Takaaki Nakagami (9./Honda): Rennen war purer Stress

Trotz der Klassierung in den Top-Ten war bei Takaaki Nakagami nach dem Rennen keine Erleichterung zu spüren. Er freut sich auf den Jerez-Test am Montag.

Spürbar erschöpft nahm der japanische LCR-Honda Fahrer «Taka» Nakagami (31) Stellung zu seinem eigentlich erfreulichen neunten Rang. Denn immerhin war er damit bester Honda-Fahrer. Aber bei dem freundlichen Japaner kam wenig Begeisterung auf. «Das Fahren ist mit der aktuellen RC213V purer Stress. Irgend etwas funktioniert überhaupt nicht. Ich kann einzig gut einlenken. Sobald ich dann Gas gebe, dreht der Hinterreifen haltlos durch und das ganze Heck bebt und wackelt.»

Der Mann aus Chiba, der seit 2018 in der MotoGP in Diensten von LCR-Honda-Teamchef Lucio Cecchinello steht, kann die Mängelliste seiner Honda ergänzen. «Wir haben Drehmoment, aber das können wir gar nicht nutzen, denn wir produzieren sofort Wheelies. Ich denke, auch unser Aero-Paket ist nicht optimal. Wir sind wirklich nicht in der besten Situation.»

Nakagami, in dessen Erfolgsbilanz immerhin zwei Moto2-GP-Siege stehen (2016 Niederlande und 2017 England) sowie Siege beim 8-h-Race in Suzuka stehen, hofft nun auf den Test in Jerez am Montag. «Ich weiß, dass wir verschiedene neue Aerodynamikteile testen werden. Es wird ein ganz wichtiger Tag für unser Team und LCR», so der Idemitsu LCR-Honda-Fahrer, der von seiner Mannschaft für sein präzises technisches Feedback geschätzt wird.

«Was wir gerade aktuell zeigen können, ist weit weg von meinen persönlichen Vorstellungen», ergänzte der betrübte Taka.

MotoGP-Ergebnis, Jerez (30.04.):

1. Bagnaia, Ducati, 24 Rdn in 39:29,085 min

2. Brad Binder, KTM, + 0,221 sec

3. Miller, KTM, + 1,119

4. Martin, Ducati, + 1,942

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 4,760

6. Marini, Ducati, + 6,329

7. Pedrosa, KTM, + 6,371

8. Alex Márquez, Ducati, + 14,952

9. Nakagami, Honda, + 15,692

10. Quartararo, Yamaha, + 15,846

11. Morbidelli, Yamaha, + 17,209

12. Di Giannantonio, Ducati, + 17,911

13. Augusto Fernández, KTM, + 19,010

14. Bradl, Honda, + 27,294

15. Raul Fernández, Aprilia, + 36,371

16. Lecuona, Honda, + 36,753

17. Folger, KTM, + 47,146

– Viñales, Aprilia, 1 Runde zurück

– Zarco, Ducati, 8 Runden zurück

– Bezzecchi, Ducati, 8 Runden zurück

– Rins, Honda, 22 Runden zurück

– Mir, Honda, 23 Runden zurück

– Oliveira, Aprilia, nicht gestartet

WM-Stand nach 8 von 40 Rennen:

1. Bagnaia 87 Punkte. 2. Bezzecchi 65. 3. Binder 62. 4. Miller 49. 5. Viñales 48. 6. Marini 48. 7. Martin 48. 8. Rins 47. 9. Zarco 46. 10. Alex Márquez 41. 11. Quartararo 40. 12. Morbidelli 34. 13. Aleix Espargaró 29. 14. Oliveira 21. 15. Di Giannantonio 17. 16. Augusto Fernández 17. 17. Nakagami 14. 18. Pedrosa 13. 19. Marc Márquez 7. 20. Mir 5. 21. Pirro 5. 22. Folger 4. 23. Raúl Fernández 3. 24. Bradl 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 137 Punkte. 2. KTM 81. 3. Aprilia 67. 4. Honda 61. 5. Yamaha 49.

Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing 113 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory Racing 111. 3. Prima Pramac 94. 4. Ducati Lenovo Team 92. 5. Aprilia Racing 77. 6. Monster Energy Yamaha 74. 7. LCR Honda 61. 8. Gresini Racing 58. 9. CryptoDATA RNF 24. 10. GASGAS Tech3 21. 11. Repsol Honda 12.