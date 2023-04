Brad Binder: «Fuß brennt in letzten Runden höllisch»

Red Bull-KTM-Ass Brad Binder erklärte vor der ersten Trainings-Session auf dem Circuito de Jerez, wie er mit der Hitze in Spanien umgeht und welchen Beitrag er sich von Wildcard-Fahrer Dani Pedrosa erhofft.

«Jerez ist eine coole Strecke, die für uns eigentlich immer super-gut war, nur habe ich die Rennen nicht zu Ende gebracht. Ich muss das letzte Puzzleteil noch zusammenfügen. Wir waren hier in jedem Jahr in allen Trainings-Sessions recht schnell. Es geht jetzt darum, das Ergebnis am Sonntag auch zu holen», meinte Brad Binder, der in Jerez 2016 zwar in der Moto3-WM siegreich war (sein Debüt-Sieg vom Ende der Startaufstellung aus), in der MotoGP-Klasse jedoch nicht über Platz 10 im Vorjahr hinauskam.

Das soll sich nun ändern: «Ich komme mit viel Vertrauen hierher, weil sich das Motorrad in Amerika und auch schon in Argentinien ziemlich gut angefühlt hat. Wir haben einige gute Schritte nach vorne gemacht», ist der Sprint-Sieger von Termas de Río Hondo überzeugt, der zuletzt in Austin nach Platz 5 am Samstag im Hauptrennen am Sonntag stürzte. Als 13. punktete Binder dennoch, in der WM-Tabelle liegt er vor dem Spanien-GP auf Rang 9.

Die iberische Halbinsel erlebt bereits im April die erste Hitzewelle. Bei knapp 35 Grad Lufttemperatur ist an diesem Wochenende in Andalusien auch mit einer entsprechend hohen Asphalttemperatur zu rechnen. Das bereitet dem Südafrikaner aber kein Kopfzerbrechen. «Ich liebe die Hitze, das funktioniert für mich besser. Ich sehe darin für uns nur Vorteile.»

Der 27-Jährige räumte aber ein, dass die Hitze auf dem Bike deutlich spürbar sei. «Die Hitze strömt vom Motor bis in deinen Helm, man spürt es aber besonders um die Beine und vor allem am Fuß. Der Fuß über dem Auspuffrohr brennt in den letzten fünf Runden wie die Hölle. Man gewöhnt sich auf gewisse Weise daran, aber wenn ihr in den letzten fünf Rennen seht, wie jemand den Fuß im Wind baumeln lässt, dann wisst ihr warum», schob Brad mit einem Augenzwinkern nach.

Übrigens: Weltmeister Pecco Bagnaia (Ducati) verglich die MotoGP-Bikes bei diesen Bedingungen sogar mit einem Backofen. «Aber es ist für alle gleich.»

Nicht zu vergessen: Körperlich verlangt gerade das neue Sprint-Format den Fahrern einiges ab. «Ich glaube, das wird schon okay sein. In das Sprintrennen geht man ein bisschen anders, man attackiert von der ersten Runde 1. Deshalb fühlt sich die halbe Distanz ein bisschen härter an. Es ist schon fast lustig, wie man dann im Hauptrennen in seinen Rhythmus findet und einfach chillt», beschrieb Binder. «Es ist ein bisschen anders, aber es ist aufregend. Natürlich ist diese Weltmeisterschaft für alle hart. Jerez ist dazu eine große Go-Kart-Strecke, für den Körper ist es harte Arbeit. Ich glaube aber, dass es für uns gut sein wird.»

Dazu kommt der anschließende Montag-Test, damit will sich der Red Bull-KTM-Werksfahrer aber noch nicht beschäftigten. «Die Jungs werden mir dann sicherlich Sonntagnacht den Schlachtplan für den Montag mitteilen.»

