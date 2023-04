Joan Mir nach Austin-Crash: «Das war mein Fehler»

Am Sonntag stürzten auf dem Circuit of the Americas gleich neun MotoGP-Stars. Repsol-Honda-Pilot Joan Mir war einer von ihnen. Nach seinem Ausfall analysierte er den Crash und übte dabei auch Selbstkritik.

Joan Mir musste den Grand Prix in Austin von Position 13 aus der fünften Startreihe in Angriff nehmen und zunächst lief auch alles nach Wunsch für den 25-Jährigen aus Palma. Der Repsol-Honda-Pilot konnte sich stetig verbessern und in der achten Rennrunde rückte er auf einen Top-10-Platz vor.

Ein Umlauf später war sein Rennen aber gelaufen, denn beim Versuch, an Morbidelli vorbeizukommen, stürzte der Champion von 2020. «Auf dieser Strecke ist es immer schwierig, an einem Gegner vorbeizukommen, wenn dir der nötige Top-Speed fehlt. Ich hatte Mühe, Franco zu überholen, und hinzu kam, dass in den ersten Runden alle Piloten einen guten Grip haben, deshalb war es schwierig, einen Vorteil zu finden», erklärte er nach dem Aus.

«Es war auch nicht einfach, aus den kurzen und langsamen Kurven rauszubeschleunigen. Das ist wohl ohnehin eher eine Schwäche von uns. Er war auf den Geraden auch immer etwas schneller, deshalb versuchte ich, in der dritten Kurve mit einer anderen Linienwahl zu überholen. Doch dabei verlor ich dann die Front – das war mein Fehler», übte sich Mir in Selbstkritik.

Der Spanier tröstete sich: «Das einzig Positive an diesem Rennen war das Feeling für das Bike, das besser als zuvor war. Wir sind also auf dem richtigen Weg. Der Kurvenspeed war auch viel besser als in den Tagen zuvor. Aber ich habe den Eindruck, dass wir immer etwas spät dran sind mit den Fortschritten. Am Sonntag haben wir ein besseres Feeling, müssen aber von weiter hinten starten, weil es am Samstag noch nicht so gut läuft.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Austin, Texas © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Stefan Bradl © Gold & Goose Augusto Fernández © Gold & Goose Jonas Folger © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Alex Rins gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Alex Rins © Gold & Goose Rins und Quartararo © Gold & Goose Marini, Rins, Quartararo © Gold & Goose Sieger Alex Rins © Gold & Goose Sieger Alex Rins Zurück Weiter

Ergebnisse MotoGP Austin/USA (16.4.):

1. Alex Rins (E), Honda, 20 Rdn in 41:14,649 min

2. Luca Marini (I), Ducati, +3,498 sec

3. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +4,936

4. Maverick Viñales (E), Aprilia, +8,318

5. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +9,989

6. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +12,049

7. Johann Zarco (F), Ducati, +12,242

8. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +20,399

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +27,981

10. Augusto Fernández (E), KTM, +28,217

11. Michele Pirro (I), Ducati, +32,370

12. Jonas Folger (D), KTM, +1:08,065 min

13. Brad Binder (ZA), KTM, +1:23,012

– Stefan Bradl (D), Honda, 2 Runden zurück

– Takaaki Nakagami (J), Honda, 9 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 12 Runden zurück

– Pecco Bagnaia (I), Ducati, 13 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), KTM, 14 Runden zurück

– Raúl Fernández (E), Aprilia, 14 Runden zurück

– Aleix Espargaró (E), Aprilia, 1. Runde nicht beendet

– Jorge Martin (E), Ducati, 1. Runde nicht beendet

– Alex Márquez (E), Ducati, 1. Runde nicht beendet

WM-Stand nach 6 von 42 Rennen:

1. Bezzecchi, 64 Punkte. 2. Bagnaia 53. 3. Rins 47. 4. Viñales 45. 5. Zarco 44. 6. Marini 38. 7. Quartararo 34. 8. Alex Márquez 33. 9. Binder 30. 10. Morbidelli 29. 11. Martin 29. 12. Miller 26. 13. Aleix Espargaró 18. 14. Oliveira 16. 15. Augusto Fernández 14. 16. Di Giannantonio 13. 17. Nakagami 7. 18. Marc Márquez 7. 19. Mir 5. 20. Pirro 5. 21. Folger 4. 22. Raúl Fernández 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 103 Punkte. 2. Honda 54. 3. Aprilia 51. 4. KTM 49. 5. Yamaha 43.

Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing, 102 Punkte. 2. Prima Pramac 73. 3. Aprilia Racing 63. 4. Monster Energy Yamaha 63. 5. Ducati Lenovo 58. 6. Red Bull KTM 56. 7. LCR Honda 54. 8. Gresini Racing 46. 9. CryptoDATA RNF 18. 10. GASGAS Tech3 18. 11. Repsol Honda 12.