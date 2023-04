Aleix Espargaró: «Passiert nicht das erste Mal»

Wegen eines Problems am «Rear Height Device» dauerte der Grand Prix of The Americas für Aleix Espargaró nur wenige Kurven. Der Spanier appellierte daraufhin an Aprilia und erklärte die Ursache der vielen Rennstürze.

Aleix Espargaró ist als Titelanwärter in die Saison 2023 gestartet, doch bisher verlief diese nicht zugunsten des Aprilia-Routiniers. In Portimão erzielte er mit Platz 6 im Sprint sowie Rang 9 im Sonntagsrennen eine verhaltene Ausbeute und auch in Las Termas kam er nach einem Sturz im Samstags-Sprint am Sonntag nicht über Platz 15 hinaus.

Der Samstag beim «Red Bull Grand Prix of The Americas» war für den Spanier ein erster Lichtblick, als er im Sprint als Vierter nur knapp das Podium verpasste. Doch am Sonntag verabschiedete sich der 33-Jährige bereits nach wenigen Kurven aus dem Rennen. «Es gibt nicht viel zu sagen», lautete das ernüchterte Fazit des Aprilia-Piloten. «Ich hatte einen guten Start und lag nach Kurve 1 auf Platz 3», holte Espargaró aus und erklärte anschließend die Ursache für seinen frühen Sturz. «Ich habe dann beim Beschleunigen gemerkt, dass das Rear Height Device immer noch aktiviert ist. Die ersten beiden Kurven bin ich dann mit dieser Einstellung gefahren und habe dadurch beim Beschleunigen in Kurve 11 das Vorderrad verloren.»

Für den Familienvater war es der zweite Nuller der Saison. Damit liegt er nach drei Veranstaltung mit gerade einmal 18 Punkten auf WM-Rang 13. Die Verantwortung für seinen Sturz schrieb Espargaró dem Noale-Werk zu. «Es ist nicht das erste Mal, dass es passiert ist, Raúl hatte das gleiche Problem», verwies er auf seinen Markenkollegen Raúl Fernández, der während des Rennens die Box ansteuerte. «Aprilia muss das Problem lösen. Letztes Jahr ist es nicht einmal geschehen, aber seit der 2023er Spezifikation tritt diese Komplikation öfter auf. Normalerweise passiert es bei hohen Temperaturen, jedoch wissen wir noch nicht, wann und wie genau das Problem auftritt.»

Dass insgesamt neun Fahrer aus dem Rennen ausgeschieden sind, schreibt Espargaró dem Zustand des «Circuit of The Americas» zu. «Die Piste ist extrem wellig und anstrengend. Für die Show ist die Strecke in Ordnung, aber uns Fahrern und den Bikes machen die vielen Bodenwellen zu schaffen. Das Layout ist schön. Aber ich denke, für sämtlich Stürze war der Belag verantwortlich.»





Ergebnisse MotoGP Austin/USA (16.4.):

1. Alex Rins (E), Honda, 20 Runden in 41:14,649 min

2. Luca Marini (I), Ducati, +3,498 sec

3. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +4,936

4. Maverick Viñales (E), Aprilia, +8,318

5. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +9,989

6. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +12,049

7. Johann Zarco (F), Ducati, +12,242

8. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +20,399

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +27,981

10. Augusto Fernández (E), KTM, +28,217

11. Michele Pirro (I), Ducati, +32,370

12. Jonas Folger (D), KTM, +1:08,065 min

13. Brad Binder (ZA), KTM, +1:23,012

– Stefan Bradl (D), Honda, 2 Runden zurück

– Takaaki Nakagami (J), Honda, 9 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 12 Runden zurück

– Pecco Bagnaia (I), Ducati, 13 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), KTM, 14 Runden zurück

– Raúl Fernández (E), Aprilia, 14 Runden zurück

– Aleix Espargaró (E), Aprilia, 1. Runde nicht beendet

– Jorge Martin (E), Ducati, 1. Runde nicht beendet

– Alex Márquez (E), Ducati, 1. Runde nicht beendet



Ergebnisse MotoGP-Sprint Austin/USA (15.4.):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 10 Runden in 20:35,270 min

2. Alex Rins (E), Honda, +2,545 sec

3. Jorge Martin (E), Ducati, +4,706

4. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +5,052

5. Brad Binder (ZA), KTM, +8,175

6. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +8,877

7. Luca Marini (I), Ducati, +9,453

8. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +10,768

9. Jack Miller (AUS), KTM, +12,448

10. Maverick Viñales (E), Aprilia, +12,739

11. Johann Zarco (F), Ducati, +14,251

12. Joan Mir (E), Honda, +14,988

13. Takaaki Nakagami (J), Honda, +15,592

14. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +16,534

15. Raúl Fernández (E), Aprilia, +19,290

16. Augusto Fernández (E), KTM, +23,128

17. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +25,626

18. Stefan Bradl (D), Honda, +25,787

19. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +27,169

20. Jonas Folger (D), KTM, +46,973

– Alex Márquez (E), Ducati, 4 Runden zurück

– Michele Pirro (I), Ducati, 5 Runden zurück

WM-Stand nach 6 von 42 Rennen:

1. Bezzecchi, 64 Punkte. 2. Bagnaia 53. 3. Rins 47. 4. Viñales 45. 5. Zarco 44. 6. Marini 38. 7. Quartararo 34. 8. Alex Márquez 33. 9. Binder 30. 10. Morbidelli 29. 11. Martin 29. 12. Miller 26. 13. Aleix Espargaró 18. 14. Oliveira 16. 15. Augusto Fernández 14. 16. Di Giannantonio 13. 17. Nakagami 7. 18. Marc Márquez 7. 19. Mir 5. 20. Pirro 5. 21. Folger 4. 22. Raúl Fernández 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 103 Punkte. 2. Honda 54. 3. Aprilia 51. 4. KTM 49. 5. Yamaha 43.



Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing, 102 Punkte. 2. Prima Pramac 73. 3. Aprilia Racing 63. 4. Monster Energy Yamaha 63. 5. Ducati Lenovo 58. 6. Red Bull KTM 56. 7. LCR Honda 54. 8. Gresini Racing 46. 9. CryptoDATA RNF 18. 10. GASGAS Tech3 18. 11. Repsol Honda 12.