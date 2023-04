Erinnerungen an John Hempleman anlässlich seines 90.

Heute jährt sich der Geburtstag von John Hempleman zum 90. Mal. Wenngleich der Neuseeländer nur relativ kurz in der Motorrad-Weltmeisterschaft aktiv war, genießt er bis heute unter Kennern einen guten Ruf.

John Giles Hempleman wurde am 22. April 1933 in Neuseeland geboren. Mit einer Motorradmechaniker-Lehre erwarb er das technische Rüstzeug, um in Eigenregie in den Rennsport einzusteigen und Fuß zu fassen.

In den Jahren 1953 und 1954 war er der beste «Allrounder» in seinem Heimatverein, dem Auckland Club. Von Sand- und Flugplatzrennen angefangen über Scrambles, Trials sowie Straßenrennen bestritt er damals alle möglichen Arten von Wettkämpfen. International am erfolgreichsten war er allerdings im Straßenrennsport.

1955 kam «Hempo» erstmals auf die Isle of Man, um bei der sagenhaften Tourist Trophy an den Start zu gehen.

In Folge eines Fahrerstreiks 1955 in Assen, dem er sich anschloss, wurde er vom Motorrad-Weltverband FIM eine Zeit lang gesperrt und gab erst 1957 sein Comeback im «Continental Circus» in Europa.

Seine ersten WM-Punkte errang John Hempleman 1959 in Hockenheim, als er im Rennen der 350-ccm- sowie 500-ccm-Klasse jeweils auf Platz 5 landete. Mit einem weiteren sechsten und einem vierten Platz wurde er bei den 350ern schließlich WM-Sechster und bei den 500ern mit einem weiteren fünften Platz WM-Zehnter.

Danach folgte das Jahr 1960, das sein bestes WM-Jahr werden sollte. Auf der Isle of Man traf er im Rennen der 125-ccm-Klasse (Ultra-Lightweight-TT) auf MZ zunächst auf Platz 4 ein und musste danach im belgischen Spa-Francorchamps als Zweiter nur dem Ostdeutschen Ernst Degner den Vortritt lassen. Es sollte Johns einziger Podestplatz in seiner Karriere bleiben. Mit einem weiteren sechsten Rang beim Ulster Grand Prix in Nordirland wurde er schließlich WM-Fünfter.

Bei den 250ern wurde John Hempleman ebenfalls von MZ verpflichtet. Hier landete er am Saisonende auf dem zehnten WM-Rang. In der 350er- und Halbliterklasse ging er erneut als Norton-Privatfahrer an den Start und schaffte jeweils Platz 13 in der WM.

Parallel hat John Hempleman in jenem Jahr in Onehunga bei Auckland im Norden Neuseelands ein Honda-Motorrad-Geschäft eröffnet. Mit diesem unterstützte er unter anderem seinen Freund Jim Redman bei dessen motorsportlichen Unternehmungen in der damaligen Zeit.

Allerdings war 1961 Hemplemans letztes Jahr in der Motorrad-WM. Er fuhr zwar danach in Neuseeland noch Rennen, unter anderem auch wieder auf der Grasbahn, doch 1964 beendete er seine Karriere.

1984 schloss er mangels Nachfolger sein Motorrad-Geschäft und verbrachte fortan viel Zeit beim Fischen.

Am 19. August 2019 starb John Hempleman im Kreise seiner Familie im Alter von 86 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs.