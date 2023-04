MotoGP-Kalender: Kasachstan-GP 2023 gestrichen

Der Kalender der Motorrad-WM wird um einen Grand Prix gekürzt, die Reise zum Sokol International Racetrack entfällt zumindest für die Saison 2023. Das teilten die Verantwortlichen soeben offiziell mit.

Eigentlich hätte der Sokol Racetrack in Almaty/Kasachstan vom 7. bis 9. Juli die Sommerpause verkürzen und zum 74. Austragungsort in der GP-Geschichte werden sollen. Das war erst im vergangenen September offiziell angekündigt worden, nachdem kein anderer Promoter an einem Event im Juli Interesse gezeigt hatte, klappt nun aber zumindest in diesem Jahr nicht.

Motorrad-Weltverband FIM, Teamvereinigung IRTA und WM-Promoter Dorna Sports gaben am Donnerstag bekannt, dass der Kasachstan-GP 2023 aus dem Kalender gestrichen wird. Als Gründe wurden die noch anhaltenden Arbeiten für die benötigte Homologation sowie operative Herausforderungen auf globaler Ebene angeführt.

Die MotoGP freue sich aber darauf, den Sokol International Racetrack 2024 zu besuchen, hieß es in der kurzen Mitteilung weiter.

Einen Ersatz-Event für diese Saison wird es nicht geben, damit bleiben total 20 Grand Prix im Kalender – wie schon 2022 nach der Absage des Finnland-GP auf dem KymiRing. Zudem gibt es im Sommer somit wieder fünf rennfreie Wochenenden. Das hatte die Dorna eigentlich verhindern wollen, weil das Interesse an der WM nach der langen Pause im Vorjahr abgeflacht war.

Der MotoGP-Kalender 2023 (Stand 26.04):

26. März: Portimão/Portugal

02. April: Termas de Río Hondo/Argentinien (F1 Australien)

16. April: Circuit of The Americas/Texas

30. April: Jerez/Spanien (F1 Aserbaidschan)

14. Mai: Le Mans/Frankreich

11. Juni: Mugello/Italien

18. Juni: Sachsenring/Deutschland (F1 Kanada)

25. Juni: Assen/Niederlande

06. August: Silverstone/GB

20. August: Red Bull Ring/Österreich

03. September: Catalunya/Spanien (F1 Italien)

10. September: Misano/Italien

24. September: Buddh Circuit/Indien** (F1 Japan)

01. Oktober: Motegi/Japan

15. Oktober: Mandalika/Indonesien

22. Oktober: Phillip Island/Australien (F1 Austin)

29. Oktober: Buriram/Thailand (F1 Mexiko)

12. November: Sepang/Malaysia

19. November: Losail Circuit/Katar* (18.11. F1 Las Vegas)

26. November: Valencia/Spanien (F1 Abu Dhabi)



* = Nachtrennen bei Flutlicht

** = Strecke noch nicht homologiert