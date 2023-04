Stefan Bradl seit 2020: 24 GP-Auftritte statt Márquez

Bei 24 Grand Prix hat Honda-Testfahrer Stefan Bradl den verletzten Repsol-Honda-Star Marc Márquez seit August 2020 vertreten. In Jerez treten wieder einmal beide Honda-Piloten an.

Stefan Bradl geht davon aus, dass er am kommenden Wochenende beim GP von Spanien gemeinsam mit dem Repsol-Honda-Werksfahrer Marc Márquez auf dem Startplatz stehen wird, der in der Nacht nach dem Portimão-GP (26. März) in Spanien seinen Mittelhandknochenbruch am rechten Daumen operieren ließ und dann auf die Grand Prix in Argentinien und in den USA verzichten musste.

Sehr oft haben sich die beiden Honda-RC213V-Piloten in den letzten drei Jahren nicht auf der Strecke getroffen, weil der Bayer

2020 keine Wildcards bekam und ab Brünn für Márquez einspringen musste. 2021 und 2022 trat Bradl in Jerez zweimal und in Misano 2021 einmal mit einer Wildcard an, jetzt folgt das vierte Aufeinandertreffen, falls der Medical Check für den 59-fachen MotoGP-Sieger erfolgreich ausfällt.

Marc Márquez hat seit Beginn der Rennsaison 2020 in Jerez bisher 39 GP-Auftritte absolviert, Stefan Bradl immerhin total 27.

Aber die beiden Honda-Asse haben bei ihren Grand Prix nicht immer am Sonntag das Rennen bestritten, Stefan Bradl hat beim zweiten Misano-GP 2020 am Freitagabend wegen einer Entzündung Ellbogen zusammengepackt und die Heimreise angetreten.

Und Marc Márquez hat nach der ersten Oberarm-OP beim überhasteten Comeback in Jerez nur das FP3 am Samstagvormittag bestritten und dann nach der «out lap» im Q1 das Handtuch geworden. Und in Mandalika musste er auf Rat der Ärzte nach vier Stürzen innerhalb 48 Stunden nach dem Highsider im Warm-up für das Rennen das Handtuch werfen.

2020

Marc Márquez: 2 GP-Auftritte

Stefan Bradl: 12 GP-Auftritte



Marc Márquez: Jerez-1 und Samstagvormittag bei Jerez-2

Stefan Bradl: Brünn, Spielberg-1, Spielberg-2, Misano-1, Misano-2, Catalunya, Le Mans, Aragón-1, Argaón-2, Valencia-1, Valencia-2, Portimão (Platz 7)



2021

Marc Márquez: 13 GP-Auftritte

Stefan Bradl: 6 GP-Auftritte

Marc Márquez: Portimão (Platz 7), Jerez, Le Mans, Mugello, Catalunya, Sachsenring, Assen, Spielberg-1, Spielberg-2, Silverstone, Aragón, Misano, Texas, Misano-2

Stefan Bradl: Losail-1, Losail-2, Jerez (Wildcard), Misano (Wildcard), Portimão (Platz 15), Valencia.



2022

Marc Márquez: 13 GP-Auftritte

Stefan Bradl: 8 GP-Auftritte



Marc Márquez: Losail, Mandalika, Texas, Portimão, Jerez, Le Mans, Mugello, dann Rennpause, Aragón, Motegi, Buriram, Phillip Island, Sepang, Valencia.

Stefan Bradl: Termas de Río Hondo, Jerez (Wildcard), Catalunya, Sachsenring, Assen, Silverstone, Spielberg, Misano.

2023

Marc Márquez: 1 GP-Auftritt

Stefan Bradl: 1 GP-Auftritt



Marc Márquez: Portimão.

Stefan Bradl: Texas.