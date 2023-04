Streetart: Tavullia ehrt «Rockstar» Valentino Rossi

© Facebook/Francesca sindaco per Tavullia

Valentino Rossi wurde an einer Hauswand verewigt

© Facebook/Francesca sindaco per Tavullia

Die Karriere von MotoGP-Legende Valentino Rossi wird in seiner Heimat Tavullia in diesem Jahr groß gefeiert, dazu gehört auch eine neue Wandmalerei.

Ein Rossi-Graffiti schmückt seit dem MotoGP-Abschiedsrennen des neunfachen Weltmeisters bereits den Circuit Ricardo Tormo von Valencia, nun gibt es auch in Vales Heimat eine besondere Wandmalerei zu seinen Ehren, die am Dienstag mit seinem Autogramm vollendet und bei einer offiziellen Präsentation im Beisein von Bürgermeisterin Francesca Paolucci eingeweiht wurde.

Das Werk in der Via Borgo San Michele stammt vom italienischen Streetart-Künstler Andrea Buglisi und ist angelehnt an das Album-Cover «Aladdin Sane» von David Bowie. Buglisi erklärte dazu: «Genie und Wahnsinn, freier Geist, Instinkt, Natürlichkeit und große Kommunikationsfähigkeit sind Eigenschaften, die einem Rockstar näherkommen als einem Sportler. Er hat Rennstrecken auf der ganzen Welt gefüllt, genauso wie ein Star mit seinen Konzerten Stadien füllt.»

Das neue Wandbild ist nur die erste von einer Reihe von Initiativen, mit denen Tavullia die Karriere des 44-jährigen Superstars feiern will. «Seine Heimat soll eine Art Museum unter freiem Himmel werden», kündigte die Bürgermeisterin an.

Zur Erinnerung: Im Mai wird Valentino Rossi dann auch ganz offiziell zum Ehrenbürger von Tavullia ernannt.