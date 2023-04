Jerez 2023: Aufgepasst, ungewohnte Startzeiten!

Der MotoGP-Tross ist auf dem Circuito de Jerez-Ángel Nieto eingetroffen, wo am Wochenende der vierte Grand Prix der Saison 2023 ansteht. Den Zeitplan sollten sich die Fans vorab unbedingt genauer anschauen.

Schon der Saisonauftakt fand mit dem Portugal-GP im «Autódromo Internacional do Algarve» von Portimão auf europäischem Boden statt, ab dem Spanien-GP in Jerez hält sich die Motorrad-WM nun bis zum Sommer wieder dauerhaft in Europa auf.

Das Programm entspricht an diesem Wochenende trotzdem noch nicht ganz dem üblichen Zeitplan, denn die Rennen am Sonntag starten jeweils eine Stunde später. So beginnt das MotoGP-Rennen nicht wie gewohnt um 14 Uhr, sondern erst um 15 Uhr. Damit wird der Formel 1 in Baku/Aserbaidschan aus dem Weg gegangen (F1-Start: 13 Uhr MESZ).

Zur Erinnerung: Neben Jonas Folger, der erneut Pol Espargaró im GASGAS Factory Racing Tech3 Team ersetzt, sind in Jerez Wildcard-Einsätze für Stefan Bradl (Honda) und Dani Pedrosa (KTM) vorgesehen.

Der 4,423 km lange «Circuito de Jerez», der seit 2018 auch den Namen der spanischen Motorrad-Legende Ángel Nieto trägt, weist fünf Links- und acht Rechtskurven auf. Die längste Gerade ist nur 607 m lang.

Der erfolgreichste Fahrer in Jerez, wo 1987 erstmals ein Motorrad-GP ausgetragen wurde, ist mit neun Siegen (davon sieben in der Königsklasse) Valentino Rossi. Jorge Lorenzo war in Jerez insgesamt fünf Mal siegreich, dahinter folgen in der Bestenliste Dani Pedrosa, Alex Crivillé und Mick Doohan mit jeweils vier Erfolgen.

Nach seinem Rücktritt als MotoGP-Pilot kehrte Rossi in dieser Saison mit seinem Mooney VR46 Racing Team auf die Siegerstraße zurück: Marco Bezzecchi gewann in Termas de Río Hondo und führt die WM-Tabelle seither an. Luca Marini stand zuletzt auf dem COTA von Austin erstmals in einem MotoGP-Hauptrennen auf dem Podest. Das trug dazu bei, dass sich die Rossi-Truppe in der Team-Wertung nach drei Grand Prix sensationell auf Platz 1 hält.

In Jerez gewann im Vorjahr allerdings Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia. Zudem ist der Titelverteidiger nach den zwei Rennstürze in Argentinien und Texas auf Wiedergutmachung aus.

Zeitplan Spanien-GP 2023

Freitag, 28. April:

09:00 – 09:35 Uhr (35 min): Moto3, Practice 1

09:50 – 10:30 Uhr (40 min): Moto2, Practice 1

10:45 – 11:30 Uhr (45 min): MotoGP, Practice 1

11:45 – 12:10 Uhr (25 min): Red Bull Rookies, FP1



13:15 – 13:50 Uhr (35 min): Moto3, Practice 2

14:05 – 14:45 Uhr (40 min): Moto2, Practice 2

15:00 – 16:00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice 2

16:15 – 16:40 Uhr (25 min): Red Bull Rookies, FP2

17:50 – 18:10 Uhr (20 min): Red Bull Rookies, Qualifying



Samstag, 29. April:

08:40 – 09:10 Uhr (30 min): Moto3, Practice 3

09:25 – 09:55 Uhr (30 min): Moto2, Practice 3

10:10 – 10:40 Uhr (30 min): MotoGP, Free Practice

10:50 – 11:05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1

11:15 – 11:30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2



12:50 – 13:05 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1

13:15 – 13:30 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2

13:45 – 14:00 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1

14:10 – 14:25 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2



Startzeiten

15:00 Uhr: MotoGP-Sprint (12 Runden)

16:10 Uhr: Red Bull Rookies, Rennen 1 (14 Runden)



Sonntag, 30. April:

09:50 Uhr: Red Bull Rookies, Rennen 2 (14 Runden)

10:45 – 10:55 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up



Startzeiten

12.00 Uhr: Moto3-Rennen (19 Runden)

13.15 Uhr: Moto2-Rennen (21 Runden)

15.00 Uhr: MotoGP-Rennen (25 Runden)

Übrigens: Das TV- und Streaming-Programm hat SPEEDWEEK.com in dieser Übersicht zusammengefasst.