TV-Programm: Der Spanien-GP mit Folger, Bradl und Co.

Deutsche Fans haben an diesem Wochenende wieder doppelt Grund, die MotoGP-WM live zu verfolgen. Wie, wann und wo das möglich ist, haben wir im TV- und Streaming-Programm zum Jerez-Wochenende zusammengefasst.

Mit dem «Gran Premio MotoGP Guru by Gryfyn de España» beginnt die lange Europa-Tournee der Motorrad-WM 2023. Marc Márquez ist allerdings weiterhin zum Zuschauen verdonnert und wird von Hondas Superbike-Werksfahrer Iker Lecuona vertreten. Stefan Bradl ist dafür mit einer Wildcard in HRC-Farben am Start.

Auch Jonas Folger ist wieder als Ersatzmann für Pol Espargaró im GASGAS Factory Racing Tech3 Team im Einsatz, dazu gesellt sich Dani Pedrosa mit einem Wildcard-Einsatz auf der Red Bull-KTM.

Aufgepasst: Der Zeitplan für den Sonntag entspricht nicht den bei den Europa-Rennen üblichen Startzeiten, weil dem F1-Rennen in Baku/Aserbaidschan aus dem Weg gegangen wird (Start: 13 Uhr MESZ) und die MotoGP-Asse deshalb erst um 15 Uhr in ihr Hauptrennen gehen werden.

Die gute Nachricht für alle österreichischen Zweirad-Fans: Auswirkungen auf das TV-Programm hat die terminliche Überschneidung der zwei Königsklassen keine, weil die Formel 1 in Österreich am kommenden Wochenende vom ORF übertragen wird.

ServusTV zeigt somit die Motorrad-WM im gewohnten Programmumfang in Deutschland, Österreich und der Schweiz – am Samstag gibt es alle Qualifyings sowie den Sprint der MotoGP-Klasse live im FreeTV, am Sonntag folgen die drei Rennen.

Eine TV-Alternative zum österreichischen Privatsender gibt es nur in der Schweiz: SRF zwei überträgt allerdings nur das MotoGP-Hauptrennen am Sonntag.

Das volle Streaming-Angebot

Auf der Video- und Streaming-Plattform ServusTV On gibt es nicht nur das ServusTV-Programm in Deutsch, für Nutzer in Österreich ist die gesamte Action von Freitag an (alle Trainings, Qualifyings und Rennen) im Livestream mit englischem Original-Kommentar zu sehen.

Unmittelbar nach jeder Übertragung stehen zudem alle Qualifyings und Rennen als Video zum Nachsehen bereit (aus rechtlichen Gründen ebenfalls nur in Österreich).

Erlauben die TV-Rechte die Übertragung neben Österreich auch in Deutschland, ist der ServusTV-Stream mit deutschem Kommentar wie gewohnt auch für Nutzer mit einer IP-Adresse aus Deutschland erreichbar – also bei Qualifyings und Rennen aller Klassen.

Übrigens: Ebenfalls auf ServusTV On zu sehen sind die Red Bull MotoGP Rookies Cup-Rennen, am Samstag um 16.00 Uhr und am Sonntag um 9.40 Uhr.

Als kostenpflichtige Alternative ist der Livestream der Dorna auf motogp.com verfügbar. Das Abo für die gesamte Saison 2023 kostet 139,99 Euro. Für 148,99 Euro ist auch das Live-Timing enthalten.

Dafür sind auf der offiziellen Website alle Sessions mit englischem Kommentar live und on Demand verfügbar. Hinzukommen zahlreiche Videos mit Interviews und Einblicken hinter die Kulissen der MotoGP-WM. Im Archiv finden sich außerdem alle GP-Rennen seit 1992.

