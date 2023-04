Johann Zarco (Ducati): Gute Wetterprognosen helfen

Für Pramac-Ducati-Pilot Johann Zarco sind die Wetterprognosen entscheidend, dass er positiv auf das Jerez-Weekend blickt. Er liebt die Strecke und war froh um die kurze Pause nach Austin.

Beim französischen Ducati-Ass Johann Zarco (32) sorgen die stabilen Wetterprognosen in der fast schon sommerlichen Hitze in Jerez für ausgesprochen mentale Heiterkeit. «Die bisherige Saison war schon genug hektisch. Wenn dann noch die Wetterkapriolen wie in Austin dazu kommen, macht es die Sache nochmals schwieriger». Er habe die kurze Pause nach dem GP of The Americas sehr geschätzt. «Man konnte endlich etwas Luft holen und über die ersten drei Saisonrennen und Sprints nachdenken.»

Der Moto2-Weltmeister von 2015 und 2016 geht entsprechend gestärkt und guten Mutes auf den 4,428 km langen «Circuito de Jerez» in der Provinz im andalusischen Südzipfel des Landes oberhalb Gibraltars. «Alle Fahrer lieben diese Strecke. Ich auch. Ich möchte mich weiter verbessern, was das Gefühl zum Motorrad betrifft. Hier schöpfe ich sicher noch nicht mein ganzes Potenzial aus. Aber der griffige und ziemlich glatte Asphalt wird mir hier sicher helfen. Ich glaube aber, dass wir verglichen zu Austin, auch vom Aero-Paket her, die bessere Ausgangslage haben.»

Nach den zahlreichen Unfällen, Kollisionen und verletzten Moto-GP-Cracks macht sich auch der 1,71 Meter kleine Südfranzose Gedanken über die Sicherheit. «Es muss uns bewusst sein, dass wir unterdessen mit einer enormen Geschwindigkeit in die Kurven einfahren. Passiert dann ein Fehler, ist eine Katastrophe meist nicht mehr weit.»

Ein bekanntes Problem bei allen Piloten der Ducati Desmosedici GP23 ist hingegen die Wärmeabstrahlung des Motors auf der rechten Seite. «Dort braucht es im Stiefel schon einen speziellen Schutz. Wenn man diesen mal vergisst, verbrennt man sich die Füsse», verweist Zarco auf ein zusätzliches Hitzeproblem, neben der meteorologischen Ausgangslage.

Ergebnisse MotoGP Austin/USA (16.4.):

1. Alex Rins (E), Honda, 20 Rdn in 41:14,649 min

2. Luca Marini (I), Ducati, +3,498 sec

3. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +4,936

4. Maverick Viñales (E), Aprilia, +8,318

5. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +9,989

6. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +12,049

7. Johann Zarco (F), Ducati, +12,242

8. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +20,399

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +27,981

10. Augusto Fernández (E), KTM, +28,217

11. Michele Pirro (I), Ducati, +32,370

12. Jonas Folger (D), KTM, +1:08,065 min

13. Brad Binder (ZA), KTM, +1:23,012

– Stefan Bradl (D), Honda, 2 Runden zurück

– Takaaki Nakagami (J), Honda, 9 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 12 Runden zurück

– Pecco Bagnaia (I), Ducati, 13 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), KTM, 14 Runden zurück

– Raúl Fernández (E), Aprilia, 14 Runden zurück

– Aleix Espargaró (E), Aprilia, 1. Runde nicht beendet

– Jorge Martin (E), Ducati, 1. Runde nicht beendet

– Alex Márquez (E), Ducati, 1. Runde nicht beendet

Ergebnisse MotoGP-Sprint Austin/USA (15.4.):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 10 Rdn in 20:35,270 min

2. Alex Rins (E), Honda, +2,545 sec

3. Jorge Martin (E), Ducati, +4,706

4. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +5,052

5. Brad Binder (ZA), KTM, +8,175

6. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +8,877

7. Luca Marini (I), Ducati, +9,453

8. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +10,768

9. Jack Miller (AUS), KTM, +12,448

10. Maverick Viñales (E), Aprilia, +12,739

11. Johann Zarco (F), Ducati, +14,251

12. Joan Mir (E), Honda, +14,988

13. Takaaki Nakagami (J), Honda, +15,592

14. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +16,534

15. Raúl Fernández (E), Aprilia, +19,290

16. Augusto Fernández (E), KTM, +23,128

17. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +25,626

18. Stefan Bradl (D), Honda, +25,787

19. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +27,169

20. Jonas Folger (D), KTM, +46,973

– Alex Márquez (E), Ducati, 4 Runden zurück

– Michele Pirro (I), Ducati, 5 Runden zurück

WM-Stand nach 6 von 40 Rennen:

1. Bezzecchi, 64 Punkte. 2. Bagnaia 53. 3. Rins 47. 4. Viñales 45. 5. Zarco 44. 6. Marini 38. 7. Quartararo 34. 8. Alex Márquez 33. 9. Binder 30. 10. Morbidelli 29. 11. Martin 29. 12. Miller 26. 13. Aleix Espargaró 18. 14. Oliveira 16. 15. Augusto Fernández 14. 16. Di Giannantonio 13. 17. Nakagami 7. 18. Marc Márquez 7. 19. Mir 5. 20. Pirro 5. 21. Folger 4. 22. Raúl Fernández 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 103 Punkte. 2. Honda 54. 3. Aprilia 51. 4. KTM 49. 5. Yamaha 43.

Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing, 102 Punkte. 2. Prima Pramac 73. 3. Aprilia Racing 63. 4. Monster Energy Yamaha 63. 5. Ducati Lenovo 58. 6. Red Bull KTM 56. 7. LCR Honda 54. 8. Gresini Racing 46. 9. CryptoDATA RNF 18. 10. GASGAS Tech3 18. 11. Repsol Honda 12.