Fabio Quartararo (Yamaha/7.): Wo ist das Limit? 15.04.2023 - 08:16 Von Rolf Lüthi

© Gold & Goose Fabio Quartararo: Auf der Suche nach der Reifenhaftgrenze beim harten Anbremsen

Der Yamaha-Werksfahrer hadert mit einem spät oder zu spät erkennbaren Limit an der Front – und will sich nicht verrückt machen, obwohl er nicht erwartet hat, so weit hinten zu sein.