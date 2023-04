Jerez FP1: Sensation durch Bestzeit von Pedrosa (KTM)

Im ersten freien MotoGP-Training beim GP von Spanien ging es drunter und drüber, die vorderen Plätzen änderten sich pausenlos. Am Ende lag Dani Pedrosa auf Platz 1!

Um 10.50 Uhr begann heute das erste freie MotoGP Training auf dem «Circuit de Jerez – Ángel Nieto», an dem wie in Texas mit Stefan Bradl (Wildcard) und Jonas Folger (Ersatz für Pol Espargaró bei GASGAS-Tech3) teilnehmen. Nach zehn Minuten lag Bagnaia mit 1:37,976 auf Platz 1, nachdem Dani Pedrosa auf der Red Bull-KTM in den ersten Minuten vorne gelegen war.

Nach 14 der 45 Minuten lag Miguel Oliveira auf der CryptoDATA-RNF-Aprilia mit 1:37,976 min an der Spitze, Alex Espargaró mit der zweiten Aprilia lag nur 0,095 sec dahinter. 3. Fabio Quartararo (+ 0,097 sec). 4. Miller vor Viñales, Pedrosa, Martin, Marini, Alex Márquez und Zarco. 11. Bezzecchi. 12. Morbidelli. 13. Rins.

Red Bull-KTM-Testfahrer Dani Pedrosa rückte mit dem Flügel im Heck aus, er testet neue Aero-Pakete für die Pierer-Gruppe. Bei Yamaha probierte hingegen Morbidelli eine neue Auspuffanlage für die M1 aus.

Nach 20 Minuten lag Stefan Bradl an 16. Stelle (+ 0,921 sec) und Folger hielt sich an 23. Position (+3,499 sec). 21. Bastianini (+ 1,383 sec). 24. Lecuona (+ 3,929 sec).

Zu diesem Zeitpunkt war Taka Nakagami auf der Idemitsu-Honda auf Platz 2 vorgerückt, er lag 0,049 sec hinter Oliveira.

Unfassbar: 13 Minuten vor dem Ende schob sich Dani Pedrosa (37) mit 1:37,810 min auf Platz 1. Damit bestätigte der dreifache Weltmeister die Beobachtung von Stefan Bradl, dass er sich beim Jerez-Test am 10./11. April sehr gewissenhaft mit «time attacks» auf diesen ersten Renneinsatz seit Spielberg 2021 (Platz 10) vorbereitet hat.

Dani Pedrosa holte sich 13 Minuten vor dem Ende mit 1:37,810 min die Bestzeit, doch dann flitzte Zarco mit 1:37,432 min auf Platz 1 vor Nakagami. In den letzten vier Minuten konterte Aleix Espargaró mit einer neuen Bestzeit in 1:37,090 min, ehe Nakagami mit einer 1:37,044 min aufhorchen ließ und Honda auf Platz 1 beförderte.

Stark: KTM brachte drei Fahrer unter die Top-8. Yamaha hingegen erlitt auf der kurvenreichen Strecke, auf der Quartararo noch 2020 beide MotoGP-Rennen im Juli vor Viñales (Yamaha) gewonnen hat, eine klare Schlappe: Die Werksfahrer Quartararo und Morbidelli landeten nur auf die Positionen 18 und 20.

Ergebnis FP1 MotoGP Jerez, 26. April

1.Pedrosa, KTM, 1:36,770 min

2. Martin, Ducati, + 0,034

3. Nakagami, Honda, + 0,274

4. Marini, Ducati, + 0,283

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,320

6. Binder, KTM, + 0,327

7. Alex Márquez, Ducati, + 0,368

8. Miller, KTM, + 0,492

9. Bagnaia, Ducati, + 0,618

10. Viñales, Aprilia, + 0,619

11. Zarco, Ducati, + 0,662

12. Rins, Honda, + 0,717

13. Oliveira, Aprilia, + 0,863

14. Bezzecchi, Ducati, 0,912

15. Mir, Honda, + 1,080

16. Bradl, Honda, + 1,132

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,285

18. Quartararo, Yamaha, + 1,303

19. Di Giannantonio, Ducati, + 1,334

20. Morbidelli, Yamaha, 1,336

21. Augusto Fernández, KTM, + 1,508

22. Bastianini, Ducati, + 2,161

23. Folger, KTM, + 2,775

24. Lecuona, Honda, + 3,739

Moto2-Ergebnis FP1, Jerez (28.04.):

1. Lowes, Kalex, 1:41,170 min

2. Chantra, Kalex, + 0,230 sec

3. Lopez, Boscoscuro, + 0,319

4. Acosta, Kalex, + 0,327

5. Dixon, Kalex, + 0,464

6. Arenas, Kalex, + 0,737

7. Vietti, Kalex, + 0,793

8. Canet, Kalex, + 0,848

9. Baltus, Kalex, + 0,921

10. Arbolino, Kalex, + 0,930

11. Salac, Kalex, + 0,943

12. Roberts, Kalex, + 0,970

13. Ogura, Kalex, + 0,990

14. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,995

15. Gonzalez, Kalex, + 1,260

16. Garcia, Kalex, + 1,284



Ferner:

20. Tulovic, Kalex, + 1,695

Moto3-Ergebnis FP1, Jerez (28.04.):

1. Deniz Öncü, KTM, 1:46.173 min

2. Jaume Masia, Honda, + 0,408 sec

3. Daniel Holgado, KTM, + 0,529

4. Jose Antonio Rueda, KTM, + 0,746

5. Ayumu Sasaki, Husqvarna, + 0,791

6. Ivan Ortola, KTM, + 0,806

7. Xavier Artigas, CFMOTO, + 0,811

8. Filippo Farioli, KTM, + 0,896

9. Diogo Moreira, KTM, + 0,902

10. David Alonso, GASGAS, + 0,929