Toprak Razgatlioglu: «Zwei sehr gute MotoGP-Testtage»

Erinnerungsbild vom MotoGP-Test mit Toprak Razgatlioglu in Jerez

Nach dem Privat-Test in Jerez verbreitete Yamaha ein erstes Bild von Toprak Razgatlioglu auf der MotoGP-Maschine. Der Superbike-Star genoss die Zeit auf der M1 eigenen Aussagen zufolge.

Toprak Razgatlioglu bekam in dieser Woche beim privaten Jerez-Test von Yamaha zum zweiten Mal die Chance, ein MotoGP-Bike zu testen. Im Gegensatz zum verregneten Aragón-Test im Vorjahr spielten am Montag und Dienstag auch die Bedingungen mit, der 26-jährige Türke spulte täglich mehr als 50 Runden ab.

«Ich hatte zwei sehr gute Tage hier in Jerez. Mein Fokus lag darauf, so viele Runden wie möglich abzuspulen, um ein besseres Verständnis für das Motorrad zu kommen, statt für eine schnelle Rundenzeit zu pushen, aber es war trotzdem sehr erfreulich», berichtete Razgatlioglu anschließend. «Ich habe viel gelernt, die M1 erfordert einen komplett anderen Fahrstil als meine R1 in der Superbike-WM.»

«Ich möchte Yamaha für diese großartige Gelegenheit danken, alle waren sehr hilfreich und ich habe während dieser zwei Tage so viel gelächelt», schob der Superbike-Weltmeister von 2021 nach.

Unterstützung bekam Razgatlioglu unter anderen von Yamaha-MotoGP-Testfahrer Cal Crutchlow. Lin Jarvis, der den Test wie Massimo «Maio» Meregalli vor Ort verfolgte, berichtete gegenüber SPEEDWEEK.com von einer gut funktionierenden Kooperation zwischen Cal und Toprak und interessanten Tagen.