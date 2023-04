WM-Leader Bezzecchi (6.): «Das heißt noch nichts» 17.04.2023 - 08:01 Von Nora Lantschner

© Mooney VR46 Racing Marco Bezzecchi, hier noch vor Oliveira

Mit Platz 6 am Sonntag vergrößerte Marco Bezzecchi (Ducati) seinen Vorsprung in der MotoGP-WM wieder auf elf Punkte, weil Titelverteidiger Pecco Bagnaia in Austin/Texas den nächsten Rennsturz fabrizierte.