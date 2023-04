Alex Márquez: Nach Crash mit Martin doch verletzt 19.04.2023 - 07:39 Von Nora Lantschner

© Facebook/Alex Márquez Eine Ultraschulluntersuchung in Madrid verschaffte Klarheit © Facebook/Alex Márquez Alex Márquez verletzte sich am linken Oberschenkel

Alex Márquez erlitt beim Sturz mit Jorge Martin in der ersten Rennrunde in Austin/Texas eine Muskel- und Bänderverletzung. Die gute Nachricht: Seine Teilnahme beim Spanien-GP in Jerez ist nicht in Gefahr.