Fabio Quartararo (Yamaha/10.): Doppelt bestraft! 01.05.2023 - 06:52 Von Johannes Orasche

© Andreas Hofmann In Kurve 2 nahm das Unheil seinen Lauf © Andreas Hofmann Quartararo stürzte zwischen Bezzecchi und Oliveira © Andreas Hofmann Fabios Yamaha krachte gegen Oliveira © Andreas Hofmann Der RNF-Aprilia-Neuzugang hatte keine Chance © Andreas Hofmann Quartararo und Oliveira flogen ab

Yamaha-MotoGP-Star Fabio Quartararo erkämpfte in Jerez nach einem Chaos-Rennen mit zwei Long Lap-Strafen am Ende immerhin noch P10 und spricht mit etwas Abstand über ein Rennen, das er rasch vergessen will.