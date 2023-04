Neuer Dorna-CCO Dan Rossomondo: «Müssen mehr angeben»

Dan Rossomondo will als neuer Chief Commercial Officer der Dorna die Einzigartigkeit der MotoGP nach außen tragen und so ein noch größeres Publikum erreichen.

Während des Texas-GP stellte WM-Promoter Dorna Sports Dan Rossomondo als ihren neuen Chief Commercial Officer vor. Der Amerikaner wird künftig für die TV- und Medienrechte, die globale Partnerschaften und Digitalen Prozesse der MotoGP-WM zuständig ist.

Rossomondo war bisher Senior Vice President für globale Partnerschaften und Medien in der populären Basketball-Liga NBA und betritt im Motorradrennsport nun neues Terrain: «Ich hatte bislang keinen wirklichen Fabel für Motorräder. Die letzten 17 Jahre habe ich in der NBA verbracht, weshalb es ein großer Schritt für mich ist. Daher bin ich sehr aufgeregt.»

Der Marketingexperte sieht seine Aufgabe darin, dem Sport zu weiterer Bekanntheit zu verhelfen. «Meine Recherchen zur MotoGP haben mich umgehauen. Ich sehe meine Hauptaufgabe darin, das Sprachrohr für diesen Sport in der globalen Geschäftswelt zu werden. Wie kann ich den Menschen vermitteln, wie großartig die MotoGP ist? Unsere Fahrer sind außergewöhnliche Athleten mit ganz besonderen Fähigkeiten. Wir müssen der Welt von ihrer herausragenden Natur erzählen.»

Rossomondo weiter: «Zudem sollten wir auf die Technologie, die die Bikes effizienter, schneller und sicherer macht, stolz sein. Ich war zu meiner Zeit in der NBA auf der ganzen Welt unterwegs und egal zu welcher Uhrzeit ich den Fernseher eingeschaltet habe, waren die Fahrer auf den Strecken unterwegs. Ich war so neidisch auf die globale Natur des Sports. Die Dorna hat den Sport in 18 verschiedenen Ländern zu den Fans gebracht und den Fans gezeigt, was er ist. Das ist es, was diese Show so spektakulär macht.»

Zur Vermarktung der MotoGP sieht Rossomondo besonders einen Aspekt als entscheidend: «Als ich mir die MotoGP angeschaut habe, ist mir ein Punkt aufgefallen, und zwar, dass wir mehr angeben müssen. Wir sind so stolz auf den Sport und das müssen wir nach außen tragen. Wir müssen zeigen, dass es die beste Show der Welt ist und den Fans das Gefühl geben, dass sie Teil dieser Show sind. Nur dann werden wir die Leute auf der ganzen Welt erreichen.»