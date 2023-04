Bestätigt: Repsol Honda mit Bradl und Mir in Austin

Stefan Bradl wird am Wochenende in Repsol-Farben antreten

Stefan Bradl wird Marc Márquez vertreten, Joan Mir kehrt am kommenden MotoGP-Rennwochenende in Austin/Texas zurück. Das teilte das Repsol-Honda-Werksteam soeben offiziell mit.

Am Dienstag gab Honda bereits bekannt, dass Marc Márquez nach der Daumen-OP noch nicht wieder einsatzfähig ist. Nun folgte die offizielle Bestätigung, dass in Austin Stefan Bradl für den achtfachen Weltmeister einspringen wird. Am Montag und Dienstag war der HRC-Testfahrer noch beim Privat-Test in Jerez im Einsatz.

«Zunächst möchte ich Marc natürlich alles Gute für seine Genesung wünschen, als Honda brauchen wir ihn auf der Strecke», schickte der 33-jährige Bayer voraus.

Bradl weiter: «Ich komme von zwei Testtagen in Jerez, wo wir ein paar Dinge mit dem Bike probieren konnten. Es wird interessant, wieder auf dem COTA zu fahren, ich bin dort zuletzt 2016 ein Rennen gefahren. Das gibt mir die Möglichkeit, die 2023er-RC213V auf einer ganz anderen Strecke zu fahren als bisher in diesem Jahr.»

Ziel sei ein produktives Wochenende. «Dann werden wir sehen, was möglich ist.» Persönliche Bestleistung von Bradl auf dem COTA ist übrigens ein vierter Platz aus dem Jahr 2014.

Die Box teilt sich Bradl mit Joan Mir, der bei seinem Abflug im Sprint von Las Termas ein Kopf- und Nackentrauma erlitten hatte, sich aber rechtzeitig für den Austin-GP wieder fit fühlt. «Ich bin bereit, in Amerika wieder auf das Bike zu steigen. Ich habe diese Woche nach dem Sturz zu Hause verbracht, mich voll erholt und wieder das Training aufgenommen», berichtete der Mallorquiner, der in Andorra wohnt.

«Im Vorjahr hatte ich ein starkes Rennen in Austin, Honda verfügt dort auch über eine starke Bilanz», weiß der Honda-Neuzugang, der beim «Red Bull Grand Prix of The Americas» 2022 noch als Suzuki-Werksfahrer Vierter war. «Das Ziel ist, ein konstantes Wochenende zu zeigen und Probleme zu vermeiden. Wenn wir ein komplettes Rennwochenende absolvieren können, glaube ich, dass wir viel lernen und einen weiteren Schritt machen können, weil man in den Rennen am meisten über die Honda lernt.»

WM-Stand nach 4 von 42 Rennen:

1. Bezzecchi, 50 Punkte. 2. Bagnaia 41. 3. Zarco 35. 4. Alex Márquez 33. 5. Viñales 32. 6. Miller 25. 7. Martin 22. 8. Binder 22. 9. Morbidelli 21. 10. Quartararo 18. 11. Marini 15. 12. Rins 13. 13. Aleix Espargaró 12. 14. Augusto Fernández 8. 15. Nakagami 7. 16. Marc Márquez 7. 17. Di Giannantonio 6. 18. Mir 5. 19. Oliveira 3. 20. Raúl Fernández 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 71 Punkte. 2. KTM 38. 3. Aprilia 32. 4. Yamaha 27. 5. Honda 20.

Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing, 65 Punkte. 2. Prima Pramac 57. 3. Red Bull KTM 47. 4. Aprilia Racing 44. 5. Ducati Lenovo 41. 6. Gresini Racing 39. 7. Monster Energy Yamaha 39. 8. LCR Honda 20. 9. Repsol Honda 12. 10. GASGAS Tech3, 8. 12. CryptoDATA RNF 5.