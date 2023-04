Alex Márquez (8.) zu Pedrosa: «Was sollte ich tun?»

Alex Márquez schaffte am Freitag in Jerez, sich direkt für Q2 zu qualifizieren. Der Gresini-Ducati-Pilot hatte dabei Gelegenheit, einige Runden mit Dani Pedrosa (KTM) zu drehen, was ihn «nervös» gemacht hat.

Nach einem Seuchen-Wochenende in Austin, bei dem er weder im Sprint noch im Sonntagsrennen die Zielflagge sah, strebt Alex Márquez beim vierten Saisonlauf in Jerez de la Frontera nach Wiedergutmachung. Am Freitag hielt sich der Spanier mit seiner Gresini-Ducati konstant in den Top-10, was ihm schließlich einen direkten Platz im Q2 einbrachte. In der kombinierten Zeitenliste landete er 0,333 sec hinter dem Tagesschnellsten Aleix Espargaró (Aprilia) auf Rang 8. «Meine Rennpace ist ordentlich, mir fehlt derzeit eine Zehntelsekunde für den Sieg», tönte Márquez beim Blick auf die Zeitenliste.

«Aprilia scheint momentan etwas stärker zu sein als alle anderen, aber auch Martin und Bezzecchi sind sehr schnell.» Etwas überraschend fügte der 27-Jährige hinzu: «Falls es am Sonntag sehr heiß wird, muss man im Rennen auch Dani Pedrosa auf der Rechnung haben.» Der «kleine Samurei» hatte den Trainingsfreitag auf Platz 3 beendet, was Márquez jedoch wenig überraschte. «Ich kenne Dani, da er viele Jahre Marcs Teamkollege war. Er ist superschnell, trifft die Linien perfekt und kennt in Jerez alle Geheimnisse.»

Im zweiten Training hatte der Ducati-Pilot sogar Gelegenheit, die Arbeit der MotoGP-Legende aus nächster Nähe zu beobachten. «Ich bin mit ihm gemeinsam aus der Box gefahren, das hat mich ziemlich nervös gemacht. Denn ich wusste nicht, was ich tun soll und ob ich ihn vorbeilassen oder vor ihn fahren soll. Wir sind später auch zeitlich wieder in die Boxengasse gefahren. Dort habe ich ihn vorbeigelassen, um mir etwas abzuschauen, denn man lernt immer etwas. Selbst wenn er langsam unterwegs ist, trifft er die Ideallinie perfekt, das ist beeindruckend.»

Dass er sich als Achter direkt für Q2 qualifiziert hat, ist für Márquez eine enorme Erleichterung, denn: «auf dieser Strecke wird das Qualifying der Schlüssel sein, da es hier schwierig ist zu überholen. Im Rennen wird sich ein Fahrerzug bilden, bei dem man vorne sein muss. Daher ist das Qualifying hier kriegsentscheidend.»

MotoGP, kombinierte Zeiten nach FP2, Jerez (28.04.):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:36,708 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,002 sec

3. Pedrosa, KTM, + 0,062

4. Martin, Ducati, + 0,096

5. Miller, KTM, + 0,127

6. Zarco, Ducati, + 0,188

7. Oliveira, Aprilia, + 0,248

8. Alex Márquez, Ducati, + 0,333

9. Nakagami, Honda, + 0,336

10. Marini, Ducati, + 0,345

11. Brad Binder, KTM, + 0,389

12. Bezzecchi, Ducati, + 0,466

13. Bagnaia, Ducati, + 0,525

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,695

15. Rins, Honda, + 0,779

16. Quartararo, Yamaha, + 0,797

17. Morbidelli, Yamaha, + 0,992

18. Mir, Honda, + 1,142

19. Di Giannantonio, Ducati, + 1,152

20. Bradl, Honda, + 1,165

21. Bastianini, Ducati, + 1,277

22. Augusto Fernández, KTM, + 1,570

23. Folger, KTM, + 1,990

24. Lecuona, Honda, + 2,566



