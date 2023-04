Jerez-Sprint: Binder siegt vor Bagnaia und Miller

Nach einem turbulenten MotoGP-Sprint jubelte Red Bull KTM in Jerez über die Plätze 1 und 3 durch Brad Binder und Jack Miller. Honda-Wildcard-Fahrer Stefan Bradl landete auf Platz 15.

Nach dem Massencrash im ersten Anlauf wurde der Sprint über elf Runden neu gestartet. Alle Fahrer durften wieder antreten und nahmen auf ihren ursprünglichen Startpositionen Aufstellung.

Die Ausgangslage versprach Spannung pur: In der ersten Startreihe standen mit Aleix Espargaró, Jack Miller und Jorge Martin eine Aprilia, eine KTM und eine Ducati. In der zweiten Reihe lauerte Weltmeister Pecco Bagnaia zwischen den RC16 von Brad Binder und Wildcard-Sensation Dani Pedrosa.

Die Red Bull-KTM-Werksfahrer Binder und Miller übernahmen dann von Anfang an das Kommando. Die beiden Ducati-Asse Bagnaia und Martin blieben aber in Schlagdistanz, während Aleix Espargaró seine Hoffnungen auf ein Top-3-Ergebnis beim Heim-GP zumindest für den Samstag im Kiesbett begrub.

VR46-Schützling Marco Bezzecchi verteidigte als Neunter nach dem Schreckmoment kurz nach dem ersten Start seine WM-Führung. Stefan Bradl und Jonas Folger beendeten den Sprint auf den Rängen 15 und 19.

So lief der Sprint nach dem Neustart:

Start: Aleix Espargaró kommt besser weg, aber in der ersten Kurve gibt es wie beim ersten Start eine Red Bull-KTM-Doppelführung, dieses Mal Binder vor Miller. Pole-Setter Espargaró verliert zwei weitere Plätze an Martin und Bagnaia.



1. Runde: Martin sprengt das KTM-Paket noch in der ersten Runde und reiht sich auf Platz 2 ein.



2. Runde: Miller aber kontert und holt sich Platz 2 zurück. Dani Pedrosa zeigt als Siebter die bisher schnellste Runde.



3. Runde: Bagnaia ist vor Martin Dritter, Aleix Espargaró und Oliveira streiten um Rang 5. Und am Ende der dritten Runde geht Miller an Binder vorbei auf Platz 1!



4. Runde: Sturz von Alex Márquez, er lag auf Platz 8. Auch Nakagamis Sprint endet mit einem Crash in Kurve 9 frühzeitig, als er Zehnter war.



5. Runde: Bradl liegt als zweitbester Honda-Pilot hinter Rins (14.) auf Platz 16.



6. Runde: Aleix Espargaró stürzt in Kurve 9 aus der Führungsgruppe, er war auf Platz 5 unterwegs.



7. Runde: Miller führt weiter vor Binder, während Martin Bagnaia angreift, den dritten Platz aber nicht halten kann. Ebenfalls noch innerhalb eineinhalb Sekunden zur Spitze liegen Oliveira und Pedrosa auf den Rängen 5 und 6.



8. Runde: Sturz von Joan Mir, er kann aber weiterfahren.



9. Runde: Binder wagt einen ersten Angriff auf Miller, kann die Linie aber nicht ganz halten – Miller ist wieder durch. Bagnaia und Martin lauern 0,4 sec dahinter, kommen aber nicht entscheidend näher.



10. Runde: Binder setzt sich in Kurve 7 schließlich vor seinen australischen Teamkollegen.



Letzte Runde: Brad Binder kommt etwas weg und fährt seinem zweiten Sprint-Sieg entgegen. Miller geht in Kurve 6 weit und verliert Platz 2 an Bagnaia, hält aber Martin hinter sich und komplettiert die Top-3.

MotoGP-Ergebnis Sprint, Jerez (29.04.):

1. Brad Binder, KTM, 11 Rdn in 18:07,055 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,428 sec

3. Miller, KTM, + 0,680

4. Martin, Ducati, + 0,853

5. Oliveira, Aprilia, + 1,638

6. Pedrosa, KTM, + 1,738

7. Viñales, Aprilia, + 3,248

8. Zarco, Ducati, + 3,380

9. Bezzecchi, Ducati, + 5,711

10. Marini, Ducati, + 7,015

11. Di Giannantonio, Ducati, + 7,174

12. Quartararo, Yamaha, + 7,467

13. Rins, Honda, + 9,867

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,550

15. Bradl, Honda, + 15,455

16. Morbidelli, Yamaha, + 15,849

17. Augusto Fernández, KTM, + 15,969

18. Lecuona, Honda, + 25,356

19. Folger, KTM, + 25,530

– Mir, Honda, 4 Runden zurück

– Aleix Espargaró, Aprilia, 6 Runden zurück

– Alex Márquez, Ducati, 8 Runden zurück

– Nakagami, Honda, 8 Runden zurück

WM-Stand nach 7 von 40 Rennen:

1. Bezzecchi 65 Punkte. 2. Bagnaia 62. 3. Viñales 48. 4. Rins 47. 5. Zarco 46. 6. Binder 42. 7. Marini 38. 8. Martin 35. 9. Quartararo 34. 10. Alex Márquez 33. 11. Miller 33. 12. Morbidelli 29. 13. Oliveira 21. 14. Aleix Espargaró 18. 15. 15. Augusto Fernández 14. 16. Di Giannantonio 13. 17. Nakagami 7. 18. Marc Márquez 7. 19. Mir 5. 20. Pirro 5. 21. Pedrosa 4. 22. Folger 4. 23. Raúl Fernández 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 112 Punkte. 2. KTM 61. 3. Aprilia 56. 4. Honda 54. 5. Yamaha 43.



Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing 103 Punkte. 2. Prima Pramac 81. 3. Red Bull KTM Factory Racing 75. 4. Ducati Lenovo Team 67. 5. Aprilia Racing 66. 6. Monster Energy Yamaha 63. 7. LCR Honda 54. 8. Gresini Racing 46. 9. CryptoDATA RNF 23. 10. GASGAS Tech3 18. 11. Repsol Honda 12.