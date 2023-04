Puig (Honda): «Mir hat mindestens Rins‘ Potenzial»

LCR-Kundenteam-Fahrer Alex Rins erlöste Honda am Sonntag in Austin/Texas mit dem ersten MotoGP-Sieg nach 539 Tagen. Die Einschätzung von Repsol-Honda-Teammanager Alberto Puig und ein Update zu Marc Márquez.

Abgesehen von HRC-Speerspitze Marc Márquez ist Alex Rins nun der erste Honda-Fahrer seit Cal Crutchlow 2018 in Las Termas/Argentinien, der einen Grand Prix gewonnen hat. Damit beendete der LCR-Neuzugang nach 24 Rennen die längste sieglose Serie des größten Motorradherstellers der Welt in der Königsklasse. Denn zuletzt gewann Márquez am 24. Oktober 2021 in Misano.

Trotz des Doppelausfalls von Werksfahrer Joan Mir und Márquez-Ersatz Stefan Bradl am Sonntag zog Repsol-Honda-Teammanager Alberto Puig deshalb ein positives Fazit zum Texas-GP. «Eine Honda hat den Grand Prix gewonnen und das ist das Ziel, das wir uns an jedem Wochenende setzen», erklärte er dazu. «In den vergangenen Monaten wurde unser Potenzial in Frage gestellt, aber wir haben am Sonntag bewiesen, dass in unserem Motorrad einiges an gutem Potenzial steckt.»

Der Leistung von Rins am vergangenen Wochenende zollte der 56-jährige Spanier Respekt: «Seine Fahrweise, sein Fokus und seine Performance waren das, was wir gebraucht haben. Er hat gezeigt, dass er ein sehr schneller Fahrer ist, und wir müssen auch den Fortschritt und die Entwicklung des Motorrads in den wenigen Rennen beachten und schätzen.»

Joan Mir, Rins‘ ehemaliger Suzuki-Teamkollege, hat dagegen offensichtlich mehr Mühe, dieses Potenzial zu nutzen. Puig: «Er muss seine Beziehung zum Motorrad weiter verbessern und sein Verständnis vertiefen, Woche für Woche macht er damit Fortschritte. Es war mit einigen Stürzen kompliziert, aber wir als HRC glauben, dass er mindestens dasselbe Potenzial wie Rins hat, weil sie viele Jahre zusammen im selben Team gefahren sind und man die Ergebnisse sehen kann, die sie in der gemeinsamen Zeit erzielt haben.»

«Früher oder später wird Joan das letzte Stück finden, das er braucht, um das Motorrad wirklich zu verstehen», ist Puig überzeugt. «Er arbeitet viel an seiner Position auf dem Motorrad und hat dabei in Amerika einen Schritt gemacht.»

Insgesamt hielt Puig fest: «Die wichtigste Erkenntnis ist, dass all die harte Arbeit von allen in Japan und Europa sich bezahlt macht. Jeder bei HRC gibt sein Maximum, um zurück an die Spitze zu kommen, von HRC in Japan bis zu LCR und dem Repsol Honda Team, alle arbeiten wirklich hart mit diesem einen Ziel im Kopf. Dank Alex Rins konnten wir den Sieg als Belohnung holen und beweisen, dass wir noch immer hier sind, noch immer arbeiten und noch immer mitmischen.»

Eine Bestätigung auch für den verletzten Marc Márquez. «Er wird sich mit Sicherheit über diese Ergebnisse gefreut haben. Wir müssen das Motorrad noch immer verbessern, aber das Potenzial ist vorhanden.»

Zur gesundheitlichen Verfassung des achtfachen Weltmeisters, der sich beim Saisonauftakt in Portimão den Daumen gebrochen hatte, sagte der Repsol-Honda-Teammanager so viel: «Marc verfolgt weiter den Plan der Ärzte und macht Fortschritte. Er wird sich vor dem Spanien-GP einer weiteren Kontrolle unterziehen, um die Verfassung des Knochens in der Hand zu bewerten. Dann werden wir eine klare Vorstellung davon haben, wie gut er sich erholt hat.»

Ergebnisse MotoGP Austin/USA (16.4.):

1. Alex Rins (E), Honda, 20 Rdn in 41:14,649 min

2. Luca Marini (I), Ducati, +3,498 sec

3. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +4,936

4. Maverick Viñales (E), Aprilia, +8,318

5. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +9,989

6. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +12,049

7. Johann Zarco (F), Ducati, +12,242

8. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +20,399

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +27,981

10. Augusto Fernández (E), KTM, +28,217

11. Michele Pirro (I), Ducati, +32,370

12. Jonas Folger (D), KTM, +1:08,065 min

13. Brad Binder (ZA), KTM, +1:23,012

– Stefan Bradl (D), Honda, 2 Runden zurück

– Takaaki Nakagami (J), Honda, 9 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 12 Runden zurück

– Pecco Bagnaia (I), Ducati, 13 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), KTM, 14 Runden zurück

– Raúl Fernández (E), Aprilia, 14 Runden zurück

– Aleix Espargaró (E), Aprilia, 1. Runde nicht beendet

– Jorge Martin (E), Ducati, 1. Runde nicht beendet

– Alex Márquez (E), Ducati, 1. Runde nicht beendet

Ergebnisse MotoGP-Sprint Austin/USA (15.4.):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 10 Rdn in 20:35,270 min

2. Alex Rins (E), Honda, +2,545 sec

3. Jorge Martin (E), Ducati, +4,706

4. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +5,052

5. Brad Binder (ZA), KTM, +8,175

6. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +8,877

7. Luca Marini (I), Ducati, +9,453

8. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +10,768

9. Jack Miller (AUS), KTM, +12,448

10. Maverick Viñales (E), Aprilia, +12,739

11. Johann Zarco (F), Ducati, +14,251

12. Joan Mir (E), Honda, +14,988

13. Takaaki Nakagami (J), Honda, +15,592

14. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +16,534

15. Raúl Fernández (E), Aprilia, +19,290

16. Augusto Fernández (E), KTM, +23,128

17. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +25,626

18. Stefan Bradl (D), Honda, +25,787

19. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +27,169

20. Jonas Folger (D), KTM, +46,973

– Alex Márquez (E), Ducati, 4 Runden zurück

– Michele Pirro (I), Ducati, 5 Runden zurück

WM-Stand nach 6 von 42 Rennen:

1. Bezzecchi, 64 Punkte. 2. Bagnaia 53. 3. Rins 47. 4. Viñales 45. 5. Zarco 44. 6. Marini 38. 7. Quartararo 34. 8. Alex Márquez 33. 9. Binder 30. 10. Morbidelli 29. 11. Martin 29. 12. Miller 26. 13. Aleix Espargaró 18. 14. Oliveira 16. 15. Augusto Fernández 14. 16. Di Giannantonio 13. 17. Nakagami 7. 18. Marc Márquez 7. 19. Mir 5. 20. Pirro 5. 21. Folger 4. 22. Raúl Fernández 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 103 Punkte. 2. Honda 54. 3. Aprilia 51. 4. KTM 49. 5. Yamaha 43.

Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing, 102 Punkte. 2. Prima Pramac 73. 3. Aprilia Racing 63. 4. Monster Energy Yamaha 63. 5. Ducati Lenovo 58. 6. Red Bull KTM 56. 7. LCR Honda 54. 8. Gresini Racing 46. 9. CryptoDATA RNF 18. 10. GASGAS Tech3 18. 11. Repsol Honda 12.