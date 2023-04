Andrea Dovizioso: Als Yamaha-Botschafter in Misano

Der dreifache MotoGP-Vizeweltmeister Andrea Dovizioso absolvierte vor wenigen Tagen in Misano auf einer R1 seinen ersten offiziellen Auftritt als Botschafter für das Yamaha-Förderprogramm bLU cRU.

Die Yamaha-Rückkehr von Andrea Dovizioso war in der MotoGP-WM nicht von Erfolg gekrönt, beim Misano-GP im September 2022 verabschiedete sich der 125er-Weltmeister von 2004 und 24-fache GP-Sieger (15 Siege in der Königsklasse) aus der Motorrad-WM.

Die Zusammenarbeit mit Yamaha setzt «Dovi» trotzdem fort – nicht nur auf der Motocross-Strecke, sondern auch als bLU cRU-Botschafter.

Am vergangenen Freitag war der 37-jährige Italiener beim «bLU Racing Day» in Misano auf einer R1 GYTR unterwegs, dabei profitierten die sechs Absolventen des Yamaha Technical School Masters für Techniker bei der gemeinsamen Arbeit in der Box von der Erfahrung des dreifachen MotoGP-Vizeweltmeisters.

Gleichzeitig schreiten die Arbeiten am «04 Park Monte Coralli», Dovis ehrgeizigem Projekt für die ehemalige Motocross-WM-Strecke von Faenza, weiter voran. Neben der komplett erneuerten Cross-Strecke, die voraussichtlich im Mai bereit sein soll, sind unter anderen auch ein Pumptrack und ein Restaurant geplant.