Alex Rins: Frau verbot die Kahlrasur wegen Hochzeit

Rins überglücklich: Auch ein «Shoey» durfte auf dem Podest nicht fehlen, also das Trinken aus dem Stiefel

Alex Rins überraschte in Texas mit seinem Aussenseiter-Sieg Freund und Feind

Jubel in Texas: Alex Rins und Teambesitzer Lucio Cecchinello

Alex Rins durfte am Sonntag wegen einer Wette drei Mechanikern den Kopf rasieren. Er kam ungeschoren davon. Denn seine zukünftige Frau Alexandra will das Hochzeitsfoto nicht mit einem Glatzkopf verunstalten.

Ducati-Lenovo-Star Pecco Bagnaia hat schon die MotoGP-WM 2022 spannend gemacht, weil er bei den ersten zehn Rennen drei Nuller durch Stürze fabrizierte und im Regen von Mandalika nur einen Punkt für Rang 15 einkassiert, wodurch er nach dem Crash beim Sachsenring-GP 93 Punkte auf Fabio Quartararo aufholen musste.

Jetzt hat der Weltmeister die Saison 2023 wieder mit zwei Rennstürzen und zwei Nullern bei den drei Sonntag-Rennen begonnen. Und nach dem Crash am Sonntag in Runde 7 waren sowie Augenzeuge Alex Rins als auch Luca Marini, der Einsicht in die Ducati-Daten hat, überzeugt: «Rins ist die Kurve 2 zu schnell und zu eng angefahren.»

Durch diesen Patzer gelang Honda der erste MotoGP-Sieg seit 539 Tagen, nämlich seit dem zweiten Misano-Rennen am 24. Oktober 2021, als Marc Márquez vor seinem Repsol-Honda-Teamkollegen Pol Espargaró triumphierte.

Und das LCR-Honda-Team von Lucio Cecchinello jubelte über seinen ersten MotoGP-Triumph seit Cal Crutchlows Sieg in Termas de Río Hondo – am 8. April 2018!

«Es war schade, dass Pecco gestürzt ist, denn unsere Rennpasse war unglaublich», bedauerte der faire Sportsmann Alex Rins das Ausscheiden des Titelverteidigers.

Rins hatte mit drei seiner Mechaniker am Freitag vereinbart, dass er ihnen bei einem Sieg in Texas den Schädel rasieren dürfe.

Der jetzt sechsfache MotoGP-Sieger hingegen kam ungeschoren davon. «Ich habe meiner Frau Alexandra von dieser Wette erzählt. Sie hat mir sofort verboten, mir die Mähne rasieren zu lassen, denn wir heiraten in zwei Monaten, und das soll einer der schönsten Tage in unserem Leben werden.»

Und Alex will dort nicht mit einem ungewohnten Kurzhaarschnitt als Spielverderber auftreten. Übrigens: Das Paar hat mit Lucas bereits einen gemeinsamen Sohn.

LCR-Honda-Neuzugang Rins hat jetzt die Hälfte der letzten sechs Volldistanz-MotoGP-Rennen gewonnen, zwei davon auf Suzuki, zum zweiten Mal nach 2019 siegte er in Texas, damals fing er den großen Valentino Rossi um 0,462 Sekunden ab.

Aber jetzt kommen mit Jerez, Le Mans und Mugello einige Pisten, auf denen Honda mehr Mühe haben könnte. «Wir müssen mit derselben Mentalität zu den nächsten Rennen gehen wie hier in Texas. Wir müssen mit den Beinen auf dem Boden bleiben. Denn in Jerez geht es wieder bei null los», ist sich der WM-Dritte bewusst. «Denn ich war mit der Honda noch nie in Jerez. Wir müssen dort wieder ein neues Set-up finden und uns über das Wochenende hinweg steigern.»

