest seit Aragón 2020. Es war ein langer Weg, daher bin ich froh über das Ergebnis.»

Ergebnisse MotoGP-Rennen, Termas de Rio Hondo (2. April):

1. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 25 Runden in 44:28,518 min

2. Johann Zarco (F), Ducati, +4,085 sec

3. Alex Márquez (E), Ducati, +4,681

4. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +7,581

5. Jorge Martin (E), Ducati, +9,746

6. Jack Miller (AUS), KTM, +10,562

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +11,095

8. Luca Marini (I), Ducati, +13,694

9. Alex Rins (E), Honda, +14,327

10. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +18,515

11. Augusto Fernández (E), KTM, +19,380

12. Maverick Viñales (E), Aprilia, +26,091

13. Takaaki Nakagami (J), Honda, +28,394

14. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +36,183

15. Raúl Fernández (E), Aprilia, +2,462

16. Pecco Bagnaia (I), Ducati, +47,753

17. Brad Binder (ZA), KTM, +48,106

WM-Stand nach 4 von 42 Rennen:

1. Bezzecchi, 50 Punkte. 2. Bagnaia 41. 3. Zarco 35. 4. Alex Márquez 33. 5. Viñales 32. 6. Miller 25. 7. Martin 22. 8. Binder 22. 9. Morbidelli 21. 10. Quartararo 18. 11. Marini 15. 12. Rins 13. 13. Aleix Espargaró 12. 14. Augusto Fernández 8. 15. Nakagami 7. 16. Marc Márquez 7. 17. Di Giannantonio 6. 18. Mir 5. 19. Oliveira 3. 20. Raúl Fernández 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 71 Punkte. 2. KTM 38. 3. Aprilia 32. 4. Yamaha 27. 5. Honda 20.



Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing, 65 Punkte. 2. Prima Pramac 57. 3. Red Bull KTM 47. 4. Aprilia Racing 44. 5. Ducati Lenovo 41. 6. Gresini Racing 39. 7. Monster Energy Yamaha 39. 8. LCR Honda 20. 9. Repsol Honda 12. 10. GASGAS Tech3, 8. 12. CryptoDATA RNF 5.