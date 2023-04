Ducati: Seit 2021 auf allen GP-Pisten konkurrenzfähig

Jahrelang galt die Ducati Desmosedici wegen ihrer brachialen Leistungsentfaltung in erster Linie auf Highspeed-Pisten wie Mugello und Barcelona als unschlagbar. Gigi Dall'Igna erzählt, wie er die Situation veränderte.

Gigi Dall’Igna trat im Oktober 2013 seinen neuen Posten als General Manager von Ducati Corse an und brauchte neun Jahre, ehe er mit Francesco «Pecco» Bagnaia sein großes Ziel erreichte und die MotoGP-Fahrer-Weltmeisterschaft gewann – und gleichzeitig erstmals in seiner Ducati-Zeit auch die Superbike-WM mit Álvaro Bautista. Die Marken-WM beherrschte Ducati dreimal hintereinander – 2020, 2021 und 2022.

Jetzt haben sich die Ducati-Manager zum Ziel gesetzt, die MotoGP-Performance von 2022 zu bestätigen. Die letztjährige Bilanz ist eindrucksvoll: Die vier Teams und acht Fahrer haben zwölf GP-Siege, 16 Pole-Positions und 32 Podestplätze sichergestellt. In der Fahrer-WM vier Fahrer in die Top-8 befördert.

Die ersten drei Grand Prix bescherten Ducati mit Bagnaia in Portimão und Bezzecchi in Termas de Río Hondo zwei weitere MotoGP-Siege, vor dem Texas-GP lagen sogar vier Ducati-Piloten in der Fahrer-WM vorne. Nach dem Honda-Triumph in Austin von Alex Rins für Ducati rückte der Spanier auf den dritten WM-Rang hinter Bezzecchi und Bagnaia vor.

Längst ist es den Ducati-Ingenieuren gelungen, die Desmosedici für alle Strecken und Bedingungen konkurrenzfähig zu machen, auch für Regenrennen, trotz der einst brachialen Leistungsentfaltung des Kraftpakets aus Borgo Panigale mit der desmodromischen Ventilsteuerung.

Zur Erinnerung: 2020 traf Andrea Dovizioso bei den beiden Jerez-Rennen im Juli an dritter (+ 5,9 sec) und sechster Stelle (+12,5 sec) ein. Yamaha errang vor drei Jahren mit Fabio Quartararo und Maverick Viñales einen Doppelsieg, eine Woche später komplettierte Valentino Rossi den Dreifach-Erfolg für Yamaha.

2021 sorgten die Ducati-Stars Jack Miller und Pecco Bagnaia in Jerez bereits für einen Doppelsieg. Morbidelli steuerte die beste Yamaha auf Platz 3. Und auch 2022 triumphierte Ducati beim GP von Spanien – Bagnaia verwies Quartararo (Yamaha) auf Rang 2.

Wie hat es Ducati geschafft, die Desmosedici auf engen Strecken wie Jerez und Sachsenring und auf nasser Fahrbahn so konkurrenzfähig zu machen, nachdem Andrea Dovizioso bereits 2017, 2018 und 2019 dreimal Vizeweltmeister war, aber auf manchen Strecken mit Honda-Star Marc Márquez nicht mithalten konnte?

Lässt sich das heute alles mit der Elektronik bewerkstelligen?

«Diese Vermutung ist absolut richtig», versicherte Gigi Dall’Igna im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Dazu brauchst dazu die Elektronik und eine enge Zusammenarbeit zwischen den Motoren-Ingenieuren und den Elektronik-Spezialisten. Ihre Aufgabe bestand darin, die Fahrbarkeit des Motorrads zu verbessern.»

Ergebnisse MotoGP Austin/USA (16.4.):

1. Alex Rins (E), Honda, 20 Rdn in 41:14,649 min

2. Luca Marini (I), Ducati, +3,498 sec

3. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +4,936

4. Maverick Viñales (E), Aprilia, +8,318

5. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +9,989

6. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +12,049

7. Johann Zarco (F), Ducati, +12,242

8. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +20,399

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +27,981

10. Augusto Fernández (E), KTM, +28,217

11. Michele Pirro (I), Ducati, +32,370

12. Jonas Folger (D), KTM, +1:08,065 min

13. Brad Binder (ZA), KTM, +1:23,012

– Stefan Bradl (D), Honda, 2 Runden zurück

– Takaaki Nakagami (J), Honda, 9 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 12 Runden zurück

– Pecco Bagnaia (I), Ducati, 13 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), KTM, 14 Runden zurück

– Raúl Fernández (E), Aprilia, 14 Runden zurück

– Aleix Espargaró (E), Aprilia, 1. Runde nicht beendet

– Jorge Martin (E), Ducati, 1. Runde nicht beendet

– Alex Márquez (E), Ducati, 1. Runde nicht beendet

MotoGP-Ergebnis Sprint, Austin (15.4.):

1. Bagnaia, Ducati, 10 Rdn in 20:35,270 min

2. Rins, Honda, + 2,545 sec

3. Martin, Ducati, + 4,706

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 5,052

5. Brad Binder, KTM, + 8,175

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,877

7. Marini, Ducati, + 9,453

8. Oliveira, Aprilia, + 10,768

9. Miller, KTM, + 12,448

10. Viñales, Aprilia, + 12,739

11. Zarco, Ducati, + 14,251

12. Mir, Honda, + 14,988

13. Nakagami, Honda, + 15,592

14. Morbidelli, Yamaha, + 16,534

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 19,290

16. Augusto Fernández, KTM, + 23,128

17. Di Giannantonio, Ducati, + 25,626

18. Bradl, Honda, + 25,787

19. Quartararo, Yamaha, + 27,169

20. Folger, KTM, + 46,973

– Alex Márquez, Ducati, 4 Runden zurück

– Michele Pirro, Ducati, 5 Runden zurück

WM-Stand nach 6 von 42 Rennen:

1. Bezzecchi, 64 Punkte. 2. Bagnaia 53. 3. Rins 47. 4. Viñales 45. 5. Zarco 44. 6. Marini 38. 7. Quartararo 34. 8. Alex Márquez 33. 9. Binder 30. 10. Morbidelli 29. 11. Martin 29. 12. Miller 26. 13. Aleix Espargaró 18. 14. Oliveira 16. 15. Augusto Fernández 14. 16. Di Giannantonio 13. 17. Nakagami 7. 18. Marc Márquez 7. 19. Mir 5. 20. Pirro 5. 21. Folger 4. 22. Raúl Fernández 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 103 Punkte. 2. Honda 54. 3. Aprilia 51. 4. KTM 49. 5. Yamaha 43.

Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing, 102 Punkte. 2. Prima Pramac 73. 3. Aprilia Racing 63. 4. Monster Energy Yamaha 63. 5. Ducati Lenovo 58. 6. Red Bull KTM 56. 7. LCR Honda 54. 8. Gresini Racing 46. 9. CryptoDATA RNF 18. 10. GASGAS Tech3 18. 11. Repsol Honda 12.