Rins schob sich dank der 25 Punkte auf dem dritten WM-Rang. Er hat die MotoGP-WM schon in der Corona-Saison 2020 nach 14 rennen an dritte Stelle beendet, 32 Punkte hinter seinem damaligen Suzuki-Teamkollegen und neuen Weltmeister Joan Mir.

Und bei HRC dürften sich am Sonntag einige Herrschaften am Kopf gekratzt haben. Zumindest vorläufig sieht es ganz so aus, als wäre Rins für das Repsol-Honda-Team die bessere Wahl gewesen als der zwei Jahre ältere Rins.

Ergebnisse MotoGP Austin/USA (16.4.):

1. Alex Rins (E), Honda,

2. Luca Marini (I), Ducati, +3,498 sec

3. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +4,936

4. Maverick Viñales (E), Aprilia, +8,318

5. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +9,989

6. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +12,049

7. Johann Zarco (F), Ducati, +12,242

8. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +20,399

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +27,981

10. Augusto Fernández (E), KTM, +28,217

11. Michele Pirro (I), Ducati, +32,370

12. Jonas Folger (D), KTM, +1:08,065 min

13. Brad Binder (ZA), KTM, +1:23,012

– Stefan Bradl (D), Honda, 2 Runden zurück

– Takaaki Nakagami (J), Honda, 9 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 12 Runden zurück

– Pecco Bagnaia (I), Ducati, 13 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), KTM, 14 Runden zurück

– Raúl Fernández (E), Aprilia, 14 Runden zurück

– Aleix Espargaró (E), Aprilia, 1. Runde nicht beendet

– Jorge Martin (E), Ducati, 1. Runde nicht beendet

– Alex Márquez (E), Ducati, 1. Runde nicht beendet

MotoGP-Ergebnis Sprint, Austin (15.4.):

1. Bagnaia, Ducati, 10 Rdn in 20:35,270 min

2. Rins, Honda, + 2,545 sec

3. Martin, Ducati, + 4,706

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 5,052

5. Brad Binder, KTM, + 8,175

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,877

7. Marini, Ducati, + 9,453

8. Oliveira, Aprilia, + 10,768

9. Miller, KTM, + 12,448

10. Viñales, Aprilia, + 12,739

11. Zarco, Ducati, + 14,251

12. Mir, Honda, + 14,988

13. Nakagami, Honda, + 15,592

14. Morbidelli, Yamaha, + 16,534

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 19,290

16. Augusto Fernández, KTM, + 23,128

17. Di Giannantonio, Ducati, + 25,626

18. Bradl, Honda, + 25,787

19. Quartararo, Yamaha, + 27,169

20. Folger, KTM, + 46,973

– Alex Márquez, Ducati, 4 Runden zurück

– Michele Pirro, Ducati, 5 Runden zurück

WM-Stand nach 6 von 42 Rennen:

Bezzecchi, 64 Punkte. 2. Bagnaia 53. 3. Rins 47. 4. Viñales 45. 5. Zarco 44. 6. Marini 38. 7. Quartararo 34. 8. Alex Márquez 33. 9. Binder 30. 10. Morbidelli 29. 11. Martin 29. 12. Miller 26. 13. Aleix Espargaró 18. 14. Oliveira 16. 15. Augusto Fernández 14. 16. Di Giannantonio 13. 17. Nakagami 7. 18. Marc Márquez 7. 19. Mir 5. 20. Pirro 5. 21. Folger 4. 22. Raúl Fernández 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 103 Punkte. 2. Honda 54. 3. Aprilia 51. 4. KTM 49. 5. Yamaha 43.

Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing, 102 Punkte. 2. Prima Pramac 73. 3. Aprilia Racing 63. 4. Monster Energy Yamaha 63. 5. Ducati Lenovo 58. 6. Red Bull KTM 56. 7. LCR Honda 54. 8. Gresini Racing 46. 9. CryptoDATA RNF 18. 10. GASGAS Tech3 18. 11. Repsol Honda 12.