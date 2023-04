Enea Bastianini (Ducati): Comeback-Termin steht

Enea Bastianini wartet verletzungsbedingt noch auf seine ersten Punkte als Ducati-Lenovo-Werksfahrer. Warum in der MotoGP-WM dennoch nicht alles verloren ist.

Ursprünglich hatte Enea Bastianini nach dem Schulterblattbruch ein Comeback auf dem COTA von Austin ins Auge gefasst, wo er im Vorjahr siegreich war. Am Dienstag vor dem «Red Bull Grand Prix of The Americas» absolvierte der Ducati-Werksfahrer dann auch einen Probelauf auf einer Panigale V4S in Misano. Dr. Giuseppe Porcellini, der Vertrauensarzt vieler italienischer Zweirad-Stars, stellte bei der anschließenden Kontrollvisite in Forlì aber fest, dass der letztjährige WM-Dritte noch ein paar Wochen benötige, um sich ganz von der Schulterverletzung zu erholen.

Auf die Reise nach Texas verzichtete die «Bestia» deshalb schweren Herzens. «Ich habe wirklich alles versucht, aber die Genesung braucht noch Zeit und es hätte keinen Sinn gemacht, das Risiko einzugehen. Jetzt versuche ich, noch intensiver zu arbeiten, um rechtzeitig für den Spanien-GP in Jerez wieder fit zu sein», kündigte er vor einer Woche an.

Nun sickerte aus Italien durch, dass Enea das Okay für ein Comeback in Jerez erhalten hat. Wie aber steht es nach der Verletzungspause um seine WM-Chancen?

Weil sich Bastianini bereits beim ersten Sprint am 25. März verletzte, als er ausgerechnet von Markenkollege Luca Marini abgeräumt wurde, hat der WM-Dritte und vierfache GP-Sieger des Vorjahres in dieser Saison noch keinen einzigen Punkt auf dem Konto.

Zugute kommt Bastianini, dass sein neuer Teamkollege und Titelverteidiger Pecco Bagnaia durch zwei Rennstürze in den jüngsten zwei Hauptrennen ganze 45 Punkte verschenkt hat. Somit reichen VR46-Ducati-Pilot Marco Bezzecchi nach drei Grand Prix 64 Punkte für die WM-Führung.

Bagnaia, der aktuell elf Punkte hinter «Bez» auf WM-Rang 2 liegt, verwandelte im Vorjahr in der zweiten Saisonhälfte selbst 91 Punkte Rückstand noch in 17 Punkte Vorsprung.

Dazu kommt das neue MotoGP-Format: Dank der halben Punkte ihm Sprint ist pro GP-Wochenende eine maximale Ausbeute von 37 Punkten möglich. Bei 18 noch ausstehenden Events wären das also noch bis zu 666 Punkte.

WM-Stand nach 6 von 42 Rennen:

1. Bezzecchi, 64 Punkte. 2. Bagnaia 53. 3. Rins 47. 4. Viñales 45. 5. Zarco 44. 6. Marini 38. 7. Quartararo 34. 8. Alex Márquez 33. 9. Binder 30. 10. Morbidelli 29. 11. Martin 29. 12. Miller 26. 13. Aleix Espargaró 18. 14. Oliveira 16. 15. Augusto Fernández 14. 16. Di Giannantonio 13. 17. Nakagami 7. 18. Marc Márquez 7. 19. Mir 5. 20. Pirro 5. 21. Folger 4. 22. Raúl Fernández 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 103 Punkte. 2. Honda 54. 3. Aprilia 51. 4. KTM 49. 5. Yamaha 43.

Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing, 102 Punkte. 2. Prima Pramac 73. 3. Aprilia Racing 63. 4. Monster Energy Yamaha 63. 5. Ducati Lenovo 58. 6. Red Bull KTM 56. 7. LCR Honda 54. 8. Gresini Racing 46. 9. CryptoDATA RNF 18. 10. GASGAS Tech3 18. 11. Repsol Honda 12.