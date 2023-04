Jerez FP2: Aprilia-Doppelführung, Bagnaia in Q1

Nur Aleix Espargaró und Maverick Viñales unterboten am Freitagnachmittag die Richtzeit von Dani Pedrosa. Die Top-3 der MotoGP-WM müssen in Jerez den Umweg über Q1 antreten. Stefan Bradl und Jonas Folger auf P20 und P23.

Bei sommerlichen Temperaturen und strahlendem Sonnenschein kratzte die Asphalttemperatur auf dem Circuito de Jerez-Ángel Nieto am Freitagnachmittag an der 50-Grad-Marke, dazu war es windig.

Einzig Iker Lecuona verbesserte seine persönliche Bestzeit bereits in der Anfangsphase der 50-minütigen Session geringfügig, an seiner 24. Position in der kombinierten Zeitenliste änderte das aber nichts. Nach zehn Minuten stürzte der Márquez-Ersatz dann in Kurve 13.

Mit Joan Mir stürzte der zweite Repsol-Honda-Pilot nur zehn Minuten später in Kurve 6, nachdem er zu Beginn der Session bereits einen Ausritt ins Kiesbett von Kurve 1 unternommen hatte.

Als noch 37 Minuten auf der Uhr standen, gab es eine rote Flagge. Denn es hatte sich herausgestellt, dass die Airfences in der 13. Kurve beim Crash von Lecuona Schaden genommen hatten. In knapp fünf Minuten waren sie ersetzt und die Session wurde fortgesetzt.

25 Minuten vor Schluss ging ein Motor von Marco Bezzecchis GP22 in Rauch auf, während Ducati-Werksfahrer Enea Bastianini sichtlich mit der noch schmerzenden Schulter zu kämpfen hatte. Vorjahressieger Pecco Bagnaia klagte dagegen über mangelndes Vertrauen zur Front im Kurveneingang.

Die Zeitenjagden hoben sich die MotoGP-Asse für die finale Viertelstunde auf. Maverick Viñales, der bei jeder Gelegenheit einen Practice-Start auf seiner RS-GP absolviert, machte mit einer 1:36,899 min den ersten großen Sprung in der kombinierten Zeitenliste.

Zum Vergleich: Die Vormittagsbestzeit von Wildcard-Fahrer Dani Pedrosa auf der Red Bull-KTM war eine 1:36,770 min. Bagnaias All-Time-Lap-Record aus dem Vorjahr steht bei 1:36,170 min.

Fünf Minuten vor Schluss stürzte Austin-Sieger Alex Rins in Kurve 6. Er hob zwar seine LCR-Honda auf und fuhr weiter, damit waren seine Chancen auf einen direkten Q2-Einzug aber dahin. Wegen der Gelbphase wurden einige Rundenzeiten gestrichen, davon war auch Stefan Bradl betroffen.

Joan Mir verursachte in Kurve 5 zwei Minuten vor Schluss seinen zweiten Sturz der Session und erneut gelbe Flaggen.

Dennoch gab es im Finish noch einige entscheidende Verbesserungen: Aleix Espargaró schnappte sich in 1:36,708 min vor seinem Aprilia-Teamkollegen Viñales die Tagesbestzeit, auf den Plätzen 3 und 4 hielten sich dagegen Pedrosa und Martin mit ihren Vormittagszeiten.

Jack Miller, Johann Zarco, Miguel Oliveira und Alex Márquez reihten sich auf den Rängen 5 bis 8 ein, weshalb unter anderen Titelverteidiger Bagnaia noch aus dem Q2 flog. Auch WM-Leader Marco Bezzecchi verpasste auf seiner zweiten VR46-Ducati die Top-10.

Bei Yamaha-Star Fabio Quartararo, der am Vormittag noch keinen Soft-Hinterreifen verwendet hatte, blieb die erhoffte Steigerung ebenfalls aus. Seinen letzten Versuch musste er nach einem Schreckmoment in Kurve 7 abbrechen. Der enttäuschende 16. Platz war das Ergebnis.

Stefan Bradl beendete den Freitag bei seinen Wildcard-Auftritt in HRC-Farben auf Platz 20. Pol Espargaró-Ersatz Jonas Folger reduzierte seinen Rückstand am Nachmittag knapp unter zwei Sekunden und belegte Rang 23.

MotoGP, kombinierte Zeiten nach FP2, Jerez (28.04.):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:36,708 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,002 sec

3. Pedrosa, KTM, + 0,062

4. Martin, Ducati, + 0,096

5. Miller, KTM, + 0,127

6. Zarco, Ducati, + 0,188

7. Oliveira, Aprilia, + 0,248

8. Alex Márquez, Ducati, + 0,333

9. Nakagami, Honda, + 0,336

10. Marini, Ducati, + 0,345

11. Brad Binder, KTM, + 0,389

12. Bezzecchi, Ducati, + 0,466

13. Bagnaia, Ducati, + 0,525

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,695

15. Rins, Honda, + 0,779

16. Quartararo, Yamaha, + 0,797

17. Morbidelli, Yamaha, + 0,992

18. Mir, Honda, + 1,142

19. Di Giannantonio, Ducati, + 1,152

20. Bradl, Honda, + 1,165

21. Bastianini, Ducati, + 1,277

22. Augusto Fernández, KTM, + 1,570

23. Folger, KTM, + 1,990

24. Lecuona, Honda, + 2,566

Ergebnis FP2 MotoGP, Jerez (28.04.):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:36,708 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,002 sec

3. Miller, KTM, + 0,127

4. Zarco, Ducati, + 0,188

5. Oliveira, Aprilia, + 0,248

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,333

7. Bezzecchi, Ducati, + 0,466

8. Bagnaia, Ducati, + 0,525

9. Pedrosa, KTM, + 0,543

10. Marini, Ducati, + 0,568

11. Martin, Ducati, + 0,598

12. Brad Binder, KTM, + 0,682

13. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,695

14. Nakagami, Honda, + 0,775

15. Quartararo, Yamaha, + 0,797

16. Morbidelli, Yamaha, + 0,992

17. Di Giannantonio, Ducati, + 1,152

18. Bradl, Honda, + 1,165

19. Mir, Honda, + 1,208

20. Bastianini, Ducati, + 1,277

21. Rins, Honda, + 1,424

22. Folger, KTM, + 1,990

23. Augusto Fernández, KTM, + 2,220

24. Lecuona, Honda, + 2,566

Ergebnis FP1 MotoGP, Jerez (28.04.):

1. Pedrosa, KTM, 1:36,770 min

2. Martin, Ducati, + 0,034 sec

3. Nakagami, Honda, + 0,274

4. Marini, Ducati, + 0,283

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,320

6. Binder, KTM, + 0,327

7. Alex Márquez, Ducati, + 0,368

8. Miller, KTM, + 0,492

9. Bagnaia, Ducati, + 0,618

10. Viñales, Aprilia, + 0,619

11. Zarco, Ducati, + 0,662

12. Rins, Honda, + 0,717

13. Oliveira, Aprilia, + 0,863

14. Bezzecchi, Ducati, 0,912

15. Mir, Honda, + 1,080

16. Bradl, Honda, + 1,132

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,285

18. Quartararo, Yamaha, + 1,303

19. Di Giannantonio, Ducati, + 1,334

20. Morbidelli, Yamaha, 1,336

21. Augusto Fernández, KTM, + 1,508

22. Bastianini, Ducati, + 2,161

23. Folger, KTM, + 2,775

24. Lecuona, Honda, + 3,739