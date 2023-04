Austin-Sieger Rins (Honda): «Starten wieder bei null»

Mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen startet LCR-Honda-Neuzugang Alex Rins nach den Top-Resultaten in den USA sein spanisches Wochenende. Trotzdem gibt er sich im Vorfeld des Jerez-GP nur vorsichtig optimistisch.

Bereits im Vorfeld des COTA-GP (Circuit of The Americas) hatten Insider von Alex Rins (27) eine gute Leistung erwartet. Schließlich hatte der Spanier auf der Strecke im texanischen Austin bereits in allen drei Klassen Rennen gewonnen: 2013 in der Moto3, 2016 in der Moto2-Klasse und dann 2019 in der Königsklasse auf der Werks-Suzuki.

Dass er dann vor knapp zwei Wochen mit einem dritten Rang im Sprint und dem erneuten Sieg im MotoGP-Rennen diese Ergebnisse sogar noch toppen würde, hatten wohl die Wenigsten erwartet. «Ich habe mich in Texas wirklich sofort wohl und zu Hause gefühlt. Alles passte. Nach Peccos Sturz im Rennen bin ich dann etwas erschrocken, machte viele kleine Fehler und brauchte einige Runden, um wieder den Fokus zu finden», resümierte der Katalane nach seinem großartigen Erfolg in den USA. «Ich war mit der Honda zum ersten Mal in dieser Situation.»

Euphorisieren lässt sich der LCR-Hoffnungsträger und aktuelle WM-Dritte vor dem GP Spanien in Jerez de la Frontera allerdings nicht. «Hier beginnt alles wieder bei null. Ob ich auf dem 15. Rang wie in Argentinien lande oder das letzte Rennen gewonnen habe, von der Herangehensweise her spielt das keine Rolle. Wir wissen, dass wir an unserem Motorrad noch viel arbeiten müssen».

«Für mich ist entscheidend, wie natürlich ich das Bike bewegen kann», so der RC213V-Pilot und 18-fache GP-Sieger. «Ich fahre dieses Motorrad schließlich erst in meinem vierten Grand Prix und ich bin immer noch am Adaptieren, wie ich es meinen Fahrstil anpassen muss.»

Honda bot dem Austin-Sieger übrigens an, an diesem Wochenende das Chassis von Werksfahrer Joan Mir zu testen. Rins aber will sich zunächst auf den Grand Prix konzentrieren. «Ich bevorzuge für das Wochenende zwei Bikes auf demselben Level mit demselben Chassis. Am Montag werden wir dann testen», machte er deutlich.

Ergebnisse MotoGP Austin/USA (16.4.):

1. Alex Rins (E), Honda, 20 Rdn in 41:14,649 min

2. Luca Marini (I), Ducati, +3,498 sec

3. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +4,936

4. Maverick Viñales (E), Aprilia, +8,318

5. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +9,989

6. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +12,049

7. Johann Zarco (F), Ducati, +12,242

8. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +20,399

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +27,981

10. Augusto Fernández (E), KTM, +28,217

11. Michele Pirro (I), Ducati, +32,370

12. Jonas Folger (D), KTM, +1:08,065 min

13. Brad Binder (ZA), KTM, +1:23,012

– Stefan Bradl (D), Honda, 2 Runden zurück

– Takaaki Nakagami (J), Honda, 9 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 12 Runden zurück

– Pecco Bagnaia (I), Ducati, 13 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), KTM, 14 Runden zurück

– Raúl Fernández (E), Aprilia, 14 Runden zurück

– Aleix Espargaró (E), Aprilia, 1. Runde nicht beendet

– Jorge Martin (E), Ducati, 1. Runde nicht beendet

– Alex Márquez (E), Ducati, 1. Runde nicht beendet

Ergebnisse MotoGP-Sprint Austin/USA (15.4.):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 10 Rdn in 20:35,270 min

2. Alex Rins (E), Honda, +2,545 sec

3. Jorge Martin (E), Ducati, +4,706

4. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +5,052

5. Brad Binder (ZA), KTM, +8,175

6. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +8,877

7. Luca Marini (I), Ducati, +9,453

8. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +10,768

9. Jack Miller (AUS), KTM, +12,448

10. Maverick Viñales (E), Aprilia, +12,739

11. Johann Zarco (F), Ducati, +14,251

12. Joan Mir (E), Honda, +14,988

13. Takaaki Nakagami (J), Honda, +15,592

14. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +16,534

15. Raúl Fernández (E), Aprilia, +19,290

16. Augusto Fernández (E), KTM, +23,128

17. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +25,626

18. Stefan Bradl (D), Honda, +25,787

19. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +27,169

20. Jonas Folger (D), KTM, +46,973

– Alex Márquez (E), Ducati, 4 Runden zurück

– Michele Pirro (I), Ducati, 5 Runden zurück

WM-Stand nach 6 von 40 Rennen:

1. Bezzecchi, 64 Punkte. 2. Bagnaia 53. 3. Rins 47. 4. Viñales 45. 5. Zarco 44. 6. Marini 38. 7. Quartararo 34. 8. Alex Márquez 33. 9. Binder 30. 10. Morbidelli 29. 11. Martin 29. 12. Miller 26. 13. Aleix Espargaró 18. 14. Oliveira 16. 15. Augusto Fernández 14. 16. Di Giannantonio 13. 17. Nakagami 7. 18. Marc Márquez 7. 19. Mir 5. 20. Pirro 5. 21. Folger 4. 22. Raúl Fernández 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 103 Punkte. 2. Honda 54. 3. Aprilia 51. 4. KTM 49. 5. Yamaha 43.

Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing, 102 Punkte. 2. Prima Pramac 73. 3. Aprilia Racing 63. 4. Monster Energy Yamaha 63. 5. Ducati Lenovo 58. 6. Red Bull KTM 56. 7. LCR Honda 54. 8. Gresini Racing 46. 9. CryptoDATA RNF 18. 10. GASGAS Tech3 18. 11. Repsol Honda 12.