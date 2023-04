Maverick Viñales (Aprilia/2.): «War kaum auszuhalten»

Maverick Viñales bei den Startübungen am Freitag in Jerez

Maverick Viñales stellte seine Aprilia am Freitag in Jerez auf Platz 2 und erklärte seine Fortschritte im Vergleich zu 2022. Zudem gab er Einblicke in ein hitziges Problem, das seinen Texas-GP beeinträchtigt hatte.

Maverick Viñales kommt auf seiner Aprilia RS-GP immer besser in Fahrt. Beim MotoGP-Auftakt in Portimão schaffte er es als Zweiter aufs Podest und liegt nach drei Events auf WM-Rang 4. Auch am Trainingsfreitag auf dem «Circuito de Jerez-Ángel Nieto» knüpfte der 28-jährige Spanier an diese Leistungen an. Nachdem er im ersten Training auf Platz 10 gelandet war, schloss er den Tag mit einer Zeit von 1:36,710 min nur 0,002 sec hinter Teamkollege Aleix Espargaró als Zweiter ab.

Dementsprechend zufrieden resümierte «Top-Gun» seinen ersten Arbeitstag in Jerez. «Im zweiten Training war es unser Ziel, das Maximum aus dem Bike zu holen. Wir waren konstant unterwegs und lagen im Laufe der Session immer in den Top-4. Während der ersten Rennen haben wir kontinuierlich Fortschritte gemacht, von denen wir nun die ersten Ergebnisse sehen.»

Hierzu ergänzend erklärte Viñales: «In Jerez hatte ich im letzten Jahr große Probleme, in diesem Jahr bin ich hingegen gut dabei. Das zeigt mir unsere Verbesserungen. Ich bin überall schneller geworden, besonders in den Kurven 4, 7 und im letzten Sektor fahre ich deutlich schneller in die Kurven hinein.» Zur Erinnerung, beim Spanien-GP 2022 kam der Katalane von Startplatz 12 nicht über Rang 14 hinaus.

Trotz aller Freude betonte der Moto3-Weltmeister von 2013: «Ich habe im Vergleich zum letzten Jahr mein Vertrauen zur Aprilia verbessert. Dennoch spüre ich, dass im Motorrad noch mehr Potenzial steckt. Am Freitag hatte ich besonders beim Umlegen noch einige Schwierigkeiten, daran müssen wir arbeiten.»

Ein anderes Problem, das dem Aprilia-Piloten beim letzten Rennen in Austin das Leben erschwert hatte, war die Hitze, die seine RS-GP während des Rennens in Richtung des Fahrers abgesondert hat. «Am Freitag habe ich die Hitze gar nicht gespürt», verkündete er erleichtert, gestand jedoch auch: «Im Sprint in Austin war es kaum auszuhalten. Daher kann ich erst am Samstag nach dem Sprint hier in Jerez beurteilen, ob das Problem mit der Hitze besser oder schlechter geworden ist.»

MotoGP, kombinierte Zeiten nach FP2, Jerez (28.04.):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:36,708 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,002 sec

3. Pedrosa, KTM, + 0,062

4. Martin, Ducati, + 0,096

5. Miller, KTM, + 0,127

6. Zarco, Ducati, + 0,188

7. Oliveira, Aprilia, + 0,248

8. Alex Márquez, Ducati, + 0,333

9. Nakagami, Honda, + 0,336

10. Marini, Ducati, + 0,345

11. Brad Binder, KTM, + 0,389

12. Bezzecchi, Ducati, + 0,466

13. Bagnaia, Ducati, + 0,525

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,695

15. Rins, Honda, + 0,779

16. Quartararo, Yamaha, + 0,797

17. Morbidelli, Yamaha, + 0,992

18. Mir, Honda, + 1,142

19. Di Giannantonio, Ducati, + 1,152

20. Bradl, Honda, + 1,165

21. Bastianini, Ducati, + 1,277

22. Augusto Fernández, KTM, + 1,570

23. Folger, KTM, + 1,990

24. Lecuona, Honda, + 2,566



Ergebnis FP2 MotoGP, Jerez (28.04.):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:36,708 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,002 sec

3. Miller, KTM, + 0,127

4. Zarco, Ducati, + 0,188

5. Oliveira, Aprilia, + 0,248

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,333

7. Bezzecchi, Ducati, + 0,466

8. Bagnaia, Ducati, + 0,525

9. Pedrosa, KTM, + 0,543

10. Marini, Ducati, + 0,568

11. Martin, Ducati, + 0,598

12. Brad Binder, KTM, + 0,682

13. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,695

14. Nakagami, Honda, + 0,775

15. Quartararo, Yamaha, + 0,797

16. Morbidelli, Yamaha, + 0,992

17. Di Giannantonio, Ducati, + 1,152

18. Bradl, Honda, + 1,165

19. Mir, Honda, + 1,208

20. Bastianini, Ducati, + 1,277

21. Rins, Honda, + 1,424

22. Folger, KTM, + 1,990

23. Augusto Fernández, KTM, + 2,220

24. Lecuona, Honda, + 2,566



Ergebnis FP1 MotoGP, Jerez (28.04.):

1. Pedrosa, KTM, 1:36,770 min

2. Martin, Ducati, + 0,034 sec

3. Nakagami, Honda, + 0,274

4. Marini, Ducati, + 0,283

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,320

6. Binder, KTM, + 0,327

7. Alex Márquez, Ducati, + 0,368

8. Miller, KTM, + 0,492

9. Bagnaia, Ducati, + 0,618

10. Viñales, Aprilia, + 0,619

11. Zarco, Ducati, + 0,662

12. Rins, Honda, + 0,717

13. Oliveira, Aprilia, + 0,863

14. Bezzecchi, Ducati, 0,912

15. Mir, Honda, + 1,080

16. Bradl, Honda, + 1,132

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,285

18. Quartararo, Yamaha, + 1,303

19. Di Giannantonio, Ducati, + 1,334

20. Morbidelli, Yamaha, 1,336

21. Augusto Fernández, KTM, + 1,508

22. Bastianini, Ducati, + 2,161

23. Folger, KTM, + 2,775

24. Lecuona, Honda, + 3,739