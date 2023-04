Fixiert: Die ersten Termine der MotoGP-Saison 2024

Es sind zwar erst drei Grand Prix der laufenden Saison absolviert, vor dem anstehenden Spanien-GP in Jerez teilte die Dorna aber bereits die Termine für die nächstjährigen Testfahrten und den WM-Auftakt in Katar mit.

Erst am Mittwoch wurde mit der Streichung des Kasachstan-GP noch eine Anpassung am diesjährigen Kalender vorgenommen, am Donnerstag kündigte WM-Promoter Dorna die ersten Termine für die Saison 2024 an.

Dann soll die WM vom 8. bis 10. März 2024 wieder im Flutlicht von Doha beginnen (vorbehaltlich Bestätigung durch die FIM), nachdem der diesjährige Saisonauftakt in Portimão stattgefunden hat und der Katar-GP 2023 aufgrund umfangreicher Umbauarbeiten auf dem Losail Circuit erst für den 19. November angesetzt worden ist.

Ebenfalls angekündigt wurden die Testtermine für die MotoGP-Vorsaison 2024, angefangen mit dem eintägigen Valencia-Test am 28. November, dem Dienstag nach dem Saisonfinale 2023.

Nach der Winterpause geht es mit dem Shakedown-Test (für Testfahrer und Rookies) vom 1. bis 3. Februar in Sepang weiter. Der erste offizielle MotoGP-Test des Kalenderjahres 2024 folgt dann vom 6. bis 8. Februar ebenfalls in Malaysia.

Vor dem Saisonauftakt wird dann noch in Doha am 19. und 20. März getestet. Während der Saison 2024 werden drei weitere Testtage angesetzt (ein Tag mehr als in der laufenden Saison). Wann und auf welchen Strecken steht aber noch nicht fest.

MotoGP-Tests der Saison 2023:

01. Mai: Jerez nach Spanien-GP

11. September: Misano nach San Marino-GP

MotoGP-Tests der Vorsaison 2024:

28. November: Valencia nach Saisonfinale 2023



01. bis 03. Februar: Shakedown-Test Sepang

06. bis 08. Februar: Sepang-Test

19. und 20. Februar: Katar-Test