Zurück zum bevorstehenden GP-Wochenende: Mit Wildcard-Fahrer Dani Pedrosa ist in Jerez eine zusätzliche RC16 auf der Strecke. «Er hat hier viel getestet, mit all den Teilen, die wir haben. Sicherlich verfügt er hier also schon über viel Wissen. Damit haben wir im Vorfeld des Wochenendes jede Menge Informationen zur Verfügung. Hoffentlich können wir das Wochenende damit einen Schritt näher an unserem vollen Potenzial beginnen», so Brads Wunsch.

Ergebnisse MotoGP Austin/USA (16.4.):

1. Alex Rins (E), Honda, 20 Rdn in 41:14,649 min

2. Luca Marini (I), Ducati, +3,498 sec

3. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +4,936

4. Maverick Viñales (E), Aprilia, +8,318

5. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +9,989

6. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +12,049

7. Johann Zarco (F), Ducati, +12,242

8. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +20,399

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +27,981

10. Augusto Fernández (E), KTM, +28,217

11. Michele Pirro (I), Ducati, +32,370

12. Jonas Folger (D), KTM, +1:08,065 min

13. Brad Binder (ZA), KTM, +1:23,012

– Stefan Bradl (D), Honda, 2 Runden zurück

– Takaaki Nakagami (J), Honda, 9 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 12 Runden zurück

– Pecco Bagnaia (I), Ducati, 13 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), KTM, 14 Runden zurück

– Raúl Fernández (E), Aprilia, 14 Runden zurück

– Aleix Espargaró (E), Aprilia, 1. Runde nicht beendet

– Jorge Martin (E), Ducati, 1. Runde nicht beendet

– Alex Márquez (E), Ducati, 1. Runde nicht beendet

Ergebnisse MotoGP-Sprint Austin/USA (15.4.):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 10 Rdn in 20:35,270 min

2. Alex Rins (E), Honda, +2,545 sec

3. Jorge Martin (E), Ducati, +4,706

4. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +5,052

5. Brad Binder (ZA), KTM, +8,175

6. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +8,877

7. Luca Marini (I), Ducati, +9,453

8. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +10,768

9. Jack Miller (AUS), KTM, +12,448

10. Maverick Viñales (E), Aprilia, +12,739

11. Johann Zarco (F), Ducati, +14,251

12. Joan Mir (E), Honda, +14,988

13. Takaaki Nakagami (J), Honda, +15,592

14. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +16,534

15. Raúl Fernández (E), Aprilia, +19,290

16. Augusto Fernández (E), KTM, +23,128

17. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +25,626

18. Stefan Bradl (D), Honda, +25,787

19. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +27,169

20. Jonas Folger (D), KTM, +46,973

– Alex Márquez (E), Ducati, 4 Runden zurück

– Michele Pirro (I), Ducati, 5 Runden zurück

WM-Stand nach 6 von 40 Rennen:

1. Bezzecchi, 64 Punkte. 2. Bagnaia 53. 3. Rins 47. 4. Viñales 45. 5. Zarco 44. 6. Marini 38. 7. Quartararo 34. 8. Alex Márquez 33. 9. Binder 30. 10. Morbidelli 29. 11. Martin 29. 12. Miller 26. 13. Aleix Espargaró 18. 14. Oliveira 16. 15. Augusto Fernández 14. 16. Di Giannantonio 13. 17. Nakagami 7. 18. Marc Márquez 7. 19. Mir 5. 20. Pirro 5. 21. Folger 4. 22. Raúl Fernández 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 103 Punkte. 2. Honda 54. 3. Aprilia 51. 4. KTM 49. 5. Yamaha 43.

Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing, 102 Punkte. 2. Prima Pramac 73. 3. Aprilia Racing 63. 4. Monster Energy Yamaha 63. 5. Ducati Lenovo 58. 6. Red Bull KTM 56. 7. LCR Honda 54. 8. Gresini Racing 46. 9. CryptoDATA RNF 18. 10. GASGAS Tech3 18. 11. Repsol Honda 12.